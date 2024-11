Kevesebb lett a hiteladós, de ők egyre többel tartoznak a bankoknak

Rövidült a bankok feketelistája, és az adósok száma is csökkent: ismét 5 milliónál kevesebb magánszemélyt tartanak nyilván a Központi Hitelinformációs Rendszerben. A fennálló tartozások összege viszont rekord magasan áll – derül ki a Bank360.hu elemzéséből.

Egyre kevesebb ember tartozik a bankoknak a BISZ Zrt. Központi Hitelinformációs Rendszere (KHR) szerint. Bár a lakáshitelpiac pörög, és személyi kölcsönökből is nagyon sokat vesznek fel, szeptember végén a KHR-ben már csupán 4 millió 991 ezer magánszemélyt tartottak nyilván, ilyen kevesen utoljára a covid-járvány évében, 2020-ban szerepeltek az adatokban.

Ezek az emberek ugyanakkor jóval nagyobb adósságot görgetnek, mint valaha, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint ugyanis a harmadik negyedév végén a háztartások bankoknál lévő hitelállománya már meghaladta a 10 824 milliárd forintot, ami rekordnak számít.

Az a hitelállomány pedig, amelyben benne vannak a pénzügyi vállalkozásoktól felvett hitelek is, megközelítette a 12 ezer milliárd forintot. A lakosságnak vannak még ezen felül hitelei külföldi bankoktól, nem pénzügyi vállalkozásoktól (munkáltatói kölcsön formájában) és az államtól is. Ezekkel együtt a tartozások teljes összege már közel jár a 13,5 ezer milliárd forinthoz, de az utóbbiak szerződései – szemben a bankokéval és a pénzügyi vállalkozásokéval – nem feltétlenül szerepelnek a KHR-ben. Bekerülnek viszont magánszemélyként a KHR-be a hiteladósokon túl azok is, akik hitelcsalást vagy bankkártyás visszaélést követtek el, és jogerősen elítélték őket.

Még rövidebb a feketelista

A Bank360.hu szerint a fennálló hitelszerződések száma trendszerűen csökken már évek óta, hiába vesz fel egyre több kölcsönt a lakosság. A KHR-ben 2019-ben még csaknem 7,4 millió fennáló szerződést tartottak nyilván, 2023 végén már alig 6,9 milliót, vagyis négy év alatt csaknem félmillióval csökkent a szerződések száma. Az idén folytatódott ez a tendencia, szeptember végén már csak 6,818 millió élő szerződés volt a rendszerben. A mélypontot augusztus jelentette, akkor 6,81 millió volt a fennálló szerződések száma, vagyis úgy tűnik, a kilencedik hónapban megállt a csökkenés. A KHR-ben a megszűnt hitelszerződések is megtalálhatók egy évig. Ezek száma hasonlóan alakult az elmúlt években, nagyjából 2,2 millió körül.

A mulasztások száma viszont folyamatosan csökken. A fennálló mulasztások (régi nevén aktív BAR-lista) száma szeptember végén már csak 529 ezer volt, ez 56 ezerrel kevesebb, mint 2023 végén. A BISZ adatai szerint 2019 végén még több mint 1,2 millió fennálló lakossági mulasztás volt a KHR-ben. A megszűnt mulasztások (passzív BAR-lista) száma is egyre alacsonyabb, a harmadik negyedév végére 209 ezer ilyen esemény maradt a rendszerben, 2023 végén még 224 ezret tartottak nyilván, öt éve 263 ezer volt ezek száma.

A banki feketelistára egy havi minimálbért meghaladó lejárt tartozással kerülhetnek fel a lakossági ügyfelek akkor, ha ez a tartozás legalább 90 napon át folyamatosan fennáll. A minimálbér összegének emelkedése miatt egyre nagyobb tartozás kell ahhoz, hogy valaki rá kerüljön a negatív listára. Sokszor több hónapnyi, vagy akár egy évnyi nem fizetés kell ahhoz, hogy egy lakossági ügyfél aktív mulasztónak minősülhessen a rendszerben – hívja fel a figyelmet Herman Bernadett, a Bank360.hu szakértője. Az aktív mulasztásokat a hitel rendezése után még egy évig tartják nyilván a rendszerben megszűnt mulasztásként.