Magyar-Francia Kereskedelmi és Iparkamara: a partnerkapcsolatépítő

A 2. Magyar-Francia Üzleti Fórum is tisztán megmutatta, hogy a magyar-francia üzleti együttműködés még számtalan kiaknázatlan lehetőséget rejt – fejtette ki az esemény kapcsán Károlyi László a Magyar-Francia Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.

„Miután a kamara elnökének megválasztottak, két évvel ezelőtt indultunk el erőteljesebben abba az irányba, hogy megpróbáljuk a korábbinál is jobban kamatoztatni azt a tudást, kapcsolatrendszert, információs adatbázist, amit a Magyarországon 30 évvel ezelőtt alakult Magyar-Francia Kereskedelmi és Iparkamara az elmúlt három évtizedben felépített. A meggyőződésem az, hogy miközben a kamara elsődleges küldetése az itt tevékenykedő francia cégek üzleti munkájának támogatása, az általunk meghatározott új irányvonalat is érdemes foglalkozni, hiszen a franciaországi társszervezetekkel, intézményekkel és cégekkel is hatékony üzleti kapcsolatot ápolunk és a franciaországi helyzetről is naprakész információkkal rendelkezünk” – mondja Károlyi László.

Aki azt is fontosnak tartja, hogy a kamara eredeti célja azzal is kiegészült, hogy a magyar tagvállalatoknak is támogatást adjanak a franciaországi export, vagy a magyarországi beszállítói lehetőségek felkutatása kapcsán.

„Ez a cél vezetett akkor, amikor a magyar vállalkozások külpiaci tevékenységét segítő HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökséggel szorosabbra fűztük a kapcsolatot. Ennek szellemében 2020-ban megszületett az a stratégiai megállapodás, amelyet a kamara részéről én írtam alá míg a HEPA részéről Dr. Szabó Kristóf vezérigazgató. Ez volt ez első Magyar-Francia üzleti fórum, ami azt célozta, hogy a francia üzleti lehetőségeket kereső KKV-k számára szakmai támogatást nyújtsunk. A hagyományteremtés folytatáskaént pedig a 2. Magyar-Francia Üzleti Fórumot is az startégia megállapodás aláírói, jómagam és Dr. Szabó Kristófot, a HEPA vezérigazgatóját nyitotta meg.”

A Covidhoz kötődő lezárások utáni szabadabb légkör is jó alapot teremtett arra, hogy a kamara június végi, a Novotel Budapest Danube-ban megtartott üzleti eseményén több mint száz érdeklődő vett részt. A kamara és a HEPA előadásai, illetve a franciaországi magyar nagykövetség külgazdasági attaséi, Szűcs Mariann és Gölöncsér Balázs mellett azoknak a francia cégeknek a szakembereit is jelen voltak, akik a tapasztalataikat ismertették, illetve az általuk megcélzott üzleti lehetőségeket.

„Az események közvetlen üzleti kapcsolatfelvételre is lehetőséget teremtettünk a rendezvényen előadó EUROAPI Hungary Kft., a Schneider Electric Csoport, a GIFI, az Adeo és az Auchan nemzetközi beszerzési képviselői és a potenciális magyar beszállítók között. Ennek kapcsán érdekes volt látni, hogy miközben eleinte a magyar cégek exportját tartottuk leginkább reális lehetőségnek, az itt tevékenykedő francia cégek részéről az itteni beszállítói együttműködésére mutatkozott a legnagyobb érdeklődés”- vont egyenleget az üzleti fórum kapcsán Károlyi László.

Érsek M. Zoltán