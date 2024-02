Február 29-én nyit a III. Rel Expo

Hamarosan újra megnyitja kapuit a Rövid Élelmiszer-ellátási Lánc Expo és Konferencia a Kislépték Egyesület főszervezésében, valamint a és a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat társszervezésében. Ebben az évben Jakabszállásra várják az érdeklődőket február 29-én, a kiállítás fókusza az ellátási láncokban rejlő együttműködésekre helyeződik, kiemelt szerepet kapnak a mézek, a méhészeti termékek és a gabona értéklánc fejlesztése.

2024-ben immáron harmadik alkalommal nyitja meg kapuit a Rövid Élelmiszer-ellátási Lánc Expo és Konferencia a Kislépték Egyesület főszervezésében, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat társszervezésében. A kiállítás fővédnöke Dr. Nagy István, agrárminiszter, védnökei Gáspár Ferenc, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun vármegyei elnöke, valamint Székely Rita, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat főtitkára.

Az esemény célja, hogy találkozási teret biztosítson a REL csoportoknak a termelőktől kezdve, a helyi közösségeken, vidékfejlesztéssel foglalkozó egyesületeken és civil szervezeteken keresztül egészen a fogyasztókig, akik hisznek abban, hogy a helyi termék érték és az ellátási lánc lokálissá alakításával megerősödhetnek a vidéki térségek.

Az idei évben kilencszáz négyzetméteren több, mint hetven kiállító mutatkozik be a Jakabszállási Repülőtéren. A rendezvény egyedülálló lehetőséget kínál a kézműves termékek előállítóinak, hiszen olyan vállalkozásokat vonultat fel, amelyek egyedi és kézműves szintre specializálódott eszközöket gyártanak, hazai fejlesztésű csomagolóanyagokat, csomagológépeket és technológiai berendezések kínálnak, illetve kisüzemekre fejlesztett szolgáltatásokat nyújtanak.

A III. REL EXPO fókuszába az ellátási láncokban rejlő együttműködések kerültek, emellett kiemelt szerepet kapnak a mézek, a méhészeti termékek, valamint a gabona értéklánc fejlesztése, de előadásokat hallhatnak a látogatók a zöldség-gyümölcs ágazati innovációkról is.

A hazai fajtamézek bemutatása és azok szerepének ismertetése kiemelkedő jelentőségű a fogyasztói tájékoztatásban, s ösztönzőleg hat a jó minőségű termelői méz előállítására. A méhészek megismerkedhetnek a mézek kiszereléséhez és értékesítéséhez használatos újszerű eszközökkel is.

A kiállításon a gabona értéklánc és ezáltal a különböző típusú malmok bemutatására is lehetőség nyílik: olyan technológiák és „gazda-molnár-pék hálózati” lehetőségek kerülnek fókuszba, ahol a gabonák hagyományos és újszerű feldolgozási és értékesítési lehetőségei mutatkoznak be.

Az előadásokkal párhuzamosan szakmai vezetett kiállítói túrák indulnak, ahol kiállítói bemutatkozásokat hallhatnak az érdeklődők, valamint a standokon biztosított lesz a személyes konzultáció lehetősége is. Mivel az aktuális szabályozás új lehetőségeket nyit a kistermelői feldolgozás, valamint a könnyebb piacra jutás előtt, a szakértők a kistermelői élelmiszer-előállítást és -értékesítést szabályozó rendeletről, adózási tudnivalókról is tájékoztatást nyújtanak az érdeklődőknek. Emellett egyéni konzultációk is biztosítottak lesznek a biotermesztés, a termékfeldolgozás, védjegyezés, csomagolás és értékesítés témákban is.

A III. REL EXPO-n 7. alkalommal kerül sor a Kislépték Egyesület által létrehozott, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által támogatott „AZ ÉV SEGÍTŐ HATÓSÁGI SZAKEMBERE” díj átadására. A díjjal olyan a segítő szándékú hatósági szakemberek munkáját ismerik el, akik tanácsadással támogatják, segítik a termelőket a gazdálkodás mindennapjaiban.

A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A kiállítás programjáról bővebb információk és a regisztrációs lehetőség elérhetők az alábbi linken: https://kisleptek.hu/hirek/rel-expo/iii-rel-expo-a-rovid-elelmiszer-ellatasi-lanc-konferencia-es-kiallitas/