Kína kaszálna az európai elektromos autó támogatásból, így lett parkoló a nagy kikötőkből

Mivel az elektromos autók (EV) értékesítésében Európában elmaradt a remélt felfutás, a kontinens nagy kikötői hirtelen hatalmas parkolóházzá alakultak a kínai villanyautó offenzíva miatt.

Egyre több elektromos autó, főként Kínából, várakozik a nagy európai kikötőkben, mivel a gyártók és a forgalmazók az eladások lassulásával küzdenek. Igaz, miközben a hírek arról szólnak, hogy például a belgiumi Antwerpen és Zeebrugge kikötőit elárasztották a Kínából érkező elektromos autók, a kikötő illetékesei az Euronewsnak azt mondták, a helyzet összetettebb.

A Le Monde azonban arról számolt be, hogy az Antwerpen melletti Calloo-ban és Zeebrugge-ban a 130 000 frissen szállított jármű befogadására szolgáló hatalmas parkolók is szűkösek a beérkező kínai autók, többek között az MG, BYD, Nio, XPeng, Lynk & Co, Omoda, Hongqi és más modellek dömpingje miatt.

Nem véletlenül, hiszen a kínai EV-k célzottan profitálnak az európai piaci trendekből, elsősorban a több országban nyújtott állami támogatásokból, amelyek célja valójában az, hogy az európai országok a saját, vagy legalább az európai elektromos járművek választására ösztönözzék a vásárlókat. De miközben az európai erőfeszítések célja a helyi autóipar támogatása, Kínából továbbra is özönlenek a kontinensre azok a személygépkocsik, amelyek száma az idei első negyedévben elérte az 1,3 milliót, ami 33%-os növekedést jelent az egy évvel korábbihoz képest – derül ki az Európai Járműlogisztikai Szövetség (ECG) adataiból. Hozzátéve, hogy az import autók döntő többsége villanyautó.

A kínai autógyártók első számú európai célállomása februárban Belgium volt, ahol a jelentések szerint látványosan felhalmozódnak az EV-k, amelyek a kikötőket parkolókká változtatják. „Ez történik minden olyan európai kikötőben, ahol nagyszámú import autót kezelnek” – mondta az Antwerpen-Bruges-i kikötő, Európa második legnagyobb kikötője nevében egy szóvivő. A kikötő tavaly összességében valamivel kevesebb, mint 1,7 millió autót fogadott, ami még mindig elmaradt a 2019-ben tapasztalt 1,95 milliótól.

A Le Monde szerint a kikötő vezetőinek előrejelzéseire hivatkozva idén a Kínából érkező járművek száma összességében 600 ezer és 1 millió között lehet Antwerpen-Bruges-ben. A kikötő szerint a parkolóházzá válás problémáját okozó másik tényező az, hogy elsősorban a sofőrhiány miatt jelentősen lecsökkent a beérkező import autók elszállításához szükséges közúti fuvarozási kapacitás, miközben az autók Európán belüli rövid távú vízi szállításához rendelkezésre álló képesség is szűkösnek számít. Nem véletlen, hogy névtelen források szerint egyes esetekben vannak olyan autók, amelyek már több mint egy éve parkolnak a kikötőben.

A Financial Times, amely elsőként számolt be az európai kikötők torlódásáról, a problémát elsősorban annak tulajdonítja, hogy a kínai modelleket egyszerűen a kontinensen lévő értékesítési hálózat és a továbbszállítás nélkül szállítják Európába. Ennek következtében sem sikerül a kínai modelleket olyan gyorsan eladni Európában, mint ahogyan azt várták.

Érsek M. Zoltán