Iskola- és üzletzár, maszkhasználat – Szigorításokról döntött a kormány

Az üzletek és a szolgáltatások március 8-tól március 22-ig tartó zárását, továbbá az óvodák és az általános iskolák április 7-ig tartó bezárását jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter online sajtótájékoztatón.

A koronavírus-járvány terjedésének csökkentése érdekében meghozott szigorításokról elmondta, az üzletek március 8-tól március 22-ig lesznek zárva, kivéve az élelmiszerboltok, a patikák, a drogériák és a benzinkutak. Március 8-tól március 22-ig minden szolgáltatás szünetel a magánegészségügy kivételével – tette hozzá.

Gulyás Gergely közölte, a konditermeket is be kell zárni két hétre, az igazolt sportolók edzései, meccsei kizárólag zárt kapuk mögött lehetnek. A parkok, arborétumok nyitva lesznek, a szabadtéri sporttevékenység olyan sportok esetében, ahol tartható a másfél méteres távolság, megengedett – részletezte.

A miniszter arra kért minden munkaadót, ahol lehetséges, biztosítsa az otthoni munkavégzést, különös tekintettel a gyermekes családok esetében.

A maszkhasználat szabadtéren mindenhol kötelező – hangsúlyozta. Szigorításról számolt be a személyi határforgalomnál. A tranzit- és teherforgalmat nem korlátozzák.

A már létező, a szállodákra és a vendéglátóiparra vonatkozó bértámogatást és adókedvezményt kiterjesztik azokra a szektorokra, amelyeknek most be kell zárniuk, a korlátozások időtartamára, március 8-tól március 22-ig.

A harmadik hullám nagyon erős

Gulyás Gergely kitért arra, hogy a kormány szerdai és csütörtöki ülésén is a járványhelyzettel foglalkozott.

A kormánydöntés okairól közölte, meghallgatták a matematikusokat, az orvosokat, a szakértőket, a virológusokat. “A számok világosak” – fogalmazott, majd felhívta a figyelmet az elmúlt három nap romló járványadataira, különösen az elhunytak, az új fertőzöttek és a lélegeztetőgépen lévő betegek számára.

Hozzátette: a terjedés sebessége nő, a reprodukciós ráta pedig az egyik legmagasabb Európában.

Közölte, a harmadik hullám nagyon erős, erősebb, mint a második, ami sokkal erősebb volt, mint az első. A harmadik hullámban az az új, hogy rendelkezésre áll a vakcina és jól halad az oltás – mondta, úgy folytatva: biztosan állíthatják, hogy Magyarország jelenleg a harmadik Európában, de jövő héten már a legátoltottabb ország lesz az EU-ban.

A miniszter szerint ez a tempó sem elég gyors ahhoz, hogy a vírus, különösen a vírusmutánsok terjedését megakadályozza. A brüsszeli vakcinabeszerzés lassan halad és a keleti vakcinákkal együtt sem tudják még “a társadalmi védettséget” a következő egy-két hétben kialakítani.

Szigorítás, fegyelmezettség, oltás – korábbi nyitás

Csak a kontaktusszámok radikális csökkentése vezethet eredményre – hangsúlyozta, jelezve: a szakértők az operatív törzzsel teljes összhangban javasolták a szigorú korlátozások bevezetését.

Gulyás Gergely értékelése szerint “ha most nem zárnánk, akkor nemcsak a megbetegedések és a halálozások száma nőne meg radikálisan, de a nyitás is, az újraindítás is későbbre tolódna“. Nemcsak azért kell zárni, hogy megvédjék az emberek életét, egészségét, hanem hogy mielőbb nyithassunk, mielőbb visszatérhessünk a normális élethez – fogalmazott.

Gulyás Gergely kiemelte: hosszú idő óta élünk olyan körülmények között, amelyeket nem szoktunk meg, sőt korábban nem is gondoltunk rá. Remélhetőleg már a járvány utolsó szakaszában vagyunk, és elérhető az oltottság olyan mértéke néhány héten-hónapon belül, amely után lehetőség lesz a nyitásra – fogalmazott. Hozzátette:

A nyitás március 22-én megkezdődik, valószínűleg ütemezetten.

Közölte: a nyitás részletei szempontjából döntő fontosságú, hogy mit szeretnének az emberek, ezért azt kéri mindenkitől, hogy vegyen részt a konzultációban, amely arról szól, hogy miként indítsák újra az országot. A kormány ezt követően, a március 17-i ülésén dönthet az újranyitásról, annak szakaszairól, és akkor tudják mindenkinek az igényeit, véleményét figyelembe venni, ha minél többen kitöltik a konzultációt – mutatott rá.

A miniszter hangsúlyozta: a járvány harmadik hullámát “le kell törni”, és ezek az azok az intézkedések, amelyekkel ezt meg lehet tenni. Ha mindenki betartja ezeket, akkor korábban tudnak nyitni, korábban indulhat újra az élet Magyarországon – idézte Gulyás Gergely szavait az MTI.