Hazánk továbbra is szoros együttműködésre törekszik a FAO-val

A magyar uniós elnökség kapcsán az európai élelmiszerpazarlás csökkentésére és a világ egyes régióiban tapasztalható nélkülözés felszámolására is fel kívánja hazánk hívni a figyelmet – jelentette ki Nagy István agrárminiszter, aki hivatalában fogadta Viorel Gutu FAO főigazgató-helyettest.

A tárcavezető a megbeszélés elején gratulált Viorel Gutu főigazgató-helyettesi kinevezéséhez. Hangsúlyozta, hazánk nagyon büszke arra, hogy az Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezetnek Budapesten van a regionális központja, ami nagyon fontos Magyarország számára. A meglévő együttműködést ezért tovább szeretnénk erősíteni – tette hozzá a miniszter.

Kifejtette, hazánk soros uniós elnöksége keretében a FAO Regionális Irodájának közreműködésével magas szintű nemzetközi konferenciát szervez idén októberben az élelmiszer-pazarlás témakörében. Ennek során célunk elősegíteni az EU és nem uniós országok közötti együttműködést és lehetőséget adni a jó gyakorlatok bemutatására. Nagy István szerint az nem lehet, hogy míg Európában élelmiszerpazarlás van, addig a világ más térségeiben éheznek. Rá kell döbbenteni a világot arra, hogy komoly feladatunk és további dolgunk van, ezért hallható és hangsúlyos üzenetet kell küldenünk. Ebben a munkában hazánk számít a FAO szakmai és anyagi segítségére is – fűzte hozzá.

A tárcavezető arra is emlékeztetett, hogy hazánk eddig is számos hozzájárulást adott például Afrika felé, ami a migráció megállításához járul hozzá. Az az alapelvünk, hogy oda kell vinni a segítséget, ahol szükség van rá, éppen ezért is küldött gabonát Magyarország a Világélelmezési Programon keresztül Afrikába.

A megbeszélésen oktatási kérdések is szóba kerültek. Nagy István elmondta, a FAO-ösztöndíjnak köszönhetően diplomát szerzett fiatalokat hazájukban tovább kell támogatnunk, mert nemzetközileg fontos tudással és tapasztalattal rendelkeznek. (Agrárminisztérium)