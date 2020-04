Így él a világ, túl április idusán, Covid-19 idején

A korona-vírus az egész világon jelen van, ahogy a korlátozások is. Mégis nagyok a különbségek. A legnagyobb példányszámú német hetilap, a Spiegel feltérképezte, merre, hogy élik, élték meg a rendkívüli heteket. Körkép négy kontinensről, túl április idusán.

Szöul, Dél-Korea

Az oktatására rendkívüli hangsúlyt fektetnek a koreaiak. Már az oviban angolt és a matekot tanítanak. Legnagyobb aggodalmukat a hetek óta bezárva oktatái intézmények jelentik. Pedig van online oktatás.

A tanítás a megszokott órarend szerint folyik, videókonferencia formájában. Természetesen házi feladat és számonkérés is van. Részben a ’Google Classrooms App’-en keresztül, részben papírformában. Utóbbit a szülők hozzák el hetente egyszer az iskolából. Egyidejűleg leadják az a hetit, amit a jövő héten kijavítva, osztályozva kapnak vissza.

Peking, Kína

A válság nehezén már túl vannak a kínai fővárosban. Hatása azonban szembetűnő. Nem kötelező, mégis mindenki maszkot hord. Nincs belőle hiány. Effektivitásban a világ előtt járó kínaiak néhány nap alatt felfuttatták a gyártását. Napi 116 millió készül, tízszer annyi, mint a járvány kirobbanásakor.

Ázsiában a maszk hozzátartozik az utcai viselethez. Pekingben általában a szmog, Tokióban a pollenek miatt, Hong Kongban pedig megszokásból hordják. Van csíkos, pettyes, kockás, a szivárvány minden árnyalatában, de akár Disney-figurákkal tarkítva is. Ázsiában az emberek tudják, hogy az egyszerű textil maszk a hordóját nem védi. Tőle védi meg a többieket. Ennek ellenére felveszik, hisz, ha mindenki hordja, mindenki védve van.

Sanghaj

Kínában minden külföldiről érkezőre 14 napos házikarantén vár. A Spiegel tudósítója is ezzel kezdte tartózkodását a 25 milliós városban. A hatóságok okostelefonján keresztül ellenőrizték, valóban otthon marad-e. Reggelente pedig egy app segítségével kellett jelentenie a testhőmérsékletét.

Két hét után egy étterembe vezetett az első útja. Törzshelye sokat változott december óta, amikor még a járvány kirobbanása és elutazása előtt ott járt: Egy pincér az ajtóban megméri minden érkező lázát. Ez után mindenkinek meg kell adnia a telefonszámát és alá kell írni egy nyilatkozatot, mi szerint nincsenek tünetei. A riporter a toll után nyúl. „Előbb kézfertőtlenítés! – mondja erélyesen a pincér és az asztalra állított flakonra mutat. Pár nap elteltével már tudja, hogy az éttermi óvintézkedés nem egyedi eset. Ez lett a normalitás Sanghajban.

Bangalore, India

14 napot töltött házikaranténban a Spiegel indiai tudósítója is. Ellenőrzés az indiai high-tech ipar központjának számító 10 milliós város is volt: Két rendőr minden nap, előre be nem jelentett időpontban csöngetett nála. Ha nem volt láza, kapott a kézfejére egy ’Proud to protect Bengaluru’ – feliratú pecsétet (Büszkén védem Bangalorét).

Már elhagyhatja a lakását, de sok mindent nem tud csinálni. Az üzletek zárva, a tömegközlekedés áll, a nap 24 órájában nyüzsgő utcák, ahol az indiaiak életük nagy részét élik, kihaltak. Önkéntes kijárási tilalom van. Csak ’fontos okból’, leginkább bevásárlás végett tanácsolt elhagyni a lakást.

Tel Aviv, Izrael

A Zsidó Államban is szigorú korlátozásokat vezetett be. Senki sem hagyhatja el otthona 100 méteres körzetét! Néhány kivétel van: élelmiszer vásárlás, orvos vagy beteg hozzátartozó felkeresése, nemzetbiztonsági szempontból létfontossági munkahelyre járás.

A Spiegel újságírója a lakásától 80 méterre, Ali élelmiszerüzletében, a környék hírközpontjában méri fel a közhangulatot. A korona az egyetlen téma. Az izraeli sajtó nem tükrözi ezt. Továbbra is Netanjahu hónapok óta húzódó kormányalakítási szappanoperája a vezető hír.

New York, USA

Világváros és a ’korona világközpontja’. Közel 150 ezer beteget regisztráltak. „Asztronómikus szám” – mondja New York állam kormányzója, Andrew Cuomo a napi krízis-sajtótájékoztatói egyikén. „Ez a vírus akár egy cunami. Pillanatok kérdése és maga alá gyűr minket.” Egy manhattani kongresszusi központot 1000 ágyas szükségkórházzá alakítottak ki – jelenti be. Csepp a tengerben. Sok ezer ágy hiányzik. A kormányzó maszkokat tartalmazó dobozok sokasága előtt tájékoztatja az újságírókat. Csak díszlet. A valóságban nincs elég belőlük, ahogy más orvosi felszerelésekből sem. „A 12 órás műszakom alatt 14 fertőzöttet hoztak be. Van vagy 600 korona betegünk. Pontos számot nem tudok, akkor a káosz. 100 lélegeztetőképen. Néhány napja két betegnek kell osztoznia egyen” – számol be a drámai helyzetről a ’Presbyterian Lower-Manhattan Hospital’ nővére a Spiegel riporterének.

A drámai helyzetnek megfelelően New York Cityben szigorú kijárási tilalom van. Néptelenek az utcák, néhány szupermarket és gyógyszertár kivételével minden zárva. Még azok közül is sok lehúzta a rolót, akik nyitva tarthatnának. A kirakatok jó részét bedeszkázták a tulajdonosok. A Spiegel tudósítóját egy hurrikánra készülő városokra emlékezteti a látvány. De New Yorkban nem a természettől, a fosztogatóktól félnek a kereskedők. Már az újságíró baráti körét is elérte a kór. Egy ötvenes barátja halt bele néhány napja a korona fertőzés szövődményeibe.