Magyar minőségbiztosítási tudásexport a TÜV-től

“Ez a TÜV, megjelenését, eszközparkját, laborkapacitását tekintve már nem az a TÜV, mint ami egy éve volt” – vezet körbe a cég új, XXI. századi Gizella körúti új központjában Novák Miklós ügyvezető igazgató. Hozzátéve: a minőségbiztosítás egyik etalonjának számító német TÜV Rheinland magyar leányvállalatának munkatársai olyan magasszintű szakmai tudással rendelkeznek, ami már globális szinten is lehetővé teszi a magyar tudásexportot Budapestről.

Novák Miklós ügyvezető igazgató szerint nem csak azért fontos, hogy a covid időszak ellenére is XXI. századi körülmények közé költözött cég, mert ezáltal sokkal modernebb környezetben, jobb szakami feltételek mellett végezhetik munkájukat. Hanem azért is, mert az eszköztár mellett így lelkileg is megfiatalodott cég már a fiatal magyar szakember utánpótlás számára is vonzó alternatívát jelenthet. Ez pedig azért fontos, mert a német TÜV-nél a magyar szakmai tudásra is egyre több területen és egyre nagyobb mértékben építenek.

Kétéves költözési folyamat zárult le azzal, hogy a Váci út elején álló, még a régmúltból örökölt, de ráadásul már kinőtt, saját tulajdonú bázisunkról – a TÜV kölni központjából érkező specialisták szakmai támogatását is élvezve -, a Gizella úti, Campusba tettük át a székhelyünket. Ahol öt emeleten a mai igényeknek megfelelő labor és munkakörülményeket tudtunk kialakítani”- elemez Novák Miklós a TÜV Rheinland InterCert Kft ügyvezetője.

A költözés és a covid járvány ellenére – a megfelelő egészségügyi szabályok betartása mellett – egy percre sem állt le a munka. Már csak azért sem, mert a világban folyamatosan jelennek az új szabványok és azok az új termékek amelyek piacra kerüléséhez rögtön szükség van a TÜV tanúsítványára. Eközben pedig a magyar leányvállalat világlátott, nyelveket beszélő munkatársainak továbbképzéséről is folyamatosan gondoskoni kellett.

Novák Miklós azt mondja: az én szememben, a TÜV a minőségbiztosítással, tanúsítással a Szem, a Testőr és az Ajánlólevél egyben. A hatóságok “szemeként” is vizsgálva garantáljuk a termékek, üzemek és a többi biztonságát. Ezáltal “testőrként” védjük a fogyasztók biztonságát. A TÜV tanúsítvány pedig emellett “ajánlólevélként” is szolgál a piacon azon cégek számára, akik a tanúsítást velünk végeztetik el.

A magyar szaktudás megbecsülését igazolva, a TÜV Rheinland InterCert kft. ma már a németországi központtal rendelkező TÜV globális hálózatán belül Európa ötödik legnagyobb központjának számít.

A cégvezető szerint a TÜV azért is különleges hely, mert a folyamat és minőség auditálások összetettsége kizárja az egyhangúságot. Ráadásul a bevizsgálásokra nem kizárólag a budapesti központban kerül sor, hanem a megrendelők igényeihez igazodva a világ legkülönbözőbb pontjain – akár az USA-ban, Kínában, vagy éppen Brazíliában – is auditálnak a TÜV magyar leányvállalatának magyar szakértői.

A magyar tudásexportot jellemzi az is, hogy az olajkutak, kamionok, autók, akkumulátorok, napelemek, hatalmas tartályok, liftek, játszóterek, orvosi műszerek stb biztonságát auditálva a TÜV Rheinland InterCert kft. munkatársai a világ legkülönbözőbb pontjain több, mint húszezer fajta rendszertanúsítást tudnak elvégezni.

“Ez a több évtized alatt felépített és most megújult szakmai, laboratóriumi, irodai háttér meggyőződésem szerint a fiatal magyar szakemberek számára is vonzó jövőképet biztosít. Kevés olyan munkahely van, ahol nemzetközi környezetben, az egyén szakmai fejlődését maximálisan támogató közegben ennyire garantált a mindig változatos feladatokkal járó globális munkavégzés lehetősége”- fejti ki Novák Miklós.

A cégvezető szerint ezért is válhat a jelen és a jövő technológiáit vizsgáló TÜV, huszonegyedik századi körülményeket biztosító új budapesti központja olyan kapoccsá, amely szakmai téren is összeköti a jelen és a jövő generációját.

Érsek M. Zoltán