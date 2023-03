Henkel: az ukrajnai háború átformálta a környezetet, de a fenntarthatósági célok megmaradtak 

A Henkel közzétette 32. Fenntarthatósági jelentését, amelyben bemutatja a fenntarthatósági stratégia és a célok megvalósítása terén elért eredményeit. A nagy kihívásokkal teli piaci környezetben a vállalat, különösen a CO2-kibocsátás további csökkentése és a társadalmi szerepvállalás kiterjesztése révén számos kulcsfontosságú dimenzióban tudott előrelépést elérni a fenntarthatóság terén.

„Az ukrajnai háború mélyen megrendített bennünket, és messzemenő következményekkel járt. Átformálta a gazdasági környezetet, különösen az energiaválság és a magasabb nyersanyagárak. De éppen az ilyen nehéz időkben még fontosabb, hogy a fenntarthatóságra összpontosítsunk, és eleget tegyünk a környezet és a társadalom iránt érzett felelősségünknek” – mondta Carsten Knobel, a Henkel igazgatóságának elnöke.

Sylvie Nicol, a Henkel Igazgatóságának Emberi erőforrásokért és Fenntarthatóságért felelős tagja kiemelte: „2022-ben a megújuló energiaforrások fokozottabb felhasználása jelentős lépéssel közelebb vitt bennünket ahhoz a célhoz, hogy 2030-ra klímapozitív termelést érjünk el. A nemek közötti egyenlőség terén is sikerült további előrelépést elérnünk. A vezetői pozíciókban lévő nők aránya 2022-ben 38,7 százalékra emelkedett. Eltökélt szándékunk, hogy konkrét programokon és intézkedéseken keresztül továbbra is kiaknázzuk a sokszínűségünkben rejlő lehetőségeket”.

A cég tavaly tette közzé a 2030+ Fenntarthatósági Ambíciók Keretrendszert, amelyben a vállalat új és további fenntarthatósági célokat határozott meg. A Henkel különösen a klímavédelem terén tett előrelépést 2022-ben: terméktonnánként 55 százalékkal csökkentette CO2-kibocsátását a gyártás során (a 2010-es bázisévhez képest), és 70 százalékra növelte a megújuló forrásokból vásárolt villamosenergia arányát. 2030-ra a Henkel célja, hogy globális termelését klímapozitívvá tegye, és gyárai villamosenergia felhasználásának 100 százalékát megújuló forrásokból szerezze be.

Az energiaszolgáltatókkal való együttműködés jó példájaként, a cég 2022 decemberében, 10 éves megállapodást kötött az IGNIS-szel, ami a megújuló energia virtuális energia-vásárlási megállapodás (VPPA) formájában történő szállítására vonatkozik és jár két új fotovoltaikus erőmű építésével is együtt jár Spanyolországban. Ez biztosítja a Henkel európai gyárainak megújuló energiával történő ellátását, évente mintegy 200 GWh mennyiségben.

A vállalat folyamatosan azon dolgozik, hogy elkerülje és csökkentse a csomagolóanyagok használatát, különösen fogyasztási cikkei esetében, és hogy azokat a lehető leghosszabb ideig gazdasági ciklusban tartsa. 2025-re a csomagolások 100 százalékát újrahasznosításra és újrafelhasználásra kell tervezni. Ez az arány 2022-ben már közel 87 százalékra emelkedett. A Henkel célja továbbá, hogy növelje az újrahasznosított műanyagtartalom arányát a fogyasztási cikkek csomagolásában. Ez az arány 2022-ben körülbelül 16 százalék volt.

2025-re a cég azt is célul tűzte ki, hogy 2010-hez képest a termék-tonnánkénti hulladékmennyiségét 50 százalékkal csökkenti. A vállalat 2022-ben már 43 százalékos csökkenést ért el. A cél az, hogy 2030-ra elérje gyártási hulladékanyagainak körkörös felhasználását.

A Henkel tavaly a természeti erőforrások védelme terén is előrelépést ért el. Beszállítói menedzsmentjének részeként a vállalat kiválasztott stratégiai beszállítókkal együttműködve biztosítja a fenntartható nyersanyagok beszerzését. 2022-ben például a Henkel az előző évhez képest 84 százalékról 89 százalékra növelte a pálmaalapú nyersanyagok nyomon követhetőségi arányát egészen vissza a malomig.

Különösen a tavalyi geopolitikai eseményekkel a háttérben, a Henkel tovább bővítette társadalmi szerepvállalását. A vállalat 2030-ig világszerte 30 millió ember életének javítását tűzte ki célul társasalmi projektek és adományok révén. A Henkel tavaly túlteljesítette ezt a célt. A vállalat 2010-től 2022 végéig több mint 30 millió embert tudott elérni. Ez különösen a globális Covid-járvány elleni küzdelemhez való hozzájárulásnak, valamint az ukrajnai háború áldozatai támogatásának köszönhető.

Mivel a fenntarthatóság a cég innovációs stratégiáinak központi pillére, a Henkel, amely több partnerrel is együtt dolgozik a témában, tavaly a BASF-fel kötött többéves együttműködési megállapodást: az úgynevezett biomassza-egyensúly megközelítés segítségével a fosszilis nyersanyagokat, megújuló nyersanyagokkal kívánják helyettesíteni, évente akár 110 ezer tonna összetevő esetében. Emellett a vállalat innovatív megoldásaihoz kötődően, a Henkel a csomagolóanyag-gyártókkal és az újrahasznosítással foglalkozó szakemberekkel dolgozik együtt azon, hogy az újrahasznosításra optimalizált ragasztóanyagokkal fejlessze a rugalmas csomagolási megoldásokat.

A munkavállalók fenntarthatósággal kapcsolatos elkötelezettségének további előmozdítása érdekében, a Henkel meglévő képzési kínálatát egy holisztikus elkötelezettségi programmal bővítette, amelyet 2022 márciusában indított el. A globális “Sustainability at Heart” (A fenntarthatóság a szívügyünk) program célja, hogy még átfogóbban tájékoztassa és képezze a munkavállalókat a fenntarthatóságról. Ilyen például a “Sustainability Pioneer” (A fenntarthatóság úttörői) képzés, amelyet az IESE Business School-lal együttműködésben fejlesztettek ki, és amely mostantól több nyelven is elérhető. Csak 2022-ben több, mint 5800 munkavállaló vett részt a képzésen, amelynek célja az is, hogy motiválják és támogassák a kollégákat abban, hogy azok aktívan támogassák a fenntarthatóságot a munkakörnyezetükben és a magánéletükben egyaránt.

Érsek M. Zoltán