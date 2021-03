Húsvét. Ajándékra gyerekenként 3-5 ezer forintot költünk

A magyar szülők jellemzően 3-5 ezer forintot költenek gyermekenként húsvéti ajándékra, ez idén sem változott – derül ki a Regio Játékkereskedelmi Kft. kutatásából.

A társaság közölte: a járvány miatt kialakult helyzetben megváltoztak a vásárlási szokások, a legtöbben online választanak ajándékot, a megkérdezettek 53 százaléka 1-2 héttel, 31 százaléka több héttel az ünnep előtt szerzi be a meglepetéseket. Az utolsó pillanatra a tavalyi 30 százalékkal szemben idén csak 16 százalékuk hagyja a vásárlást.

Az online kosárérték húsvétkor 10 ezer forint, amely megközelíti a játékpiac legerősebb időszaka, a karácsony átlagos értékét

– fejtette ki Gyaraki Dávid marketingvezető.

A kutatásban részt vevők egyötöde szán 7 ezer forintnál is többet a húsvéti meglepetésre gyerekenként. A rendhagyó körülmények ellenére a húsvéti programok között idén is vezet a tojásfestés (65 százalék), a tojásvadászat (61 százalék) és a süteménykészítés (47 százalék).

Idén a családok több mint fele szűk körben ünnepel, míg mások óvintézkedések betartásával látogatják meg szeretteiket.

Mint kiemelték, a karácsony és a húsvét között a legszembetűnőbb különbség, hogy míg karácsonykor lehetett személyesen is vásárolni, húsvét előtt erre nem lesz lehetőség. Tavaly 100 százalékkal nőtt az online értékesítésük, idén húsvétkor csak interneten tudnak vásárolni a szülők, ezért az ajándékokat érdemes minél előbb megrendelni. Sokaknak tavaly húsvétkor még ismeretlen volt a webáruházak világa, de azóta sokan otthonosabban mozognak az interneten,

a tavaly húsvéti rendelésszámokhoz képest idén 10 százalékkal több volt eddig az online értékesítés.

A cég hangsúlyozta azt is, a belföldi internetes áruház egyik előnye, hogy magyar nyelvű használati utasítást tartalmaznak a játékok. A külföldről történő rendelés rizikósabb, több idő, míg megérkezik a csomag, a járványhelyzet miatt pedig sokkal több fennakadás lehet.

Külföldi rendelés esetén számolni kell bizonyos érték felett a plusz áfatartalommal és vámmal is, ezek mind növelik a költségeket. A fizetési módban is van eltérés, mert a belföldön népszerű utánvéttel inkább magyar webshopokból lehet rendelni. A visszaküldés, reklamációkezelés is sokkal egyszerűbb az országon belül. Egy külföldről rendelt csomag visszaküldése nagy költségekkel járhat, ráadásul a legtöbb esetben nincs közvetlen telefonszám, ahol azonnal segítséget kap a vásárló a kérdéseiben – közölték.

A Regio Játékkereskedelmi Kft. forgalma 2020-ban 13,8 milliárd forintra nőtt, a 4,5 százalékos bővülés az új áruházak nyitásának volt köszönhető.