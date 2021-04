Köszönet a kórházak dolgozóinak – itt az ideje, hogy közösen segítsünk!

A MARSO Kft. és a KLEBER abroncsmárka közös akcióban fejezte ki köszönetét a kórházak dolgozóinak: 12 intézmény dolgozói számára tették lehetővé, hogy négy új abroncshoz kettő áráért jussanak hozzá, mintegy 23 millió forint értékben.

Itt az ideje, hogy minden olyan vállalat, amelynek lehetősége és módja van rá, akár összefogva, közösen köszönje meg a kórházakban dolgozók munkáját – fogalmazzák meg Health Care kampányuk célját a vállalkozások.

A WHO több mint egy éve nyilvánította a koronavírus-járványt pandémiává. A legnagyobb feladat az egészségügyi intézményekre hárult, akik pillanatok alatt alakították át a betegutakat, és a mai napig erőn felül teljesítenek – állapítják meg az akció résztvevői.

Országosan 12 kórház munkavállalói számára tették lehetővé, hogy négy új nyári vagy négy évszakos KLEBER abroncsért kettő áráért jussanak hozzá. A másik két abroncsot a KLEBER márka és a MARSO közösen adományozta a kórházi dolgozóknak. Ha az abroncsokat fel is szereltették a kiválasztott MARSOPONT szervizekben, úgy a szolgáltatás árát is felezték, további támogatást nyújtva ezzel. Éppen ezért a kórházak kiválasztásánál fő szempont volt, hogy olyan városban legyenek, ahol van MARSOPONT szerviz. Többek között Veszprémben, Hódmezővásárhelyen, Szombathelyen, Pécsett, Szegeden, illetve két fővárosi intézményben dolgozók is éltek a lehetőséggel. Ezzel a döntéssel közel félezer kórházi dolgozónak segített a MARSO Kft. és a KLEBER abroncsmárka.

A MARSO és a KLEBER összefogásában a Health Care kampány számszerűsítve közel 23 millió forint támogatást jelentett az egészségügyi dolgozók számára.

A március 1-jén kezdődő akcióban 1.920 abroncshoz juthattak hozzá a kórházak dolgozói, a kampány sikerességét mutatja, hogy mindössze másfél hét alatt gazdára találtak a gumik.

A MARSO-KLEBER Health Care kampányának másik elemeként a MARSO Kft. és a KLEBER abroncsmárka két egészségügyi intézménynek, a nyíregyházi székhelyű Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórháznak, valamint a budakeszi Országos Korányi Pulmonológiai Intézetnek ajánlott fel 40-40 db abroncsot, amelyet a MARSOPONT-okban ingyenesen fel is szerelnek hamarosan.

A pandémia harmadik hullámának leszálló ágához érkezve a két vállalat felkeresi a kórházakat és külön köszönetet mond a két egészségügyi intézmény dolgozóinak.

