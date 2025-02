Floridai kikötőküzdelem az űrsiklókkal az óceánjáró bizniszért

Címlapfotó: Port Canaveral Foto: Port Caneveral



Miközben a nagy tengerjárókat üzemeltető társaságok mind több és nagyobb hajót állítanak forgalomba, és Florida három nagy kikötője mindent megtesz, hogy lépést tartson velük, eközben egy texasi kikötő készen áll arra, hogy az iparág növekvő igényeinek kielégítésével igazi kihívóvá váljon.

A népszerű floridai kikötő Port Canaveral vezérigazgatója, John Murray kapitány nem volt elragadtatva, amikor Florida állam tisztviselői elsüllyesztették a hetedik óceánjáróterminál építésének tervét egy teherhajó kikötőhelyen.

A terminált úgy tervezték, hogy megfeleljen a növekvő keresletnek, amelyet a virágzó üdülőhajóipar és az egyre nagyobb hajók jelentenek, de Florida kereskedelmi és közlekedési miniszterei azzal érveltek, hogy a 8-as északi rakodóhely átcsoportosítása a hajótársaságok számára veszélyeztetné az űripar növekedését.

Alex Kelly kereskedelmi miniszter és Jared Perdue közlekedési miniszter még azzal is fenyegetőzött, hogy megvonják a Port Canaveral projektjeinek finanszírozását, ha a kikötő folytatja a hajóterminál építését. Ezért a kikötői hatóság igazgatótanácsa augusztus végén 4-1 arányban megszavazta, hogy hagyjanak fel ezekkel a tervekkel.

A floridai kikötők megteltek

A szavazást követő sajtótájékoztatón Murray azt mondta, hogy mivel a világ legnagyobb hajótársaságai folyamatosan új és egyre nagyobb hajókat építenek, a hajózási ágazatnak több terminálterületre van szüksége. Hozzátette: Port Canaveralnak és Floridának is szüksége van erre, hogy ezek a hajók ne hagyják el az államot. „Miami tele van. Everglades tele van. Ha mi tele vagyunk, akkor máshová mennek” – mondta Murray az üdülőhajókról. „És nem akarjuk, hogy a nagy, vadonatúj hajók Texasba, Kaliforniába vagy New Yorkba költözzenek. Mert ha valaki egyszer elmegy, szinte lehetetlen visszaszerezni”.

A Travel Weekly elemzése szerint miközben néhány floridai kikötő még nem mondhatja, hogy „tele van”, a hajós körutazási ipar legalább 40 hajót rendel a következő évekre, amelyek közül sok nagyobb lesz, mint a meglévők. A hajótársaságoknak nemcsak a hajóik számára elég nagy kikötőhelyekre lesz szükségük, hanem olyan terminálokra is, amelyek képesek több ezer ember és csomagjaik fel- és leszállítását megoldani. Murray szerint a múltbeli hajók befogadására épített kisebb terminálok ehhez már nem lesznek elegendőek. „Ez olyan, mintha egy 747-es repülőgéhez mindenkit egy 737-es kapunál próbálnánk elhelyezni” – mondta.

Míg Port Canaveral egyedülálló az üdülőhajók és az űrutazás egymással versengő érdekeinek kezelésében, nem egyedül áll a floridai kikötők között, amelyek figyelembe veszik a hajós körutazási ipar növekedését és igényeit.

Florida három nagy üdülőhajós kikötőjének, a Port Canaveral, a Port Miami és a Port Everglades kikötőnek a tisztviselői új kikötőhelyek és terminálok építésével, a régiek felújításával és az üdülőhajós járatok menetrendjének kreatív alakításával igyekeznek lépést tartani a kereslettel. És bár ezek a kikötők versenyeznek egymással, közös céljuk, hogy minél több sétahajót tartsanak otthon a Napfényes Államban.

Mert nehéz túlbecsülni Florida jelentőségét az óceánjárós körutazási ipar számára. Ez az az állam, ahol a modern tengeri hajózás megszületett, és ahonnan számos tengerjáró hajó egész évben közlekedik. Még azok a hajók is, amelyek egész évben máshol járnak, a téli hónapokban gyakran visszatérnek Floridába, vonzva a hideg elől menekülő nyaralókat. A hajótársaságok számos privát karibi úti célt is kiépítettek Florida közvetlen közelében, így ezek szerves részét képezik a körutazási élménynek, és jelentős keresletet és bevételt generálnak.

Az Orlandótól egy órányira keletre, Közép-Floridában található Port Canaveral az elmúlt években növekedett. Ma a Port Miami után a világ második legforgalmasabb cirkálóhajó-kikötője.

Port Canaveral régóta a Bahamákra és privát célállomásokra rövid utakat teljesítő régebbi hajók kikötője volt, de ma már az iparág legújabb és legnagyobb tonnatartalmú hajóit vonzza. Az Egyesült Államok délkeleti részéhez való közelsége miatt erős autópiaccal rendelkező Canaveral 7,6 millió utasforgalmat regisztrált a tavaly szeptember 30-án véget ért pénzügyi évben, ami 12%-os növekedést jelent az előző évhez képest – közölte a kikötő. Murray elmondta, hogy idén várhatóan eléri a 8,4 millió utasmozgást.

Brutális méretnövekedés az óceánjáróknál

„Ha most meglenne az a terminál, meg tudnánk tölteni” – mondta Murray az elakadt kikötői projektről a kikötő november végi helyzetéről szóló beszédében. Az említett tervek kisiklása miatt Murray más projektekbe kezdett. A Port Canaveral kikötőhelyei általában elég nagyok a legnagyobb tengerjáró hajók számára, de néhány terminálon az utas- és poggyászforgalom javítása érdekében módosításokra volt szükség, különösen azokon, amelyek 30 évvel ezelőtt épültek, amikor a legnagyobb tengerjáró hajók még csak 2500 utast szállítottak – mondta. Most más terminálok esetében is esedékesek az ilyen korszerűsítések.

Akkoriban ezek a régebbi terminálok nem tudták volna befogadni az olyan hajókat, mint a (NCL) közelgő Norwegian Aqua-ja, amely kétszeres kapacitással mintegy 3600 vendéget fog szállítani, amikor áprilisban elindul Port Canaveralból, vagy a Royal Caribbean International 5610 utas befogadására alkalmas Star of the Seas-je, amikor augusztusban indul a kikötőből. Ha a Star harmadik és negyedik fekvőhellyel van megtöltve, akkor akár 7500 utas is fedélzetére kerülhet.

Az Aqua és a Star nagyobb vagy nemrég felújított terminálokon fog kikötni, amikor Port Canaveralba érkezik. A kikötő az 5-ös cirkálóterminált is átalakítja, hogy nagyobb utasforgalmat tudjon lebonyolítani, és megvalósíthatósági tanulmányt indított a 10-es cirkálóterminál ugyanerre vonatkozóan. Mindkettő több hajótársaságot szolgálna ki, lehetővé téve a kikötő számára, hogy a hajókat vegyesen használhassa, ahelyett, hogy egy hajótársasághoz kötődne, mint más neves terminálok.

Az MSC Cruises is szeretne kikötni Port Canaveralban. A hajótársaság úgy döntött, hogy a 2027-2028-as téli szezonban hét éjszakás körutazásokra a negyedik, még meg nem nevezett World-class osztályú hajóját is itt helyezi el, amellett, hogy két másik hajója is a kikötőből indul.

Murray azonban nem adja fel a reményt, hogy felszabadul egy hetedik kikötőhely a körutazások számára. Két lehetőséggel is foglalkozik a kikötő déli oldalán, ahol eredetileg egy nagy kikötőhelyet, terminált és parkolóházat akart építeni. Mindkét lehetőség akadályokkal jár: az egyikhez bérlői igényekre van szükség, amelyeket meg kell oldani, mielőtt a területet felszabadítanák tengeri sétahajók kikötőhelyként, a másikhoz pedig a légierő kommunikációs vonalának a kikötő alá történő áthelyezése szükséges.

Murray szerint ezek a bonyodalmak további négy-öt évet jelenthetnek az új hajóterminál megnyitása előtt. De ha 2028-ig sikerül megépíteni az egyik terminált, akkor a kikötőnek nem kell majd elutasítania a tengeri körutazásokat – tette hozzá.

Míg Murray kitart azon állítása mellett, hogy a három nagy floridai kikötő „tele van”, Harry Sommer, a Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) vezérigazgatója másképp látja a dolgot. Murrayhez hasonlóan Sommer is elégedetlen volt azzal, hogy az állami tisztviselők a Port Canaveral kikötőhely tervei ellen szavaztak, különösen azért, mert az NCL Norwegian Joy hajója várhatóan a 2026-ban megnyíló terminálról indult volna.

Hajós, kontra űrturista

Sommer a novemberi CruiseWorld konferencián a színpadon szidta az államot, mondván, hogy az új terminál „egymillió” hajótúrázót vonzott volna, és „az egész iparágnak hasznára vált volna”, nem pedig egy maroknyi űrturistának. „Nekem egy kicsit kiegyensúlyozatlannak tűnik” – mondta Sommer, majd szarkasztikusan hozzátette: „Nem vagyok keserű”. Mégis, ha Sommer megnézi a floridai három nagy tengerjáró kikötő szabad kapacitását, elmondása szerint ezek csak csúcsidőben, például télen szombatonként és vasárnaponként telnek meg. Vagyis a helykeresés kreativitást igényel. „Azt hiszem, azt fogjuk látni, hogy olyan körutazások felé terjeszkedünk, amelyek nem csak hétnapos körutazások, és télen szombaton vagy vasárnap indulnak” – mondta.

Az NCLH más floridai kikötőkben is elhelyezi hajóit: az egyik hajója Jacksonville-ből, kettő pedig Tampából indul. A testvérmárka, az Oceania szintén Tampából fog hajózni, először 2026 márciusától.

Florida több jelentős körutazási csomópontjának igazgatói egyetértenek abban, hogy a kikötőknek és a hajótársaságoknak másképp kell gondolkodniuk, hogy a legforgalmasabb időszakokban is lépést tudjanak tartani a kikötőhelyek iránti kereslettel.

„Már most is arról beszélünk, hogy „hogyan lehetünk kreatívak?” – mondta Hydi Webb, a PortMiami igazgatója. Ez azt jelentheti, hogy egy hétnapos hajójáratot, amely hagyományosan hétvégén indul, hétfőre kell áthelyezni, vagy egy napra két fordulóhelyet kell beütemezni ugyanazon a kikötőhelyen – mondta.

A Port Canaveral kikötőjétől délre, körülbelül két és fél órányi autóútra fekvő PortMiamit régóta a „világ cruiser fővárosának” nevezik, mert 8,2 millió utassal a világ legforgalmasabb óceánjáró kikötője volt az elmúlt pénzügyi évben.

A kikötő áprilisban az MSC Cruises termináljának megnyitásával további két kikötőhelyet indít, egy harmadik pedig 2028-ban várható. Ezzel a kikötő kikötőhelyeinek száma 12-re emelkedik, amelyek mindegyike képes lesz az iparág legnagyobb hajóinak kezelésére. De ez valószínűleg egy időre a kikötőhelyek fejlesztésének végét jelenti, mondta Webb.

Kreatív menetrendre bátorítva

Arra a kérdésre, hogy aggódik-e amiatt, hogy a hajók száma egy nap nem fogja-e meghaladni a PortMiami rendelkezésére álló helyet, Webb nemmel válaszolt, hozzátéve, hogy a kikötő szoros partnersége a hajózási társaságokkal lehetővé teszi, hogy ismerje a jövőre vonatkozó terveiket. „És mi erre a jövőre építkeztünk”. De megismételte, hogy az innováció kulcsfontosságú. „Bátorítjuk a kreatív útvonalakat, amikor elérjük a maximális pontot, legyen szó akár két visszafordulásról egy nap alatt, vagy nem hagyományos hajóútvonalakról” – mondta.

Fort Lauderdale, Port Everglades, amely az Atlanti-óceán partvidékének első és második számú kikötője között helyezkedik el, azt tervezi, hogy nyolc körutazási terminálja közül kettőt felújít, hogy az utasforgalom jobban áramolhasson, mondta Joseph Morris, a kikötő igazgatója. Port Everglades rugalmasságát az biztosítja, hogy több kikötőhelyet nem jelöltek meg, mint Port Canaveral, így nyitva hagyja a lehetőséget, hogy bármelyik hajó használhassa ezeket a terminálokat. Morris elmondta, hogy a kikötő, amely nagyrészt prémium és luxusmárkákat szolgál ki, általában rendelkezik némi helykínálattal.

Új kikötőhelyek is részei a Port Everglades terveinek? Morris szerint előbb-utóbb igen. A kikötő fontolóra vette egy új kikötő építését, amely a forgalom 12%-os növekedésének adott volna helyet, mondta, de nem világos, hogy ennek a projektnek lesz-e értelme a jövőben, mivel a hajók egyre nagyobbak lesznek. Ehelyett a kikötő nagyobb hangsúlyt fektetett a terminál felújítására, hogy hamarabb tudjon több utast fogadni. A többi kikötőigazgatóhoz hasonlóan ő is szakít a konvenciókkal. „Az agilitás és a rugalmasság olyasvalami, ami szerintünk elősegíti a kreativitást” – mondta. „De megpróbáljuk ezt a kreativitást a hosszabb távú felújítási tervekbe is beépíteni.”

Ami azt illeti, hogy az utazók hogyan fogják fogadni a kikötőkben végrehajtott változtatásokat, arra pozitív esélyt adhat, hogy az emberek általában jobban szeretnek a csúcsidőn kívüli és kevésbé zsúfolt időszakokban utazni. Anthony Hamawy, a Cruise.com elnöke szerint a hajóutak hétközi kezdésre történő áthelyezése sok utazó számára elfogadható, és a rugalmasabb közönségnek szól. Meglátása szerint a nyár és az ünnepek a „családi időszak”, amikor a hajósok kevésbé rugalmasak. Az év többi része, vagyis a „nyugdíjasok” ideje azoknak szól, akiknek nagyobb mozgásterük van a menetrendjükkel kapcsolatban. „Egy hétközi hajóút kevésbé tolakodó az ilyen emberek számára, szemben a családdal, amely azt mondaná, hogy „Istenem, nem hagyhatjuk ki a munkát”, vagy „nem hagyhatjuk ki a gyerekek iskoláját”” – mondta.

Texas is kihívóként jelentkezik

A Port Canaveral-i Murray valamire rájött, amikor aggodalmát fejezte ki a Texasba tartó hajókkal kapcsolatban. Bár az NCLH-hez hasonló társaságok Tampába és Jacksonville-be helyeznek át bizonyos mennyiségű hajókapacitást, a kikötőbe való bejutáshoz mindkét helyen át kell menni egy híd alatt, ami gátolja a legnagyobb tengerjáró hajókat abban, hogy oda hajózzanak.

Texasban ez nem így van, mondta Rodger Rees, a Galveston Wharves kikötőigazgatója. „Mi azok közé a helyek közé tartozunk, ahol bármit elviselünk, amit hozzánk vágnak” – mondta. „Akármekkora hajójuk is van a hajótársaságoknak, mi el tudjuk fogadni.” Rees, aki 2018-ig öt éven át a Port Canaveral pénzügyi igazgatója volt, aktívan próbál több hajót vonzani Texasba, a floridai kapacitáskorlátokra hivatkozva.

És annak ellenére, hogy Galveston messzebb van a kulcsfontosságú tengerjáró társaságok közeli desztinációitól, Rees szerint már most is a negyedik legforgalmasabb körutazási kikötő az Egyesült Államokban, ahol még több hajó számára van hely. A kikötő építi negyedik óceánjáróterminálját, amely az év végén nyílik meg az MSC számára. Emellett hosszú távú szerződést írt alá az NCL-lel, hogy a márka szezonálisan is üzemeljen ott, és három év múlva egész évben legyen kikötője. A Royal Caribbean International 2022-ben nyitotta meg saját új terminálját Galvestonban, és Rees elmondta, hogy várakozásai szerint Texas végül egy Icon-osztályú hajót fogadja majd, amire Michael Bayley, a Royal Caribbean International vezérigazgatója már utalt. Eközben a Carnival Cruise Line négy hajót indít Texasból, köztük a legújabbat, a Carnival Jubilee-t is. Emellett a Carnival egy új hajóosztály építését tervezi, amely még nagyobb, mint az előző, és Galveston készen áll rá a fogadására – mondta Rees. Hozzátéve: az a gyanúja, hogy Galveston 2026-ra megelőzi Port Everglades-t, mint az Egyesült Államok harmadik legforgalmasabb körutazási kikötője. Igaz az ambíció megvalósításához még hosszú út áll előtte, hiszen az elmúlt pénzügyi évben Galveston 1,5 millió utast regisztrált, szemben a Port Everglades 4 millió utasával.

