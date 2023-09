Időzített bombán ül közel 4 millió magyar lakástulajdonos

A társasházakban élő közel 4 millió magyar lakástulajdonos közül sokan nem is sejtik, mennyire befolyásolja az otthonuk értékét az a társasház, melynek falai között élnek. Ki az, aki belegondolt már abba, hogy az otthona nemcsak a neve alatt szereplő terület az ingatlan-nyilvántartásban? Egy társasház nem csupán egy épület, hanem egy élő közösség, ahol minden tulajdonos felelősséggel tartozik a közös területekért is.

Ha a közösség nem vigyáz rá és nem tartja karban, a következmények súlyosak lesznek. A gondoskodás hiánya vagy a szakszerűtlen társasházkezelés előbb-utóbb komoly problémákhoz és kiadásokhoz vezet. Az épületek avulnak minden nap, és attól, hogy ma még nem érint egy probléma, biztos lehet benne, hogy a közeljövőben fájni fog. Hacsak nem készül fel a közösség idejében. Van megoldás, méghozzá bárki számára elérhető: egy olyan tudás, ami gyökeresen megváltoztathatja a társasházi életet.

A társasházak rejtett veszélyei: Amikor a múlt hibái a jelenünket fenyegetik

Augusztus közepén egy fiatal pár került intenzív osztályra, miután egy rossz állapotú társasházi korlátnak dőlve kizuhantak a második emeletről. Pár nappal később a VII. kerületben egy egész társasházat kellett hajnalban kiüríteni, mert a szomszédos ház kéménye rádőlt. Nap mint nap hallunk olyan rémisztő társasházi baleseteket, amelyeknek soha nem szeretnénk a főszereplői lenni. Egyre többször szembesülünk azzal, hogy az elavult szerkezeti elemek és az évtizedek óta elmaradt felújítások mind-mind komoly veszélyforrást jelentenek.

Miért van ez így, miért nem tudnak erről az emberek?

Az 1980-as és 1990-es években az állam lehetővé tette a társasházi lakások megvásárlását a bérlőknek, ezzel átadva a felelősséget és költségeket is. Azonban az új tulajdonosok a legtöbb helyen úgy éltek tovább a lakásaikban, mintha még mindig bérlők lennének, és nem költöttek az állagmegóvásra, tovább halogatták az időszerűvé vált felújításokat. A következmények pedig mára tragikusak lettek.

“A társasházi lakástulajdon nemcsak a birtoklásról szól, hanem a felelősségről is. Sajnos a Pitagorasz-tétel sokkal jobban megkövetelt ismeret, mint az, hogyan lakjunk jól egymással és hogyan vigyázzuk értékeinkre. Azon például, hogy az udvaron lévő kertben kihalnak a virágok, ha nem locsoljuk, és hogy az időjárás és az UV a társasházi tetőkre is hat, nemcsak a családi házakéra, bizony sokan meglepődnek, mint Silvester Stallone az Oscar című filmben: “Tudtam, csak nem sejtettem”. Sokan nem veszik elég komolyan a közös területekkel kapcsolatos kötelezettségeket és problémákat, pedig fenti példák is mutatják, hogy egy rossz állapotú korlát vagy egy elhanyagolt kémény komoly veszélyforrást jelenthet.

A megoldás a felelős és előrelátó gondolkodás, ami megtanulható. A folyamatos állagmegóvás és a szükséges felújítások időben való elvégzése pedig elengedhetetlen. Igen, a zsebünkbe kell érte nyúlni, de az életünk és a vagyonunk védelme érdekében nem szabad ezeken a költségeken spórolni” , avat be Szilber Szilvia, az Érték és Minőség Nagydíjat nyert Lakásvásárlók Kézikönyvének szerzője.

A szaktudás és az odafigyelés hiánya is súlyos problémákat okozhat

“A közös képviselő-választás nem csak egy szükségszerű nyűg. A többlakásos épületek felelős üzemeltetése mára szakmává bonyolódott. Fontos, hogy a tulajdonosok olyan ember mellett döntsenek, akinek a szakértelmében megbíznak. Egy jó közös képviselővel gördülékenyen megy az együttműködés, hiszen kellően tapasztalt, megfontolt, előrelátó és nemcsak a már látható problémákat orvosolja, hanem a rejtett, vagy – szakmai tapasztalatából adódóan – előre látható gondokra is felhívja a figyelmet, és időben intézkedik. Sok társasház ellenőrzésekor azzal kellett szembesíteni a tulajdonosokat, hogy ahol nem hajlandó megfizetni a közösség egy jó közös képviselőt, ott előbb vagy utóbb az ingatlanok milliós értékcsökkenésével fizetik meg ennek az árát, tette hozzá a több mint 10 éves társasházkezelői tapasztalattal rendelkező szakértő.

Az új építésű lakások tulajdonosai sem dőlhetnek hátra

Az új építésű lakások tulajdonosai gyakran abban a tévhitben élnek, hogy kevesebb gondjuk lesz az új otthonukkal. Azonban az üzemeltetési költségek itt is jelentkeznek, csak másképp. A szakhatósági vizsgálatok, mint például a tűzvédelmi berendezések ellenőrzésének elmulasztása is súlyos következményekkel járhat. Egy siófoki társasházi közösség például azért nem kapott kártérítést egy tűzeset miatt, mert elmulasztották a rendszeres kötelező tűzvédelmi felülvizsgálatot.

Komoly családi pénzügyi tervezés nélkül nem szabad lakást venni. Tulajdonosként pedig óriási hiba spórolni az időszerű társasházi állagmegóváson, a szakszerű felújításokon vagy a jogszabályi előírásoknak megfelelő fenntartási költségeken. Aki mindezt nem akarja vagy tudja vállalni, annak célszerűbb elgondolkodnia a bérlésen. A lakásvásárlás során számtalan buktató merülhet fel, amiket el lehet kerülni, ha az emberek rendelkeznek a megfelelő tudással. Aki nem tájékozódik, az könnyen kellemetlen meglepetésekkel szembesülhet, amelyek hatalmas anyagi veszteséget okozhatnak” – hangsúlyozza Szilber Szilvia társasházszakértő.

Felelősségvállalásra és aktív részvételre van szükség

A társasházi élet nem csak a közös költség befizetéséről szól. Minden tulajdonostól aktív részvételt és felelősségvállalást igényel. A problémák ugyanis, amelyekkel társasházi lakástulajdonosként szembesülhetünk, nem oldódnak meg maguktól. Ha nem figyelünk oda a ház állapotára, és nem vesszük észre a jeleket, amelyek arra utalnak, hogy a dolgok rossz irányba haladnak, a problémák csak halmozódnak.

Senki sem akar olyan helyzetbe kerülni, hogy a katasztrófavédelem dörömböljön az ajtaján, és az éjszaka közepén el kelljen hagynia az otthonát, ahogy azt sem szeretnénk, hogy több millióval csökkenjen az ingatlanunk értéke. Érdemes tehát időben cselekedni, megismerni és lefektetni a nyugodt és biztonságos társasházi együttélés szabályait.

“Fontos, hogy tájékozottak és tudatosak legyenek a lakástulajdonosok. Ahhoz, hogy az ingatlanuk értékét megőrizzék, elengedhetetlen a felelősségteljes hozzáállás. Minden társasháznak rendelkeznie kellene műszaki állapotfelméréssel, amit 3-5 évente aktualizálnak. Itt az ideje, hogy az emberek olyan tudásra tegyenek szert, amivel társasházi lakástulajdonosként elkerülhetik, hogy egy váratlan hiba elhárítása miatt ki kelljen költözniük az otthonukból, mert az életveszélyessé vált, vagy egy nagy mértékű célbefizetés teljesen ellehetetlenítse a családjukat”, – zárta gondolatait Szilber Szilvia, akivel legközelebb októberben, a Tudatos Lakástulajdonos Workshopon találkozhatnak a nyugodt otthont és az ingatlan vagyon megóvását szem előtt tartó érdeklődő lakástulajdonosok és ingatlanbefektetők.