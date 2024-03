Kampány élénkítheti a lakásbiztosítási piacot

Élénkítheti a lakásbiztosítási piacot Magyarország első, pénteken kezdődött lakásbiztosítási kampánya – mondta pénteki sajtótájékoztatóján Budapesten a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) közigazgatási államtitkára.

Túri Anikó szerint a kampány fokozhatja a versenyt a biztosítótársaságok között, így a lakásbiztosítások olcsóbbak lehetnek és nagyobb védelmet nyújthatnak a családoknak. Magyarországon a saját tulajdonú ingatlannak nagy jelentősége van, de a lakásbiztosítások jelentős része elavult, szükség lehet változtatásra, ezért az ügyfelek felmondási lehetőséget kapnak a csaknem egy hónapos kampányidőszakban – hangsúlyozta.

Az államtitkár abban bízik, hogy a korszerűbb, versenyképesebb lakásbiztosítási lehetőségek akár egy teljes újjáépítést is fedezhetnek, és kiterjednek minden káreseményre, amely ellen szüksége lehet védelemre egy háztartásnak. A kampányidőszak versenyélénkítő hatása máris érzékelhető, a biztosítók egyre aktívabbak, a termékfejlesztések a biztosítási piacon is megjelentek – tette hozzá.

A nemzeti biztosítási stratégiáért és egyes pénzügyi szolgáltatásokért felelős miniszteri biztos kiemelte, hogy a lakóingatlanok semmi mással össze nem mérhető, 200 ezer milliárd forintos vagyontömeget alkotnak Magyarországon.

Kovács Zsolt szerint ennek a hatalmas összértéknek csaknem az ezrelékét fordítják az ingatlantulajdonosok lakásbiztosításra, de sokszor jobban is elkölthetnék, az ajánlatokat a társasházi lakások tulajdonosainak is érdemes átnézniük.

Véleménye szerint a húsvéti időszak hétvégére is kiterjedő kampányidőszak azért is indokolt, mert a lakásbiztosítási piacnak utoljára az előző évtized árvízfenyegetései adtak lendületet. Az utóbbi években lassulás látható, de a jogszabályalkotók most abban bíznak, hogy az élénkebb érdeklődés korszerű, új biztosítási ajánlatok megjelenését eredményezheti – fogalmazott.

Kandrács Csaba, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnöke szerint 2024 a lakásbiztosítások éve lehet a biztosítási piacon. A kampányidőszak hozzájárulhat a biztosítási tudatosság fejlődéséhez, növelheti a biztosítókba vetett bizalmat, akár más biztosítások keresletét is fellendítheti. Bízik abban is, hogy csökken a piaci koncentráció, jelenleg ugyanis a több mint 3,3 millió szerződés után járó díjbevételek csaknem 80 százalékán 4 társaság osztozik, miközben 14-nél lehet lakásbiztosítást kötni.

A piaci élénkülés kedvez a fogyasztóknak, ezért itt a lehetőség szerződni annak a csaknem 1 millió lakástulajdonosnak, akinek még nincs biztosítása. Legalább ilyen fontos, hogy biztosítással rendelkezők is nézzék meg az ajánlatokat, mert sok az elavult, nem indexált szerződés, szükség lehet módosításra ingatlanfelújítás vagy bővítés, esetleg értékes ingóság vásárlása esetén.

A biztosítási lehetőségek áttekintésére fordított idő megtérül, az ügyfeleket a Pénzügyi Navigátor fogyasztóvédelmi oldalai, az MNB ügyfélszolgálata, a megyeszékhelyeken a Pénzügyi Navigátor tanácsadó irodái segítik. A Minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítás (MFO) oldal a jegybank honlapjáról érhető el.