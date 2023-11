Fokozott keresletet, kedvező feltételeket hozhat az új csok plusz

Megváltoztathatja a lakáspiaci tendenciákat a jövő évben induló új támogatási rendszer, a csok plusz, amely az első közös lakásként megvásárolt, maximum 80 millió forintos új lakóingatlanok piacán fokozott keresletet hozhat – áll az ingatlan.com és a money.hu közös elemzésében. A Duna House szerint pedig emellett alacsonyabb havi költségekkel számolhatnak a családok.

Az ingatlan.com MTI-hez vasárnap eljuttatott elemzése kiemeli: eltérés a jelenlegi támogatásokhoz képest, hogy az eddig megismert feltételek szerint a csok plusz nem tesz különbséget az új és használt lakóingatlanok között. Az új lakások drágábbak, ezért ugyanabból az összegből kisebb alapterületű ingatlant lehet vásárolni. A vevőknek viszont jó hír, hogy 80 millió forint elegendő lehet akár több szobás új lakásra vagy házra is. “Ezek ráadásul energiatakarékosabbak, és sokszor korszerűbb elrendezésűek, mint egy több tízéves használt ingatlan, így az új építésűek a jövőben jobban tartják majd az értéküket” – közölte Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.



Korponai Levente, a money.hu vezetője azt emelte ki, hogy a kettő vagy több gyermekre igényelhető csok plusz összege (30 és 50 millió forint) már egy új lakás vásárlásához is nagyban hozzásegíthet, különösen, ha a babavárót is felveszi mellé a házaspár. Nem szabad megfeledkezni ugyanakkor arról, hogy a csok plusz, mint ahogyan a babaváró támogatás is, valójában egy hitel, éppen ezért a hitelképesség alapkritérium az igénylésnél, és ahhoz pedig megfelelő jövedelemre van szükség – hívta fel a figyelmet.



Budapesten az átlagos négyzetméterárakat nézve 62 négyzetméteres új lakásra lehet elég ez az összeg. A legjelentősebb kínálatot a VIII., XIII. és XIV. kerület nyújtja, ám ezekben a városrészekben több mint 900 új lakóingatlan vár gazdára. A 80 millió forintos limit alapján egy 58-64 négyzetméteres lakás jöhet ki a pénzből.



Pest vármegyében a 80 millió forintos összegből átlagban 92 négyzetméteres új ház jöhet ki, ezen belül például Érden, Diósdon, Kerepesen, Gödön 83-110 négyzetméterrel lehet számolni.



A vármegyeszékhelyek piacát vizsgálva szinte minden nagyvárosban 100 négyzetméter feletti házzal lehet számolni, igaz, vannak eltérések. Győrben például 90 négyzetméteres lakás és hasonló méretű új ház fér bele a 80 millió költségvetésbe. Debrecenben lakás esetében 78, háznál pedig 130 négyzetméterrel érdemes kalkulálni. Ugyanakkor Kecskeméten 127, Nyíregyházán pedig 140 négyzetmétert meghaladó ház is szóba jöhet a csok pluszt igénylőknek – közölték.



A Duna House elemzése kiemelte: 2024-től a csok plusz kamattámogatott hitel kedvező feltételeket kínál a családalapítást, illetve további gyermeket vagy gyermekeket tervező házaspárok számára. Havonta több tízezer forintos spórolást jelenthet a csok plusz megjelenése a törlesztőrészletekben, vagyis alacsonyabb havi költségekkel számolhatnak a családok. Ráadásul, jelentős tartozáselengedéssel is számolhat az ügyfél az új konstrukció igénybevétele után, ugyanis a második (és minden további) gyermek megszületése esetén a fennálló tartozásból 10 millió forintot elengednek, így ezzel is spórol a család. Hosszú távon a havi törlesztőn megspórolt összeget akár további lakáscélú megtakarításba is fektethetik – hiszen az állagmegóvás elengedhetetlen: a Credipass szakértői szerint érdemes a lakástakarék-pénztárak lehetőségeit kihasználni erre.



Fülöp Krisztián, a Credipass magyarországi vezetője a közleményben ismertette: 2023-ban egy gyermekes csok esetén nem jár kamattámogatott hitel. Egy 15 milliós, 25 éves futamidejű, 7,45 százalékos piaci lakáshitel esetében a törlesztőrészlet ebben az esetben 110 361 forint, míg ugyanez 2024-ben a csok plusz támogatással, piaci kiegészítés nélkül is csupán 71 ezer forint körül alakul. A közel 40 ezer forintos különbséget, amelyet jövőre így megspórolhat egy család, érdemes 8 éves lakástakarék-pénztári megtakarításra fordítani. Hiszen – a jelenlegi példánál maradva -, több mint 1 millió forintos bónusz adódik hozzá a saját befizetésekhez, amely a megtakarítási idő végére összesen mintegy 5 millió forintos megtakarítást eredményez. Hozzátette: ez jelentheti egy kisebb lakás vagy vidéki ház megvásárlásához szükséges önerőt.