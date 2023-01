Euróra váltott Horvátország – áremeléssel ügyeskednek a kereskedők

Horvátországban nem okozott osztatlan sikert az euró bevezetése: a horvátok hirtelen árugrásokra panaszkodnak, miután a közös uniós pénz január elsején felváltotta a nemzeti valutát, a kunát.

Néhány nappal az euró hivatalos fizetőeszközként való bevezetése után Horvátországban egyre több a panasz a hirtelen megdrágult élelmiszerek és megugrott vendéglátási árak miatt – írja a Spiegel.

Az index.hr hírportál arról számolt be, hogy számos fogyasztó internetes fórumokon fejezte ki nemtetszését az áremelésekkel kapcsolatban, és konkrét példákkal szolgált. A jelentés szerint Davor Filipovic gazdasági miniszter kilátásba helyezte a kiskereskedelmi szektor elleni kormányzati intézkedéseket.

Különösen a kávézók, büfék, élelmiszerboltok és pékségek emeltek állítólag jelentősen az áraikon – írja az index.hr internetes fórumokon megjelent bejegyzések alapján. A vendéglátóiparban egy kávé 10-20 eurócentnek megfelelő összeggel, egy kenyér 7, egy 500 grammos csomag krémsajt 26, egy pizza 30 eurócenttel drágult – idézett a portál a kommentekből.

A jelentés szerint Filipovic ennek fényében támadta meg a kiskereskedőket. “Hónapról hónapra emelik az árakat, és most, ebben az euróval kapcsolatos helyzetben is emelik az árakat, és megpróbálják becsapni a polgárokat” – mondta. De ez nem fog sikerülni – tette hozzá. A kormánynak elegendő eszköze van a fogyasztók védelmére. Az árplafonok lehetősége is felmerült, mondta Filipovic. Korábban a miniszter találkozott a kiskereskedelmi láncok képviselőivel, hogy az áremelésekkel foglalkozzon.

Az euró és a kuna január 14-ig még párhuzamosan használható Horvátországban. Az árfolyam egy euróért 7,5345 kuna.

Horvátország, amely a magyarok körében is népszerű nyaralási célpont, 2013 óta tagja az Európai Uniónak, és újév napján váltotta le nemzeti valutáját, a kunát az euróra. Ezzel egyidejűleg az adriai ország csatlakozott a schengeni övezethez, amely mentes a határellenőrzésektől.