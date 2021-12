Felmérés: Magyarország 2027-re elérheti a legfejlettebb országok jóléti szintjét

A pandémia miatt sorra jutnak csődbe kis- és középvállalatok, de a járvány még a stabil, nagy cégeket is megtépázza. Az elbocsátások, a tömeges létszámleépítések üteme felgyorsult, s ezzel párhuzamosan növekednek az érintettek mentális gondjai is. Ezért is kap napjainkban kiemelt szerepet a gondoskodó elbocsátás (outplacement). Dr. Gonda György írása AzÜzlet.hu Menedzser Akadémiájában.