Kézműves vásár Velencén – több mint húsz helyi kézművessel 

Helyi kézművesekkel összefogva VÉKA néven szervez kézműves vásárt a velencei közösségi életet is felpezsdítő bisztró, a Groenk Deli minden hónap első vasárnapján 10-16 óra között a deli melletti parkban.

Csodálatos ékszerek, kiegészítők, táskák, helyi termelők élelmiszerei és sok egyéb értékes, helyi portéka várja az érdeklődőket.

A vásárt áprilisban indították el és az első két esemény tapasztalata alapján a vendégek nagyon megszerették.

Cél, hogy egy egyre több helyi minőségi termelővel egészüljön ki a vásár és ne csak a velencei-tavi lakosok, hanem a környező városok lakói is kedvvel jöjjenek Velencére. A helyszín nagyon könnyen megközelíthető vonattal, hiszen a vasútállomásnál található. Aki pedig autóval érkezne, parkolóhelyet is biztosan talál a kijelölt parkolóban.

„Februárban ültünk le először a Groenk Delisekkel és azonnal egy hullámhosszra kerültünk abban, amit mindig is szerettem volna: egy kis pop up vásárt szervezni minden hónapban, ahol jókat lehet enni, találkozni, beszélgetni és szuper cuccokat beszerezni. És mindezt nagyon lazán, szeretettel. Így indultunk és ezen az úton is haladunk” – mondta Hetyéssy Fruzsina, a kézműveseket összefogó szervező, aki maga is árusként vesz részt a vásáron.

„Ez az esemény nem csak a kézműves mesterek, hanem az egész közösség számára fontos ünnep, hiszen kedvenc városunk, Velence már meglévő gasztro és kulturális estjeink mellett egy újabb programmal gazdagodott” – tette hozzá Juhász Emese, aki a Groenk Deli programjait is szervezi.

Mikor tartják a vásárt?

Minden hónap első vasárnapján 10-16 óra között

Hol?

Velence, Tábor utca, a vasútállomásnál lévő parkban