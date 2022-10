Joe Biden nem hisz abban, hogy recesszió lesz

Az Egyesült Államokban egyre nagyobb a recessziós félelem, mivel a Federal Reserve, az ország központi bankja továbbra is eltökélt a magas infláció elleni küzdelemben, és vezető tisztviselői egyre gyakrabban hangoztatják, hogy gazdasági áldozatot is kell hozni az árnyomás megfékezése érdekében. Márpedig egy amerikai recesszió könnyen a világot is magával ránthatja.