A magyar munkavállalókat segíti a munkásszállás-kialakítás támogatása

Elsősorban a magyar munkavállalókat segíti a munkásszállás-kialakítás támogatási program – mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára az M1 aktuális csatorna Ma reggel című műsorában és a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorának szerdai adásában.

Czomba Sándor szerint a belső mobilitást szeretnék segíteni, vagyis nem vendégmunkásoknak épülnek a szállások. Már a pályázati kiírásban is megjelenítik, hogy legalább ötven százalékban magyar embert kell a munkásszálláson elszállásolni és csak abban az esetben lehet más nemzetiségűeket, ha nincs magyar jelentkező.

A pályázóknak tíz év fenntartási kötelezettségük van. Az első két évben a feltöltésre türelmi időt kapnak, mert “feltölteni a létszámot nem olyan egyszerű” – mondta.

Hozzátette, hogy ugyanakkor már a pályázat benyújtásakor a jelentkezőnek be kell mutatnia olyan szerződéseket, amelyek egyértelműen bizonyítják, hogy rövid időn belül magyar munkaerővel fel tudja tölteni a szálláshelyet.

Példaként említette, hogy szerződést kell kötni a térségben működő vállalkozásokkal, amiben vállalják, hogy bizonyos időn belül a megfelelő létszámot biztosítani fogják. “Ha ilyet nem tud a pályázat mellé csatolni, akkor azt nem fogjuk támogatni” – mondta.

Czomba Sándor arról is beszélt, hogy 2017 óta a jelenlegi munkásszállás-támogatási program a hetedik ilyen program és 20 milliárd forint keretösszeg mellett mintegy 25-30 új munkásszállás kialakítására van lehetőség, ami 200-300 új férőhelyet jelent. Míg korábban önkormányzatok is pályázhattak, addig ezúttal csak a versenyszféra szereplői. Ennek oka, hogy előzőleg számos olyan helyre is épült munkásszálló, ahol nehéz volt feltölteni a létszámot. “Ez azt jelenti, hogy nem jól céloztunk”, így ezeket a problémákat ki kell küszöbölni. A szállásoknak környezetbarát módon, a kor követelményeinek megfelelően kell épülniük, mert “nem tömegszállásokra van szükség”.

Nyolcvan százalékban kétágyas szobákat kell kialakítani és csak húsz százalékban lehet négyágyas szobákat, viszont ehhez megfelelő mosdó, szárító és mosási lehetőséget kell biztosítani – sorolta. Az államtitkár elmondta azt is, hogy Budapest kivételével mindenhonnan be lehet nyújtani a pályázatokat.

Czomba Sándor beszélt arról is, hogy elindult a tartósan álláskeresők támogatási programja, amely a hátrányos helyzetben lévők munkavállalását segíti elő, emellett már lehet jelentkezni az Ifjúsági garancia plusz programra is, amely a pályakezdők munkavállalását segíti.