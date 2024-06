Itt születnek az EU döntései. Személyesen is bárki felfedezheti Brüsszelben

Két fontos dátum: Magyarország éppen húsz éve csatlakozott az Európai Unióhoz, 2024. július 1-jétől pedig hazánk második alkalommal tölti be fél évre az Európai Unió Tanácsának soros elnöki tisztségét. Már csak ezért is érdemes ellátogatni Brüsszelbe, ahol az Európai Tanács és az EU Tanácsának épületében személyesen is megnézhetjük azt a helyet, ahol az EU országainak jövőjét meghatározó döntések születnek.

Magyarország éppen 20 éve, 2004-ben csatlakozott az Európai Unióhoz. Az EU egyik meghatározó intézménye az Európai Unió Tanácsa – közismertebb nevén a Tanács –, amely a Parlamenttel együtt alkotja az Európai Unió (EU) jogalkotó szervét. Míg az Európai Tanácsot a 27 uniós tagállam állam-, illetve kormányfői alkotják, az Európai Unió Tanácsa (közismertebb nevén a Tanács) az egyes uniós országok nemzeti minisztereiből áll. A két szervezet eltérő szerepét mutatja, hogy miközben az Európai Tanács határozza meg az EU általános politikai irányvonalát és prioritásait, nem fogad el uniós jogszabályokat. Az EU Tanácsa ugyanakkor jogszabályokat tárgyal meg és fogad el, általában az Európai Parlamenttel közösen. Mind az Európai Tanács, mind a Tanács az uniós tagállamok kormányainak álláspontjait képviseli az Unióban.

Az EU Tanácsának elnökségét félévente más tagállam tölti be rotációs rendszerben, és számunkra, magyarok számára különös aktualitással bír, hogy 2024 júliusa és decembere között Magyarország veszi át az elnökségi teendőket. Hazánkat 2025 első felében Lengyelország, a második felében pedig Dánia követi. A sokszínűségre törekvő Európában ez azért is fontos, mert minden egyes elnökség sajátos megközelítést hoz, ezzel is alakítva a napirendet és irányítva az európai fejlődést előmozdító megbeszéléseket.

Bár az Európai Tanács és az Európai Unió Tanácsa két külön intézmény, mindkettő székhelye ugyanabban az épületben van Brüsszel szívében. A Tanács minden érdeklődőt szeretettel fogad, hogy megismerhessék az Európai Unió meghatározó intézményének mindennapi munkáját.

Európa épület: múlt, jövő, fenntarthatóság

Az Európai Tanács és az Európai Unió Tanácsának székhelyéül szolgáló Európa épület a csodálatos szépségű belga főváros, Brüsszel európai negyedének ékessége. A Rue de la Loi-n/Wetstraat-on található épület különlegessége a fő tárgyalótermeket befogadó, többszintes „lámpás” konstrukció, amelynek ábrázolását az Európai Tanács és az Európai Unió Tanácsa is hivatalos emblémájaként használja.

Az Európa épület, amely a Résidence Palace renovált „A” blokkjába ágyazódik be, abból a szempontból is egyedülálló, hogy külső megjelenése az eredeti, 1920-as évekbeli épület műemlékileg védett art deco homlokzatát Philippe Samyn építész kortárs tervével ötvözi. Az ultramodern, a múltat a jövővel összekötő épület az EU számára fontos fenntarthatóságot is szimbolizálja: 3750 ablakának keretei az Európai Unió tagállamaiból származó újrahasznosított fából készültek, az épületet 600 napelemmel látták el, és a ház az esővizet is felhasználja.

A tagállamok háza mindenkit vár

Aki az Európa épület, népszerű nevén „a tagállamok háza” meglátogatását tervezi, nem fog csalódni a különleges építészeti élményben sem. Arról nem is szólva, hogy ez az a hely, ahol az uniós országok együtt dolgoznak és döntenek az uniós politikákról. A Tanácsban tett látogatás ezért is remek lehetőség arra, hogy bepillantást nyerjünk a Tanács világába, felfedezve azt a helyet, ahol az EU vezetői találkoznak.

Bárki meglátogathatja az Európai Tanácsot és az EU Tanácsát. A belépés ingyenes, ám előzetes regisztrációhoz kötött. A legtöbb látogatás hétköznapokon 9:00 és 11:00, valamint 13:30 és 16:00 óra között foglalható. Az izgalmas multimédia-élményt kínáló Látogatóközpont és a Tanács nyilvános területei vezető nélkül is megtekinthetők. Ha azonban valaki legalább 20 fős csoporttal érkezik, kérhet az igényeihez igazított látogatói programot is.

Aki látogatóként érkezik, részt vehet a Tanács épületeiben tartott vezetett körsétán is, amelyre minden pénteken reggel 8.00 órakor kerül sor. A séta résztvevői bepillanthatnak a Tanács kulisszái mögé, és közben megcsodálhatják az Europa épület jellegzetes, lámpást formázó belső terét. A séták körülbelül egy órásak, és francia, valamint angol nyelven zajlanak. A Tanács hétfőtől péntekig 10.00 és 16.00 óra között (augusztusban ugyanakkor csupán 10.00 és 13.00 óra között) várja a látogatókat. A Látogatóközpont egyes belga munkaszüneti napokon, illetve az uniós intézmények munkaszüneti napjain tart zárva.

Hasznos információk a látogatáshoz

Tervezze meg látogatását előzetes regisztrációval:

Látogatóközpont és heti vezetett körséták: regisztráljon legalább hét munkanappal korábban

Tájékoztató előadások legalább 20 fős csoportok részére: regisztráljon legalább húsz munkanappal a látogatás előtt

További részletekért és időpontfoglalásért kattintson ide, az Európai Tanácsról és az EU Tanácsáról pedig itt tudhat meg többet.

Ha legközelebb Brüsszelben jár, miért ne lépne be abba a világba, ahol az európai vezetők találkoznak és meghozzák a közös jövőnket meghatározó döntéseket? Az Európai Tanács és az EU Tanácsa szeretettel várja Önt, hogy felfedezze Európa szívét!

