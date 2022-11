Európai Bizottság: Magyarországnak még várnia kell az EU-s pénzre

A gépjármű flottapiacot is érzékenyen érintette, hogy az elmúlt időszakban összeomlott ellátási láncok miatt hosszabb ideje késik az új autók leszállítása. Az ügyfeleknek esetenként a tervezettnél tovább kellett használniuk a járművet, miközben a túlfutás miatt előre nem tervzett szervizköltség is növelhette a kiadásokat. Emellett az üzemanyag drágulása, a forint jelentős árfolyammozgása és a fenntarthatóság iránti igény is kihívásokat rejt – fejtette ki Kövesdán Balázs, a piacvezető ALD Automotive Magyarország Kft. kereskedelmi igazgatója.