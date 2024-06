Itt a teljes lista: ebben a 266 bankfiókban lehet igényelni hétfőtől az otthonfelújítási támogatást

Megduplázódott azoknak a bankfiókoknak a száma, ahol hétfőtől be lehet nyújtani az otthonfelújítási támogatás igénylését. A már korábban megnyílt 128 MFB Pont Pluszból most már 266 várja a jelentkezőket a maximum 6 millió forintért – írja a teljes listát is közlő Bank360.hu.

Az otthonfelújítási támogatást július 1-től a Magyar Fejlesztési Bank MFB Pont Plusz lakossági hálózatában lehet majd benyújtani személyesen. A program végső felhívása június 17-én jelent meg, ebben szerepelnek a támogatás elnyerésének végleges feltételei. Mivel összesen 20 ezer, 1991 előtt épült családi ház felújítására lehet felhasználni a 108 milliárd forintos keretösszeget, az igénylőknek érdemes lesz nagyon sietniük a kölcsönkérelem benyújtásával, ha meg akarják kapni a fejenként maximum 6 millió forintos támogatást.

Ebben döntő fontosságú lesz, hogy hol tudják ezt megtenni július 1-én vagy az azt követő napokban. A kedvezményes, kamatmentes otthonfelújítási hitelt kínáló MFB Pont Plusz hálózat működtetésének jogát az MBH Bank, az OTP Bank és a Gránit Bank által alkotott konzorcium nyerte el. A bankok összesen 266 MFB Pont Plusz megnyitását vállalták 134 járásban, az első 128-at május 30-ig, további 138 pedig június 30-ig.

Június 1-étől így még csak az első körös 128 bankfiók címe vált ismertté, mostanra azonban az MFB közzétette mind a 266 címet, ahol hétfőtől be lehet nyújtani az országban az otthonfelújítási támogatást. Aki pályázni akar a kamatmentes hitelre és a vissza nem térítendő támogatásra, annak erősen ajánlott előre megnézni az itt található listában, hogy hol adhatja le az igénylését, mert hétfőn és az azt követő napokban alighanem nagy lesz az MFB Pont Pluszokban a forgalom.

Mivel az MFB közlése szerint ezek már most is működnek, érdemes lehet előre tisztázni a kiválasztott fiók ezzel foglalkozó ügyintézőivel a benyújtás feltételeit, menetét, hogy ne a jövő héten, az igényléskor derüljön ki valamilyen probléma az egymilliós önrésszel együtt maximum 7 milliós otthonfelújítási támogatás (ezen belül 2,5-3,5 millió forint közvetlen támogatás és 2,5-3,5 millió forint kamatmentes hitel) igénylésével kapcsolatban – javasolják a Bank360.hu szakértői.