KSH: januárban 2,7 százalék volt az infláció

A német-magyar kétoldalú gazdasági kapcsolatok jövőjét illetően a müncheni magyar főkonzul optimista. Tordai-Lejkó Gábor úgy véli, igazi sikertörténetről van szó. Szerinte a régió profitálhat azokból a törekvésekből is, amelyek a beszállítói láncok lerövidítését irányozzák elő. Magyarország elkötelezett, hogy segítse a folyamatot, a német illetve bajor cégeket. Kifejtette AzÜzlet.hu-nak adott interjújában hogy, optimizmusát az országos adatok is erősítik. A közvetlen külföldi beruházások 2020-ban globálisan 42 százalékkal estek vissza, Magyarországon pedig 140 százalékos növekedés következett be.