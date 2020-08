Fesztiváltilalom. Kormányzati segítséget kér a szövetség

A fesztiválok elmaradása idén legalább 80 milliárd forint bevételkiesést okoz az államkasszának – nyilatkozta Márta István, a Magyar Fesztivál Szövetség (MFSZ) elnöke, aki szerint kormányzati segítséggel túlélhetnék a tilalmat a magyar fesztiválok.

A Világgazdaságban megjelent cikk ismerteti, hogy az idei nagy fesztiválok 80 százaléka már biztosan elmarad, miután a kormány fenntartja az 500 résztvevő feletti zenés, táncos rendezvényekre vonatkozó tilalmat. Ez nemcsak a zenei fesztiválokat érinti, hanem például a művészeti és a gasztrokulturális rendezvényeket is.

A fesztiválipar 37 ezer embert közvetlenül, 370 ezret közvetetten foglalkoztat.

Megkérdőjelezhetetlen, hogy az emberélet a legfontosabb, és a döntéshozók rendelkeznek azokkal az információkkal, amelyekre alapozva meghosszabbították a korlátozásokat. Ezt természetesen el is fogadják a fesztiválok – emelte ki az elnök. Azt is hozzátette azonban, hogy gazdasági szempontból a korlátozások tragikusan hatnak a fesztiválokra, és közép-, valamint hosszú távon is nagyon súlyosan érintik a szektort.

Az MFSZ konzultált a 220 tagjával arról, milyen intézkedések adnának valós segítséget. Nagy segítség lenne a járulék-, bér- és rezsitámogatás, valamint a belépőjegyek 5 százalékos áfakulccsal való értékesítésének lehetősége – mondta a lapnak Márta István.