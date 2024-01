Új szakasz az infláció elleni küzdelemben

Új szakaszába lépett az infláció elleni küzdelem, miután decemberben a vártnál lényegesen alacsonyabb szintre csökkent a pénzromlás üteme Magyarországon – mondta pénteki sajtótájékoztatóján Budapesten a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) vezető közgazdásza.

Suppan Gergely a pénteken közzétett inflációs adatok alapján úgy véli, hogy a kormány elérte a 2023 végére kitűzött célját. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) jelentése szerint decemberben a fogyasztói árak átlagosan 5,5 százalékkal nőttek 2022 azonos időszakához képest, novemberhez viszonyítva átlagosan 0,3 százalékkal csökkentek.

A belföldi pénzromlás üteme immár alacsonyabb, mint Csehországban, Lengyelországban vagy Romániában – tette hozzá az NGM szakértője.

A közgazdász eredményesnek látja a kormányzati eszközöket, amelyekre azért volt szükség, mert a Magyar Nemzeti Banknak (MNB) az inflációt növelő kínálati költségsokkok ellen kevés eszköze volt. Az árfigyelő rendszer, a kötelező akciózás, az árstop mellett egyéb tényezők is kedvezően hatnak a pénzromlás alakulására, ezért a következő hónapokban további mérséklődés várható. Számos élelmiszer még olcsóbb is lehet, a magyar háztartásoknak emellett az is kedvez, hogy az alacsonyabb infláció magasabb reálbér-emelkedést eredményez – fejtette ki.

Suppan Gergely úgy véli, hogy az infláció elleni közdelem új szakaszában a kormány immár rátérhet a legfontosabb feladatára, a gazdasági növekedés helyreállítására.