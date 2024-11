Ez nem gyerekjáték! Ismét milliárdos piac mutatkozik meg Nürnbergben

A világ legnagyobb szakmai játékvásárát, a Spielwarenmesse-t, 2025. január 28. és február 1. között rendezik meg Nürnbergben. Az esemény a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara szervezésében Budapesten is bemutatkozott.

Az idei esemény fókuszában ismét a „Kidults” téma áll majd: a gyerekjátékok és elfoglaltságok iránt érdeklődő felnőtteket megcélzó szekció, amely tavaly debütált, nagy sikerrel vonzotta a látogatókat, miközben jelentős nemzetközi médiaérdeklődést váltott ki. Emellett az olyan jelentős piackutató intézetek, mint a BrandTrends Group és a Circana is megerősítik a témakör növekvő jelentőségét a játékiparban.

A „Toys for Kidults” különterület így ismét központi szerepet kap az eseményen, hogy hangsúlyozza a témakör üzleti jelentőségét a kereskedelem számára. Az „Eingang Mitte” központi helyszínen található standon pedig látványos termékpéldák, háttérinformációk, valamint szakmai, gyakorlati tanácsok várják az érdeklődőket, így biztosítva, hogy a kiállítók és látogatók egyaránt alaposan megismerhessék a „Kidults” trendet.

Az értékesítés ösztönzése

A kereskedelem ösztönzésére a Spielwarenmesse széles körű termékkínálatot mutat be, amely a retrotermékektől a fantasy, stratégiai és a science fiction témákig terjed. Az interaktív élményvilág célja, hogy bemutassa a felnőttek számára vonzó, különleges játékokat és gyűjthető tárgyakat, amelyek a „Collectibles”, „Creative Fantasy” és „Tabletop Games” kategóriákban jelennek meg. Amelyek változatos inspirációt nyújtanak a játékboltoknak, mivel különböző érdeklődési területekre és stílusokra épülnek.

A vásáron különféle élő bemutatók is helyet kapnak, ahol a látogatók szakértői útmutatással próbálhatnak ki játékokat. A nürnbergi „Ultra Comix” – Európa egyik legnagyobb képregény- és játékboltja – szakértői mellett a SPIEL, a táblás társasjátékok legnagyobb nemzetközi vásárának csapata is támogatja a Spielwarenmesse szervezését. A Toy Business Forum előadásai további betekintést nyújtanak a felnőtt játékpiac aktuális trendjeibe és lehetőségeibe.

Nagy vásárlóerővel rendelkező célcsoport

Christian Ulrich, a Spielwarenmesse eG igazgatósági szóvivője szerint a vásár közvetlen tippeket ad a kereskedőknek a kínálat bővítésére, ami komoly potenciált jelent a forgalom növelésében.

A növekvő érdeklődést a BrandTrends Group tanulmánya is alátámasztja: a megkérdezettek 67%-a, 18 és 65 év között, évente legalább két játékot vásárol saját magának. A Circana „State of the Toys Consumer” kutatása pedig kimutatja, hogy a 12 év felettiek csoportja vezeti az európai piac növekedését. Ez a szegmens 2023-ban 4,5 milliárd eurós forgalmat generált, ami a teljes piac 28,5%-át képviseli, különösen Franciaországban, Németországban, Olaszországban, Spanyolországban és Nagy-Britanniában.

A Spielwarenmesse-en a „Toys for Kidults” téma nemcsak termékeket, hanem speciális kereskedelmi inspirációkat és szakmai tudást is kínál. Az esemény továbbá platformot nyújt a játékipar innovációinak bemutatására is: a Játék Feltalálók Vására keretében pedig a feltalálók a világ minden tájáról mutathatják be legújabb ötleteiket. Idén egy újdonság is várja a kiállítókat: egy játékpályázat, amely lehetőséget ad arra, hogy rövid, háromperces bemutatóval ismertessék termékeiket vagy koncepcióikat az érdeklődő közönség és a média számára.

A fenntarthatóság szintén fontos szerepet kap. A „Choice Go Green” kiállításon a látogatók megismerkedhetnek a fenntartható anyagokkal és gyártási technológiákkal, amelyekkel a gyártók és kiskereskedők ötleteket nyerhetnek saját fenntarthatósági fejlesztéseikhez.

