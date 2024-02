Lesz magyar kapcsolata a Vietnámi Teslának?

Ha már a kínai Tesla, a BYD Szegeden építi fel új üzemét és Magyarország az akkumulátorgyárak idetelepítésével is lóugrásban halad az autózás elektrifikációjának nevezett úton, az sem kizárt, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök és vietnámi kollégájának januári, budapesti beszélgetésén a vietnámi Tesla, a VinFast sztorija is szóba került. Na de mi is az a VinFast?

Az ízletes tésztadarabkáktól, egy cégbirodalom felépítésén át a világ egyik legambíciózusabb autógyártójának megteremtéséig tart, a VinFast 10 milliárd dolláros autóipari vállalkozás alapítójának története. Amelynek kezdete az 1990-es évek elejéig nyúlik vissza, amikor egy briliáns vietnami matematikus, Pham Nhat Vuong (Phạm Nhật Vượng) Ukrajnába érkezett. Sem ő, sem a szülei nem voltak gazdagok, így miután az egyik orosz egyetemen lediplomázott, egy kis tésztabárt nyitott, ami nagy sikert aratott a helyi diákok körében. A TopGear beszámolója szerint erre alapozva gyorsan felépítette azt a hatalmas szárított élelmiszer-üzletet, amit végül 150 millió dollárért adott el a Nestlének.

A nagyvilágot akarta meghódítani

Vuong azonban nem elégedett meg ennyivel: a 2000-es évek elején ingatlan- és üdülőhelyi beruházásokba kezdett Vietnamban és ezzel 2015-ben ő lett az ország első dollármilliárdosa. VinGroup nevű vállalatbirodalma 2016-ra a lakhatásra, a bevásárlóközpontokra, az üdülőhelyekre, a vidámparkokra, az iskolákra, az egyetemekre, a non-profit kórházakra, a gyógyszeriparra, a mesterséges intelligenciára és big data-ra specializálódott vállalkozásokat mondhatott már magáénak. Vuong sosem volt szűk látókörű, mégis úgy érezte, cégei többsége nem lesz képes kilépni az országhatáron túl. Nem úgy egy autógyár, gondolta és ezért mindenfajta autóipari ismeret nélkül megalapította a Vinfast autógyártó céget.

Két év sem telt el, mire a Vinfast az első két modelljével megérkezett a 2018-as Párizsi Autószalonra, a prémiummárkák közé, azok gyártástechnológiájának szintjét is megközelítve. A terv az volt, hogy először a lokális piacon, Vietnámban értékesítik az autókat, mert azok az emberek, akik a VinGroup létesítményeiben tanulnak és a VinGroup üzleteiben vásárolnak, valószínűleg nem idegenkednek a márkától. Az ötlet bejött, a megrendelések özönlöttek.

Ilyen a VF9 belülről Fotó: vinfastauto.usMajd mindössze három évvel a benzines autók piacra dobása után, a VinFast kinyírta a hagyományos technológiát és teljes mértékig elkötelezte magát a teljesen elektromos autók mellett. 2022-ben már öt crossoverrel – VF5, VF6 , VF7 valamint a nagyobb VF8 és VF9 -, büszkélkedhetett az innentől kezdve vietnámi Teslának is nevezett gyártó. Ami az autók külső megjelenését sem bízta a véletlenre, hiszen az iparág legendás dizájn cégével a Pininfarinával tervezteti modelljeit. Arról pedig, hogy a külcsín mellett a belbecs is rendben lehet, a 10 év garancia biztosíthatja már az Észak-Amerikai és az Európai vevőket is. Már csak azért is, mert miközben a cég mindkét piacon létrehozta kereskedelmi bázisait, bejelentette, hogy gyártóüzemet épít az USÁ-ban és a hírek szerint Európában is megkezdte a lehetőségek felkutatását.

Az ambíciózus terveket sorakoztatva a TopGear két éve malíciózusan jegyezte meg, hogy az autógyártás egy potenciális vérfürdő. Nagy a verseny, a tőkeigény, miközben erősen szabályozott és még csak nem is annyira jövedelmező. Nagyon jó ok kell rá, hogy valaki belekezdjen. (Nem véletlen, hogy a legnagyobb haszonkulccsal termelő Apple miért nem csinál olyan autót, amely szerencsés esetben körülbelül 10 százalékos árrést hozna vissza?)

Az autós szaklap megjegyzésére 2023 végén már meg is érkezett egy köztes válasz. A yahoo!finance információi szerint a VinFast, mint Vietnam válasza a Teslára, 2023 októberére 623 millió dolláros negyedéves veszteséget mutatott fel. Mindezt majdnem két hónappal az amerikai Nasdaq tőzsdeindexbe való viharos bekerülése után. Így a vietnáami elektromos autógyártó titán, amely egy időben többet ért, mint az autóipar nagy része, a részvényárfolyamának összeomlása után még inkább a realitás talajára került. Ráadásul a veszteség annak ellenére keletkezett, hogy a bevétel 159%-kal, 343 millió dollárra nőtt ugyanebben a negyedévben. Az autógyár pedig még a felénél sem járt annak a célnak, hogy 2023-ban 50 000 autót adjon el. Annak ellenére, hogy a VinFast alapítója, Pham Nhat Vuong a vállaltcsoportjának más tagjaival is támogatja e-autógyártó üzletágát: a VinFast negyedéves értékesítésének több mint felét a Green SM, egy vietnami taxi-szolgáltató megrendelései tették ki, ami szintén Vuong tulajdonában van. Mindebben nyilván annak is szerepe van, hogy miután a vállalat 2023 március elején az első autóit leszállította az Egyesült Államokba, a kritikusok a következetlen kezelhetőségre és a gyenge teljesítményre hivatkozva fogalmazták meg elmarasztaló szavaikat.

Ugyanakkor a vállalat közölte, hogy folytatja az indiai és indonéziai gyárak építésére vonatkozó terveit és a cég pénzügyi igazgatója szerint a vállalat jó úton halad afelé, hogy teljesítse ambiciózus szállítási előrejelzését is. A cég jóslata ugyanis az, hogy a VinFast 2024 végére már nullszaldós lesz.

Azt, hogy Vietnáam leggazdagabb emberének és a VinFastnak továbbra is merész tervei vannak a globális terjeszkedésre, jól mutatja, hogy a vietnámi autógyár a CES 2024-en, Las Vegasban az új elektromos járműkoncepcióját, a VF Wildot bemutatva az amerikai piacon rendkívül népszerű pickup szegmensben is meg akarja vetni a lábát.

Érsek M. Zoltán