Húsvét egy okos városban, a Székelyföldön

A koronavírus-járvány természetesen Székelyföld szívében, Székelyudvarhelyen is érezteti hatását, ahol a húsvét is más így, mint a megszokott. Jakab Attila, Székelyudvarhely smart city projektjéért felelős városmenedzsere hozzátette: a járványhelyzet ugyanakkor értelmet ad azoknak az okos város, vagyis a smart city megoldásoknak, amelyek révén hosszútávon is javulhat a város polgárainak életminősége.

– A járvány hatására gyakorlatilag megszűnt a személyes ügyfélfogadás a polgármesteri hivatalban. Marad az online ügyintézés, az e-mailes és a telefonos kapcsolattartás. Ha írásos, nyomtatott dokumentumra van szükség, a kapusszolgálat segítéségével – mert csak addig lehet bejönni az épületbe – az oda kihelyezett dobozokon keresztül kommunikálunk az érintettekkel – magyarázza a szakember.

Jakab Attila elmondta: a kijárási tilalom szigorú a településen.

– Munkába lehet menni, élelmiszer-beszerzésre lehet menni és emellett az egészségügyi séta, a kutyasétáltatás és a sport tevékenység engedélyezett a városban. Emellett az idősgondozás és az orvosi ellátás, illetve a mezőgazdasági munkák, az állattartáshoz kötődő feladatok azok, amiért az emberek elhagyhatják az otthonaikat. Minden más tilos. A felsoroltakhoz viszont írásos nyilatkozatra van szükség. A munkába járáshoz a munkaadónak is nyilatkozatot kell írnia, amelyben feltünteti a munkaprogramot, illetve, hogy a munkavállaló nem tudja otthoni- vagy távmunkában elvégeznie a feladatát. (De emellett is bárhova – akár élelmiszer-bevásárlásra – megy valaki, akkor is ki kell tölteni egy nyilatkozatot, amit a saját felelősségére alá kell íratni, jelezve, hogy hova megy.) A kijárási tilalom megszegéséért komoly bírságot kell fizetni. (135.000 – 1.350.000 Forint)

Székelyudvarhelyen a köztereken sem lehet korlátlanul időt tölteni: a nyilvános helyeken maximum három személy tartózkodhat egyszerre, ha nem egy családhoz tartoznak. A köztereken tilos az üldögélés. Vagy egészségügyi sétát tesz valaki, vagy otthon tartózkodik. A városban bezártuk a sportpályákat és a játszótereket is.

– A vendéglátó egységek közül csak azok maradhattak nyitva, ahol házhoz szállítás működik. A piacok közül is csak az élelmiszerpiac tarthat nyitva. Az üzletekben mindenhol kötelező a személyzetnek a maszk és a kesztyű viselése. Minden üzletben ki van írva, hogy hány személy tartózkodhat egyszerre bent, az adott helység méretétől függően. A sorban állásnál ki vannak jelölve a másfél-kétméteres távolságok. A fodrászatok, a manikűrös, pedikűrös és szépségszalonok is mind be vannak zárva.

Szigorításokat az önkormányzat is bevezetett, például a járvány legelején a vendéglátó egységek nyitva tartása kapcsán, de a teljes bezárásra nem volt joguk. Ezt később országosan, katonai rendeletekkel szabályozták.

Jakab Attila szerint ebben a helyzetben érződik igazán a hasznuk azoknak az okosváros programhoz kapcsolódó fejlesztéseknek, amire Székelyudvarhely már az elmúlt három évben készült. Egyre népszerűbb például Alfréd a város virtuális hivatalnok, a chatrobot is, akitől a hivatali ügyintézés és a koronavírus kapcsán is lehet kérdezni, útbaigazítást kérni.

– Az elmúlt két önkormányzati testületi ülés is más volt, mint a korábbiak: a Microsoft Teams segítségével online módon történt, ami konkrét, kézzelfogható eredmény. Minden munkatársunk a polgármesteri hivatalban a Microsoft Office-t használja és a hozzá kapcsolódó felhőalkalmazást, ennek segítségével az otthoni munkára való átállást gyorsan meg lehetett szervezni, hiszen mindenki elérheti a dokumentumait.

A hivatalt is átalakítottuk. A törvény szerint a munkatársaink 30 százalékának kell bent tartózkodnia, a többi akár otthonról is dolgozhat. Ezért minden irodában van egy irodaszolgálatos, miközben a többiek otthonról dolgoznak, és ha kell, az irodaszolgálatos kisegíti őket, vagy éppen fordítva. Így minden eszköz adott ahhoz, hogy az egész hivatal működjön és élő, online kommunikációt tudjon folytatni.

Persze az eszközök használatát már korábban megtanulták a kollégák, az elektronikus űrlapok és az ahhoz kapcsolódó elektronikus ügyintézéshez is készen volt már minden rendszerünk, de ez az új helyzet kellett ahhoz, hogy mindenki napi szinten használja a rendszert. Nemcsak a munkatársaink, hanem a városlakók is, hiszen ők is csak így tudnak kommunikálni velünk. A városhoz kötődő pénzügyeket is online módon lehet használni, tehát illetéket, adót, büntetést, bármit, még a teherautók behajtási engedélyét is be lehet fizetni elektronikus úton. Érdekességként jegyzem meg: régóta megvan az a platformunk, ami az autók online üzembehelyezését segíti. Van a városban közel tíz cég, akiket évek óta motiválunk, hogy fogjanak neki az elektronikus ügyintézésnek, de mindig halogatták. Most, hogy bezártuk a személyes ügyintézést, ők is átálltak, és a rendszer hatékonyan működik. Most pedig, hogy megjelent az igény, mi is még több szolgáltatást próbálunk hasonló módon megszervezni. Tegyük hozzá, ezt most az országos rendeletek is segítik, mert a kormányrendeletek is kimondják, hogy az elektronikus ügyintézést el kell fogadni, az e-mailen beküldött dokumentumok ugyanolyan érvényesek, mint eddig a személyesen, kézzel aláírt dokumentumok. Igaz az elektronikus ügyintézés terén Romániában a nagyvárosok – köztük Kolozsvár, Brassó, Nagyvárad – ahol a lakosság fogadókészsége is nagyobb, már régebb óta jól állnak, de Székelyföldön kijelenthetjük, hogy mi az élenjárók között vagyunk.

Az okos megoldások ráadásul nemcsak a székelyföldi magyar közösség számára hoznak hasznot. Az önkéntesek segítségével elkészült segítőpont online applikáció azoknak a 65 éven fölöttieknek nyújt támogatást, akiknek gondot okoz önmaguk ellátása. Azért, hogy ne kelljen elhagyni otthonukat, ne kelljen kitenni magukat a veszélynek, ha bejelentkeznek, vagy bejelentik őket a rendszerbe az önkéntesek vállalják a bevásárlást és minden mást, amire szükségük van.

– Magyarországról először Tamási városa kérte el tőlünk a rendszert, majd miután bemutattuk a Kárpát-medencei okos városok közösségének, Magyarországról mások is komoly érdeklődést mutattak iránta.

Ha az online megoldásokkal sikeresen fenntartható a város működése, a közösségi élet Székelyföldön is megérzi a koronavírus hatásait, ami különösképpen a húsvét kapcsán igaz.

– Az ünnep picit érthetően csendes. Érdekesség ezzel kapcsolatosan, hogy a polgármesteri hivatal munkatársaiként képzéseket szerveztünk az egyházi és a világi vezetőknek, hogyan kell a szentmiséket a közösségi oldalakon közvetíteni. És ez például nagyon jól működik, több százan követik a szentmiséket, istentiszteleteket.

– A húsvét kapcsán persze a legtöbben a locsolkodás hagyományát őrizték meg, minden évben nagyon sokan mentek akár egyedül, akár a barátokkal, munkatársakkal a hölgy ismerősökhöz locsolni. Az idén azonban ez tilos is. Most ezt is csak virtuális formában, a közösségi oldalak segítéségével lehet. Más műfaj, de sok fiatal közös borozásokat szervez a Teams, vagy más online platform segítségével úgy, hogy a videokonferenciákhoz hasonlóan összekapcsolódnak az online térben és miközben mindenki otthon kortyolja az italát.

A városháza weboldalán, az udvarhely.ro-n van egy aloldalunk, amit kimondottan a koronavírussal összefüggésben hoztunk létre – magyarázza a szakember. – Amellett, hogy itt megtalálható minden információ arról, hogyan kell ügyet intézni elektronikusan, arról is tájékoztatást kaphatnak az oldalra látogatók, hogy mit kell tennie annak, akinek tünetei vannak, vagy mit kell tennie annak, aki külföldről érkezett haza.

Ugyanakkor megtalálhatók a családorvosi és fogorvosi ügyeletek elérhetőségei, illetve – mivel például a hagyományos Húsvéti vásár is elmarad – most készül az online katalógusa azon helyi termelőknek és kézműveseknek, akik állandó résztvevői a vásároknak. Az oldal kreatív karantén részében a virtuális térbe felköltözött városi eseményeket ajánljuk. Egy számunkra kedves program a városháza és a Tomcsa Sándor Színház közös programja, az Álompor: ahol az udvarhelyi színésznők esténként mesét olvasnak a közösségi oldalon.