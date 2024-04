Júniusban indul a közvetlen Kanton-Budapest járat

Június 27-től a China Southern Airlines heti négyszer közlekedő járatot indít Kantonba, ezzel idén nyártól már heti 17 járat érhető el Kína és Budapest között. Az új járat amellett, hogy kiváló csatlakozást biztosít Délkelet-Ázsia vagy Ausztrália és Új-Zéland irányába, jelentős gazdasági versenyelőnyt jelent Magyarország számára: a Kantonnak otthont adó tartomány a világ legnagyobb informatikai és megújuló energia kutatás-fejlesztési központja, és számos, Magyarországon befektető óriáscég székhelye is egyben.

Peking, Sanghaj, Csungking és Ningbo mellett június végétől már Kanton városa is elérhető közvetlen repülőjárattal Budapestről, ezzel heti 17-re emelkedik az ázsiai ország és Magyarország közötti légi összeköttetések száma, amely az idei évben 250 000 ülőhelyet jelent. Kanton Kína egyik legfontosabb gazdasági központja: a városnak otthont adó Kuangtung tartomány térsége az ország GDP-jének 10%-át adja, ezért az összeköttetés a magyar gazdaság számára is kiemelt jelentőségű. A Gyöngy-folyó deltája – Hongkong, Makaó, Sencsen, és Kanton térsége – a világ legnagyobb informatikai és megújuló energia kutatás-fejlesztési központja. A most közvetlen járattal elérhetővé tett, több mint 15 millió lakosú metropoliszból többek között olyan, Magyarországon is jelentős befektető vállalatok származnak, mint a BYD, a Huawei, a ZTE, a Sunwoda, és az Eve Energy.

„Nagy örömünkre szolgál, hogy Budapesten üdvözölhetjük a China Southern Airlines-t, és közvetlenül elérhető úticéljaink között köszönthetjük Kanton városát. Ezzel együtt az ötödik Budapestről elérhető kínai úti célunkat jelenthetjük be, amely kiváló csatlakozási lehetőséget kínál Délkelet-Ázsiába, Ausztráliába és Új-Zélandra, ráadásul a magyar gazdaság számára is kulcsfontosságú összeköttetést jelent – mondta Bogáts Balázs, a Budapest Airport kereskedelmi vezérigazgató-helyettese. – “A kínai ipari város és a magyar főváros között első sorban üzleti utasokra számítunk, ezáltal, illetve a Kantonból érkező befektetések által pedig tovább erősödik a Magyarország és Kína közötti stratégiai jelentőségű együttműködés.”

A légitársaság kantoni bázisa fontos csomópontként szolgál majd az Ausztráliába és Új-Zélandra történő továbbutazáshoz, illetve ezen térségekből Budapest irányába, valamint kényelmes átszállási lehetőségeket kínál az utasoknak Kínán és Ázsián belül. A magyar fővárosból keddenként, csütörtökönként, szombatonként és vasárnaponként délben induló menetrend szerinti járat biztosítja, hogy az utasok helyi idő szerint másnap reggel 7 és 8 óra között érkezzenek Kantonba, és így számos csatlakozási lehetőséget használhassanak ki.

A Budapest Airport a járat elindításával kapcsolatban – például a légitársasággal folytatott tárgyalások és a delegációk fogadása során – aktívan együttműködött a Külgazdasági és Külügyminisztériummal és Magyar Turisztikai Ügynökséggel.