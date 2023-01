Keddtől már a tücsök is hivatalosan ehető Európában. Felkészül az alombogár lárvája

Immár a házi tücskök is ehetők az Európai Unióban: egy új uniós jogszabály szerint keddtől ezeket a rovarokat is lehet fagyasztottan, szárítottan vagy por formájában élelmiszerekben felhasználni. Csütörtöktől ugyanez vonatkozik majd az alombogár lárváira is.

Hasonló szabályok már léteznek a vándorsáskákra és a lisztbogár lárváira. “Jelenleg nyolc másik kérelem van folyamatban a rovarok élelmiszerként való engedélyezésére” – közölte az Európai Bizottság a Spiegel beszámolója szerint.

Az EU Bizottsága szerint a gyártóknak minden egyes rovarra, amelyet forgalomba kívánnak hozni, engedélyt kell kérniük. Ha rovarokat használnak az élelmiszerekben, azt fel kell tüntetniük: az összetevők listájának tartalmaznia kell a faj nevét. “Az élelmiszerbiztonság a Bizottság legfőbb prioritása” – mondta egy szóvivő a dpa hírügynökségnek.

A rovarokat táplálónak és fehérjében gazdagnak tartják, és számos országban a gasztronómia részét képezik. Hozzájárulhatnak a fenntartható táplálkozáshoz is, mivel viszonylag erőforrás-hatékony módon termeszthetők. Az allergiások számára azonban kockázatot jelenthetnek. Az Európai Bizottság hangsúlyozta, hogy a megfelelő allergiával kapcsolatos tájékoztatás ugyancsak kötelező.

“Senkit sem kényszerítünk arra, hogy rovarokat egyen” – közölte a Bizottság a Twitteren. Mindenki maga döntheti el, hogy rovarokból készült vagy rovarokat tartalmazó élelmiszert vásárol-e vagy sem.

Néhány uniós országban, köztük Németországban és Ausztriában már régebb óta árulnak rovarokkal készült rágcsálnivalókat és tésztákat. Az Európai Bíróság korábban úgy döntött, hogy az egész rovarok nem tartoznak az új élelmiszerekre vonatkozó régi szabályok hatálya alá. A régi szabályokat azonban mostanra felülvizsgálták, és 2018 óta az egész rovarok is új élelmiszernek minősülnek, és a megfelelő engedélyezési eljáráson kell átesniük.