Ford jövőkép: az elektromos autók versenyében is meghatározó szerepre tör a magyar génekkel is rendelkező autógyártó

Kevés olyan, máig ható amerikai gazdasági sikertörténet van, amelynek megszületéséhez a magyar szaktudás is hozzájárult. Közéjük tartozik a Ford legendás modellje, a gépkocsik sorozatgyártását megalapozó Ford-T modell, amelynek atyja a cég főkontsruktőre, a magyar Galamb József volt. Szabó Attila, a Ford Közép-és Kelet Európa Kft. ügyvezető igazgatója szerint az autóiparban most újra forradalom zajlik, amelynek alakulásában a tradícióira is építő Ford is jelentős szerepet játszik.

“Számunkra a 2021-es év kiválóan indult azt követően, hogy már 2020 negyedik negyedévre visszaerősödött az autópiaci kereslet és akkor még a szállítás is zavartalan volt. De 2021 elején már kezdett begyűrűzni a chiphiány, aminek akkor még azért nem volt negatív hatása, mert a 2020-ban legyártott autókat is értékesítettük. Igaz 2020 végén nem lehetett jelentősebb készleteket felhalmozni, mert bár a pandémia visszahúzódásával a gyártás 2020 nyarára már felpörgött, de őszre ismét felütötte a fejét a járvány újabb hulláma, ami megnehezítette az év végi gyártást. Jól jellemzi az chiprészhiány következtében előállt helyzetet, hogy miközben az év elején korábban mindig jelentős kedvezményekkel zajlott a készlettisztítás, 2021 első negyedévében teljes áron is elfogytak a meglévő autók” – jellemzi a helyzetet a Ford magyarországi első embere.

Hozzátéve: a gyártási kihívások ellenére a Ford magyarországi márkakereskedői és a Ford is jó évet zár azzal, hogy a globálisan csökkenő iparágban, a márkaa magyar piacon meg tudta őrizni vezető szerepét. Köszönhetően annak, hogy a Ford autógyárai a covid legnehezebb, tavaszi időszakát kivéve maximális fordulatszámon üzemeltek. A legnagyobb kereslet továbbra is a legnépszerűbb kategóriának számító SUV modellek iránt mutatkozott, míg a klasszikus személyautók iránt némileg csökkent a kereslet.

“A szerződésállományunk 2021-ben is nagyon magas, ami nemcsak a tavalyi, covid által leginkább érintett esztendőhöz, hanem még a 2019-es évhez viszonyítva is igaz. Ez azért is komoly teljesítmény, mert a megrendelések teljesítését a félvezetőhiány miatt lassabban tudta követni a gyártás sebessége”- értékel a szakember.

Az ügyvezető igazgató elmondta: az eladások terén 75-80 százalékos részesedéssel, továbbra is a céges flottavásárlások dominálnak, miközben a kiskereskedelmi értékesítésként aposztrofált magánvásárlások száma az chiphiányból fakadó szállítási nehézségek miatt némileg csökkent. Ugyanakkor a céges szegmens zászlóshajójának számító haszongépjárművek közül a Tourneo Custom és a Connect esetében érezhetően megnövekedett a magánvásárlások száma, miközben a kiskereskedelmi értékesítés a SUV kategóriában a legerősebb.

A cégvezető szerint az egész iparágat visszavető chiphiány több forrásból ered, aminek csak egyik eleme, hogy a pandémia hatására általánossá vált home office hatására az egyik pillanatról a másikra, jelentősen megnőtt a notebookok és az online kommunikációra alkalmas egyéb IT eszközök iránti kereslet. Ehhez ugyanis még olyan, előre szintén nem várható szerencsétlenségek is hozzájárultak, mint amilyen a helyi chipgyártókat is érintő februári texasi fagyhullám, valamint a legnagyobb japán autóipari chipgyártó cég üzemének márciusi leégése volt.

“Erre a helyzetre a többi chipgyártó új beruházásokkal és kapacitásnöveléssel reagált, ami viszont nem az autógyártóknak kedvezett. Mégpedig azért, mert az új beruházások az új, modernebb technológiák megjelenését eredményezte, miközben az autógyártók inkább a régebbi technológiájú, vagyis megbízhatóbb chipeket szeretik használni. De így is fokozatosan javult a helyzet, mert június környékén a tűz által elpusztított beszállítónk is visszatért a gyártásba, amikor azonban ismét beütött a baj, mert gyárbezárásokat eredményezve, a covid-járvány újabb hulláma csapott le Délkelet-Ázsiára. Ez azért komoly csapás, mert ez a térség már a globális chipellátás több mint felét adja. Mindennek, a máig tartó hatása fokozatosan kezdett ismét begyűrűzni az autógyártásba. Ráadásul a pandémia miatti lezárások és a környezeti katasztrófák más alkatrészek gyártóit is visszavetették: elég csak arra gondolni, hogy a nagy nyári németországi árvíz hatására több német beszállító is nehéz helyzetbe került. Mindez együtt, a jelenleg uralkodó, készletezés nélküli, azonnali beszállításon alapuló globális just in time rendszer újragondolását is felvetette. Erre reagálva a Ford egy nagyon erős stratégiai megállapodást kötött, az egyik legnagyobb amerikai chip gyártóval, amelynek kedvező hatásai már 2022-ben érződni fognak” – elemez Szabó Attila.

De a Ford nemcsak Amerikában, Magyarországon is erős jelenlétet alakított ki. Igaz autógyárat nem üzemeltet, de azzal, hogy már több, mint 40 magyarországi beszállító, közel 70 ezer munkavállalója állít elő a Fordnak alkatrészeket, sokan szinte magyarországi autógyártóként is tekintenek a márkára. Nem beszélve arról, hogy a Ford legnagyobb európai – többek között pénzügyi, marketing, gyártástervezési és HR feladatokat is ellátó – 600 fős szolgáltató központja, a Ford Business Solution Europe shared service centeris Magyarországon üzemel.

“A Ford annak kapcsán is erős magyarországi szerepvállalásra törekszik, hogy az elektromos autógyártás szempontjából meghatározó akkumulátor gyártás egyik európai fellegvára Magyarország lesz. Ezt mutatja, hogy az Európában legnagyobb mennyiségben, közel 50 ezer példányban eladott plug in hybrid modell, a Ford Kuga is magyar akkumulátorral kerül az utakra” – fejti ki Szabó Attila.

Aki a Ford magyar öröksége és Galamb József szerepe kapcsán azt tartja a legfontosabbnak, hogy a Ford-T modell megjelenése máig ható forradalmat indított el az autógyártásban. A Ford pedig az elmúlt száz év során olyan szakmai tudást és tradíciót épített fel, amelyre alapozva a most zajló, újabb autóipari forradalomnak is meghatározó szereplője lehet.

“Az új, kíméletlen iparági versenyhelyzetet jól jellemzi, hogy a brandépítésnél, vagy a tőzsdei jelenlétnél is sokkal fontosabb, hogy egy cég milyen jövőképet képes felmutatni. A Ford azért tudta az elmúlt 12 hónapban megnégyszerezni a részvény árfolyamát, mert a befektetők számára egyértelművé vált, hogy a márka az elektromos autózás vezetői közé fog tartozni. Jól mutatja ezt a Ford Mustang Mach-E sikere, és a haszongépjárművek között a jövőre érkező ETransit is.

„A teljesen elektromos pick-up, az F-150 Lighting, olyan áttörést hozott Amerikában a pick-up truck szegmensben, hogy már három évre előre minden modell el van adva. Ezért a legnagyobb amerikai akkumulátorgyártóval az SK Innovationnal közösen 11,4 milliárd dollár értékben egy új akkumulátorgyárat hozunk létre, amely mellé egy újabb F-150 Lighting autógyárat is telepít a Ford azért, hogy a környezeti terhelést csökkentve, közvetlenül az akkumulátor előállító helye mellett történjen a jármű összeszerelése. A Ford Motor Company a korábban megcélzott tízmilliárd dollár helyett, már most 30 milliárd dollárnyi fejlesztést hajtott végre az elektromos autógyártás területén. Ennek eredményeként a legújabb, dinamikusan feltörekvő elektromos startup gyártóban, a Rivian pick-up gyártóban is igen jelentős, 12 százalékos részesedést szerzett”- magyarázza az ügyvezető igazgató.

Hozzátéve: az automobilitás megváltozott világban, a globálissá vált amerikai autógyár sikeréből, továbbra is több területen veszik ki részüket a magyar szakemberek.

Érsek M Zoltán