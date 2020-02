Korona-vírus. Az üzletek üresek, a gyárak leállnak

A német vállalatok egyre jobban érzik a korona-vírus hatásait. Az Adidas bevétele például 85 százalékkal esett vissza Kínában. Autóból 20 százalékkal kevesebbet értékesítettek. A VW mind az öt kínai üzemében áll a termelés.

A divatcégek a forgalom esése miatt szenvednek

Az Adidas a kínaiak kedvenc márkái közé tartozik. Ezért a német sportruházati cég különösen érzi a korona-járvány miatti drasztikus forgalomcsökkenést. A jó év eleji kezdés után, január végén gyakorlatilag eltűntek a vevők a kínai márkaboltjaikból. 85 százalékos a forgalomcsökkenés. A másik két legfontosabb ázsiai piacon, Dél-Koreában és Japánban szintén jelentős a visszaesés. Főleg az újévi ünnepek idején nagy számban érkező kínai turisták elmaradása érződik.

Panaszkodik a legnagyobb német konkurens, a Puma is. ”Kínában január vége óta gyakorlatilag áll a gazdaság” – nyilatkozta a cégvezető, Björn Gulden a Süddeutsche Zeitungnak.

Az Adidas árbevétele 20 százaléka Kínából származik. 12 ezer üzletben, köztük 500 saját márkaboltban kaphatók a német gyártó termékei. Többségük hetek óta zárva van. A Pumának Kína – az USA után – a második legfontosabb piac. Tavaly 40 százalékos bővülés mellett a globális bevétel 13 százalékát adta. Az online üzlet menne. De a megszokottnál jóval több megrendelést nem tudják házhoz szállítani, mert a posta és a csomagküldők továbbra se dolgoznak. A Pumánál mindennek ellenére optimisták.

Azoknak a szakértőknek hisznek, akik a járvány leülése utánra ’gigantikus vásárlási lázat’ prognosztizálnak.

Az autógyártóknak a termelés leállása fáj

A korona-járvány nem csak a kereskedelmet, a gyártást is érinti. A Kínában öt helyen termelő Volkswagen már többször kénytelen elhalasztani a gyárai újraindítását. Most abban bíznak, hogy a jövő héten visszatér az élet az üzemekbe.

A VW-csoporthoz tartozó Audi három gyárában már beindult a termelés. Az ingolstadti cégnek, csak úgy, mint minden német prémiumgyártónak, Kína a legfontosabb piaca. A tavaly eladott 1,8 millió Audiból 700 ezer Kínában talált gazdára. Az értékesítésben is érzik a vírus kihatásait: „A bemutatótermeinket ismét megnyitottuk, de kevesen jönnek, a rendelések többsége online érkezik.” A kínai újautó értékesítés januárban 20 százalékkal esett vissza: elmaradtak a vevők, a már megrendelt autókat logisztikai nehézségek miatt nem tudták kiszállítani.

Az autóipar különösen érzi a korona-járvány gazdasági hatásait. Most bosszulja meg magát, hogy a német gyártók nem csak az eladásban, de a gyártásban is nagyban függenek az ázsiai országtól. Bárhol is szereljék össze, minden autójukban van Kínában készült alkatrész. Ha kiürülnek a gyárak tartalékai, megakad a termelés a világ más pontjain is.

A vírus epicentrumában, Hupejben 12 üzemben, évi 2 millió autó készül. A Német Autógyártók Szövetsége (VDA) közleménye szerint a német gyártóknak Kínán kívül még sehol sem kellett leállítani a termelést alkatrészellátási zavarok miatt. Nagyobb bajba került a Fiat. Az olasz márka legnagyobb, szerbiai üzemében áll a termelés a Kínából érkező autórádiók és hangszórók hiánya miatt.

A szállítmányozók most fogják csak megérezni

Az európai kikötők még nem érzik a hatást. Viszont tudják, ha késéssel is, de meg fog érkezni. „14-20 nap mire egy konténerhajó Kínából Európába ér. A január vége óta el nem indult hajóknak a következő napoktól fognak hiányozni” – magyarázta a legnagyobb németországi, a hamburgi kikötő szóvivője, Jens Meier a Süddeutsche Zeitungnak.