Magasabb kerozinadót akar a Greenpeace

Az utazási szokások ugyan jelentősen átalakultak a covid óta, de az utazási irodákra továbbra is szükség van, sőt Európán kívül még jobban is, mint a pandémia előtt – fejti ki Bényei Zoltán, a DERTOUR Hungária kereskedelmi és marketing menedzsere. Az új menedzsergeneráció képviselője szerint a mai világban még a korábbinál is fontosabb a kommunikáció ás az egyéni igények felismerése.