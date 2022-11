Lantos Csaba: az energiaszuverenitás a következő évek legfontosabb feladata

Magyarország energiaellátása jelentős mértékben függ a behozataltól, ezért a következő évek legfontosabb feladata az energiaszuverenitás feltételeinek megteremtése lesz – mondta az Országgyűlés gazdasági bizottsága előtt az energiaügyi miniszterjelölt.

Lantos Csaba a kinevezését megelőző bizottsági meghallgatáson hangsúlyozta, hogy az energiaipar beruházásai rendkívül költségesek, de Magyarországnak muszáj ilyen fejlesztéseket vállalnia. A kőolaj 90 százaléka, a földgáz 85 százaléka külföldről érkezik, és bár az áramszükséglet többségét fedezi a belföldi előállítás, az erőművek jelentős részben szintén külföldi nyersanyagokkal üzemelnek, ezekkel együtt az energetikai importkitettség meghaladja a 75 százalékot – ismertette.

A miniszterjelölt nagy lehetőséget lát a megújuló energiaforrások, a napelem mellett főképp a biogáz, a biomassza, a geotermikus energia alkalmazásában, és a földrajzi lehetőségek függvényében újabb szélerőművek létesítését sem zárta ki. Hozzátette: a belföldi ellátás viszont csak akkor maradhat biztonságos, ha a kiegészítő források mellett működőképesek maradnak a nagy kapacitású, gyorsan indítható csúcserőművek, és folytatódnak az időjárásfüggő berendezések kapcsolódását lehetővé tevő hálózatfejlesztések. Ezek költségei elérhetik az ezer milliárd forintot – mondta.

A fenntartható fejlődés bizottsága előtt Lantos Csaba kifejtette, hogy az utóbbi évek kihívásai közepette kulcskérdéssé vált az energiaellátás, amelyben a biztonság és a fenntarthatóság egyaránt fontos szempont.

Hangsúlyozta, hogy a magyar energiastratégia legjelentősebb eleme továbbra is a paksi erőmű, valamint annak fejlesztése, és mivel az olcsó energia korszakának vége, a beruházás megtérüléséhez sem férhet kétség. A napelemes kapacitás szintén jelentős, az ipari méretű energiatárolás lehetőségére viszont még várni kell, bár a kutatások biztatóan alakulnak, ilyen technológiákkal Magyarországon is érdemes foglalkozni – fogalmazott Lantos Csaba, aki a fenntarthatósági kötelezettségek teljesítését, valamint a rezsicsökkentés fenntartását is fontosnak tartja.

Kiemelte, hogy a lakosság a legszélesebb rezsivédelemben részesül, energiaköltségeik így a legalacsonyabbak közé tartoznak Európában. Az állami és önkormányzati intézmények támogatására a költségvetésből hasonló nagyságrendű összeg jut, nem igaz tehát, hogy a kormány magukra hagyta őket – tette hozzá.

Lantos Csaba miniszteri jelölését a gazdasági bizottság és a fenntartható fejlődés bizottság egyaránt támogatta.