Legális “füvezés” – Több kannabisz fogyott tavaly

A krízis okozta stressz, a kényelmes online vásárlás és a házhozszállítás megsokszorozta a legális kannabisz kereskedelmet (is) azokban az országokban, amelyek az illegális kábítószer-kereskedelem letörésének eszközeként “szabadidős”, és nem csak orvosi, vagy ipari alkalmazásra alkalmasnak találják a kannabiszt, vagyis a kendert, azaz a “füvet”. Sokszor sajnos összemosódnak az elnevezések is…

Ami bódíthat – ami nem

Pop corn, Champagne, Cachemire, Apollo 13 – különböző összetételű, ízű és árú “kannabisz tartalmú” termékek fantázianevei. Közös bennük, hogy legálisan vásárolhatják ezeket néhány nyugati országában, például az USA-ban. Az viszont változó, hogy mekkora THC-koncentrációval. Az engedélyezésük nagykorúak számára néhol több, másutt kevesebb kábító hatású THC tartalmat jelent. Európában a szabályozás általában szigorú. A törvények értelmében a kannabisz termesztése, szállítása és birtoklása csak „orvosi és tudományos esetleg ipari célokra” engedélyezhető.

A kender (Cannabis sativa L.) növény az emberi szervezet működésére ható, bioaktív vegyületeket, kannabinoidokat tartalmaz. Ilyen például a pszichoaktív hatású THC (Δ9 tetrahidrokannabinol) és a nem pszichoaktív, de farmakológiai hatású CBD (kannabidiol) vegyületek.

Jogilag és az élettani hatást tekintve is fennáll a megkülönböztetés az egyes kannabiszféléknek – vegyülettartama alapján – némelynek magas CBD és alacsony a THC koncentrációja.

A magas THC tartalmú, tudatmódosító hatású ’indiai kender’ (cannabis indica) néven elhíresült és az egészségügyben is felhasznált, vagy az ipari célú ’hasznos kender’ (cannabis sativa) elnevezéssel illetett között lényeges eltérések tapasztalhatók.

Az elsősorban fájdalomcsillapításra és görcsoldásra használt CBD-t a növény olajából nyerik. A ’hasznos kendert’ nem csak a gyógyászatban ismerik. Összesen 22.000 ipari hasznosítása van! Néhány példa: papírelőállítás, olajának felhasználása bőrápolókhoz, textíliákhoz és műanyagokhoz. Széleskörű felhasználhatósága mellett jó hatással van a klímára is. Négyszer annyi CO2-t szív magába, mint a növények károsanyag semlegesítési átlaga. Hatásosan bontja le a talajba jutott kemikáliákat és nehézfémeket is.

2020 a fű éve is volt!

2020-ban világviszonylatban megduplázódott a legálisan értékesített kannabisz termékek online forgalma azokban az országokban, ahol a nagykorúaknak a vásárlás ilyen módon engedélyezett. Ebben a népszerűségnek egyesek szerint nagy szerep jut a pandémia-krízis által okozott stressznek. A nyomást sokan próbálták így elviselni.

Egyes botanikusok szerint a Cannabis sativa egyetlen faj, aminek több változata, alfaja (például Cannabis sativa var. indica vagy Cannabis sativa ssp. indica) van. Gyakoribb azonban, hogy 3 fajt tartanak számon: a Cannabis sativa mellett 1. a Cannabis indicát 2. a Cannabis africanát 3. a Cannabis ruderalist..

A legális online eladást segítette, hogy a kijárási korlátozások miatt világszerte nehezebbé vált ’az utcán’ fűhöz jutni, ami 40 százalék körüli áremelkedéshez vezetett a dílereknél. Akkor miért ne rendeljek legálisan, online, házhozszállítással és esetleg több alkalom után törzsvásárlói kedvezménnyel? – tette fel magának a kérdést sok rendszeres fogyasztó. Az Europol antidrog részlegének statisztikája szerint 2020-ben jelentősen csökken a kábítószeres-bűncselekmények száma.

Orvosi javallatra

A vevők között minden korosztály képviselői jelen vannak, de legtöbbet a 30 és 40 közöttiek vásárolnak. A férfiak és a nők között nincs szignifikáns különbség. „Tavaly a sok bizonytalanság és stressz miatt érezhetően emelkedett a fogyasztás” – mondja Stefania Fossati, a milanói ’Clinn’ klinika orvosa a Repubblica összeállításában.

Az intézményt világszerte ismert a kannabisz széles körű orvosi célú felhasználásáról és a terület kutatásáról. „Szorongással, alvászavarral, kedélyingadozással küzdő betegeknél nagy sikerrel alkalmazzuk a kannabisz tartalmú készítményeket. Tapasztalatink szerint nagyon hatásosak a fájdalomcsillapítás területén is.” Kevesebb a mellékhatásuk és ritkán váltanak ki allergiás reakciókat, mint a hagyományos gyógyszerek – teszi hozzá.

A kábítószer birtoklásáért, különösen kereskedelmi mennyiségben büntetés jár az EU-legtöbb országában. A THC tartalma miatt elsősorban élvezeti cikknek számító ’indiai kender’ kereskedelme és fogyasztása még szinte sehol nem engedélyezett Európában. A CBD tartalmú ’hasznos kendert’ viszont használhatja a gyógyszer- és a kozmetikai ipar is. Az orvosi és ipari célú növénytermesztés azonban nem idegen a kontinens mezőgazdaságaitól sem.

„Olaszország kiválóan alkalmas a termesztésre.”

2019-ben világszerte 4 ezer hektáron 150 millió tonna növényt termeltek. A legfontosabb európai termelő Itália. Jelenleg évi 250-300 millió euróval járul hozzá az ágazat az olasz GDP-hez. Davide Fortin, a párizsi Sorbon Egyetem a témát kutató professzora szerint a hozzájárulás néhány éven belül 1 milliárd euró lesz és 30 ezer új munkahely is létrejön a legális kannabisz termelésnek és kereskedelemnek következményeként az olaszoknál.

A ’FlowerFarm’ elsők között szállt be a legális kender piacba 2017-ben. Az olasz csizma sarkában elterülő tartományban, Pugliában termeszti és Itália üzleteiben, valamint online értékesíti termékeit. „2019-ben 2,5 millió euró volt az árbevételünk. Tavaly ennek közel háromszorosa, 7 millió!” – számol be az alapító-üzletvezető, Massimo Fabbri az olasz napilapnak. A megtermelt mennyiség 6-ról 10 tonnára nőtt. Ennek 40 százalékát Itáliában értékesítették. Hatalmas lehetőséget lát a növényben. „Olaszország számos területe a klíma és a talajösszetétel okán kiválóan alkalmas az alacsony költségek melletti termesztésre.”

Egy másik vállalkozás is az áttörés éveként írja le 2020-at a Repubblicában. Internetes oldalára 50 ezer megrendelés futott be tavaly, naponta átlagosan 150, hétszer annyi, mint egy évvel korábban – számol be a milánói központú cég vezetője. „Ameddig marad a vírushelyzet és korlátozások, addig biztos dübörögni fog az üzlet.” Szavait alátámasztásaként elmondja, hogy decemberben, amikor ismét szigorítások voltak Olaszországban, háromszorosára ugrott a kereslet. A ’JustMary’ vevőinek többsége 40-50 eurót költ a CBD-t tartalmazó, alacsonyabb mértékű THC komponensű készítményekre.

Amerikában legális üzlet

Kanadában 2018 óta a kanabisz termesztése, kereskedelme és fogyasztása is teljesen legális. Az utóbbi időben az USA több állama is liberális döntést hozott. Észak-Amerikában a becslések szerint 200-400 ezer új munkahely jött létre.

“A kontinensen, és világviszonylatban is úttörő engedékenységgel Kanada sikerrel számolta fel a feketepiacot. Bűnözői körök helyett törvényesen működő, adózó vállalkozások keresnek a fűvel” – szól a győzelmi jelentés. Sokan azonban azt kérdezik: hogyan lehet, hogy a többség dílereknél vásárol továbbra is füvet.

Afrika is akar egy szeletet a “tortából”

Az utóbbi években a kender lett Lesotho, a dél-afrikai törpeállam export-slágere. Nagy része Kanadába kerül. Lesothoban egyáltalán nem értékesítenek belőle. Nem engedik a jogszabályok. Termesztése és feldolgozását viszont Afrikában elsőként, néhány éve itt legális.

A Szahara déli határán fekvő Zimbabwe szintén a kábító hatású növénytől reméli felvirágzását. A második afrikai országként kormánya egy év engedélyezte a kannabisz termesztést. Egyelőre egy cég, a brit Eco Equity kapott licencet. Összesen 21 ezer négyzetméternyi üvegházában nő a kannabisz. Ahonnan évi 1.110 kg CBD tartalmú olajat és 1.300 kg szárított kender kerül a piacra 35 millió euró értékben. Főleg az európai, azbelül is leginkább a brit piacot látják el.

Harmadik országként a Dél-Afrikai Köztársaság engedélyezte szigorú feltételek mellett a kannabisz termesztését. Licencet egyelőre csak néhány helyi vállalkozás kapott. A kormány ezzel akarja megakadályozni, hogy a haszon nagy részét a kanadaiak tegyék zsebre, ahogy ez Lesothoban történik.

A CBD tartalmú olaj felhasználásával készült termékek Afrika-szerte legálisan kaphatók. Két dél-afrikai cég, a AfricanPure és a Good Leaf látja el a kontinens kereskedőit, gyógyszertárait és drogériáit. Az utóbbi években kétszámjegyű a forgalomnövekedésük. Kannabisz tartalmú szépségápolási és gyógyászati termékek sokasága szerepel a termékpalettájukon. Kevés ipari kémiával, főleg olyan növények felhasználásával készülnek a szerek, amelyek kedvező hatásait a CBD felerősíti: aloe vera, moringa- és elefántkenyérfa. Meg akarják hódítani velük az egész világot. Esélyeik nem rosszak tekintettel arra, hogy egy brit piackutató intézet, a Prohibition Partners becslése szerint a következő három évben 70 milliárd euróra nőhet az afrikai kannabisz piac. Az export mellett a belső fogyasztás is erősödni fog – áll elemzésükben.

Petrus Szabolcs