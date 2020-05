Itália tárt karokkal vár! Utazhatnak az olaszok, várják a külföldieket

Június 3-án újraindul a turizmus Itáliában. Az ország megnyitja határait az uniós tagállamok polgárai előtt is. Ismét lehet strandolni és múzeumba menni. Kinyitnak a hotelek, éttermek és fagyizók is! Nem minden tartomány örül. Toscana is aggódik.

Addig nem csak a külföldiek kell 14 napot házi karanténban eltölteniük, miután beutaztak Itáliába. Az olaszoknak is, ha átutaztak egy másik régióba. Mindez június 3-tól a múlté! A nyitással Itália az uniós iránymutatásban lefektetett június 15-nél szűk két héttel hamarabb várja vissza a turistákat.

A döntésben szerepet játszhatott, hogy Ausztriában és a dél-német tartományokban június 10-14 hosszú hétvége. A korona-járvány és gazdasági következményei által különösen sújtott Itáliának ‘életbevágó’ a külföldi vendégek mihamarabbi visszatérése.

Félelem Toscanában

Toscana vezetője nem felhőtlenül boldog: „Már tudjuk, hogy a járvány kezdetén a kormány túl későn rendelte el a tartományok közötti utazási tilalmat. Ezért terjedt át a vírus Lombardiából az egész országra” – mondja Enrico Rossi a legnagyobb példányszámú napilapnak, a Corrierének.

„Az utazási tilalom feloldása a római kormány hatásköre. Tudomásul vesszük a döntést. Habár úgy véljük, hogy hosszabb időn keresztül kellett volna meggyőződni arról, hogy nincsenek számottevő különbségek a régiók között a megbetegedések számában.”

A tartományok többségében bíznak abban, hogy Róma felelős, a számokat és a virulógusok véleményét figyelembe vevő döntést hozott és akceptálják az utazási korlátozások feloldását. A számok valóban mérsékelt regionális különbséget mutatnak. Leszámítva a legfertőzöttebb Lombardiában, ahol a hét közepén 22 ezer beteg volt, a tartományok 1000-5000 fertőzöttet tartottak nyilván.

Fenntartások a szigeteken és Pugliában

Szardíniát és Szicíliát jóval kevésbé sújtotta a járvány, mint az olasz szárazföldet. A két szigetre csak negatív korona-teszttel utazhatnak karantén nélkül az olaszok.

Szicília vezetője, Nello Musumeci ennek ellenére a megbetegedések számának emelkedésével számol. Toszkána nem léptet életbe hasonló korlátozást. „Nem akarunk háborút és túllicitálást a régiók között” – mondja a tartományfőnök.

„Az első napokban el fog dőlni, hogy emelkedik-e a megbetegedések száma. Ha jelentős növekedés lesz, visszaállítjuk a karantént, bármit is mond Róma” – nyilatkozta a Puglia tartományfőnöke, Michele Emiliano a Corrierének.

A csizma sarkában elterülő tartomány első embere következetlenséggel vádolja a kormányt: „Az javasolták, hogy a szállodák az érkező vendégekkel csináltassanak gyorstesztet. De nem gondoskodik arról, hogy ezeket be lehessen szerezni.”

„Tárt karokkal várjuk a vendégeket”

Liguriában sokaknak van tengerparti nyaralója az alig 200 kilométerre fekvő Milánóból, Lombardia fővárosából. A tartományfőnök örül a visszatérésüknek és a turizmus újraindulásának.

„Várjuk a vendégeket” – nyilatkozza Luca Ceriscioli, Marche vezetője. A Riminitől délre, az Adria-partján fekvő országrészbe a legtöbb vendég hagyományosan Lombardiából érkezik. Örül, hogy visszatérnek. „Garantálni tudjuk, hogy mindenki biztonságban pihenhesse ki a mögöttünk hagyott nehéz heteket” – nyugtat meg a tartományfőnök.

Hasonlóan gondolkozik a szomszédos Umbria vezetése. A tartomány, amelynek nincs tengerpartja, de ahol Perugia, Assisi és Itália legnagyobb tava, a Lago Trasimeno fekszik, kampányt indított, hogy magához csalogassa a turistákat. ’Codiv-free településekkel’ reklámozza magát. Umbriában a héten mindössze 1430 beteg volt. Hasonló járványügyi helyzetről Észak-Itáliában még csak álmodnak.

Önkéntesség Dél-Tirolban

Az osztrák kisebbségre tekintettel autonóm Bolzano vezetője, Arno Kompatscher videokonferenciát tartott a délről határos, Trento és az északra fekvő, ausztriai Tirol első emberével, Maurizio Fugattival és Guenter Platterrel.

Az osztrákok továbbra is csak átutazási céllal engedi a belépést Itáliából. A déli szomszédok azonban várják az osztrák és német turistákat a Dolomitokba. A határátkelőkön és a szállodákban is ingyenes korona-teszttel készülnek, a vizsgálat elvégzése azonban önkéntes.