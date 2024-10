Magyarországi csapatának köszönhetően Budapest is felkerült az Air France Alapítvány térképére

Azt, hogy az Air France KLM nemcsak a repüléssel köti össze egymással a kontinenseket és az embereket, jól mutatja, hogy a közelmúltban Magyarországra látogatott Estelle Brice az Air France Alapítvány vezetője, hogy megtekintse a súlyosan-halmozottan sérült gyermekek fejlesztésére és lakhatására fókuszáló Fellegajtó Nyitogatók Alapítvány épülő napközijét. Amelynek létrehozását 20.000 euróval támogatja az AF Foundation. Estelle Brice szerint, mivel alapítványuk már globális feladatokat lát el, kulcsfontosságú a légitársaság helyi csapatának szerepe.

– Az Air France Alapítványa, amely 1992-ben a vállalati alapítványok között az úttörők közé tartozik, már több mint 30 éves nemzetközi tapasztalattal rendelkezik. Mi volt a kezdeti cél?

– Alapítványunk kezdeti fókusza a gyermekkorra irányult. A világ különböző pontjain élő gyerekek oktatásán keresztül szerettünk volna pozitív hatást elérni, mert kollégáink, az Air France csapatának tagjai mélyen hitték, hogy az oktatás alapvető szerepet játszik a világ megváltoztatásában. Ma is hiszünk abban, hogy az oktatás erejével nemcsak egyéni életeket lehet megváltoztatni, hanem a világot is formálhatjuk – magyarázza Estelle Brice.

– Miután már több, mint 1600 projektet támogatott az Alapítvány, mennyire változott a fókusz az évek során?

– Nem mondanám, hogy változott, inkább kibővült. Kezdetben a gyermekek és fiatalok oktatására koncentráltunk, de idővel a társadalmi és szakmai integráció is központi szerepet kapott. Az oktatás segítségével célunk, hogy fiatalokat készítsünk fel arra, hogy munkát találjanak, megélhetést biztosítsanak maguknak, és ezáltal a közösségüket is támogassák. Ez lett az integráció pillére, amire a hangsúlyt helyeztük.

Az elmúlt két évben pedig egy újabb területre is fókuszáltunk: a környezeti tudatosságra. Arra, hogy a fiatalok, sőt már a gyermekek is megtanulják, milyen fontos megvédeni a bolygónkat és ehhez fenntarthatóbb döntéseket hozni. Emellett humanitárius tevékenységekkel is támogatjuk a közösségeket. Ha válság, háború vagy bármilyen más krízishelyzet alakul ki, megpróbálunk segítséget nyújtani, hogy az oktatás ne szakadjon meg. Például, amikor a gyerekek más országokba kényszerülnek költözni, segítünk nekik, hogy folytathassák tanulmányaikat, részt vehessenek a sportban és a művészeti tevékenységekben, így megmaradjon az életük folytonossága.

– Az AF Foundation már több mint 18 országban van jelen. Hogyan építik fel a helyi szervezeteket, és hogyan találnak megfelelő önkénteseket?

– Valójában nagyon szerencsések vagyunk azzal, hogy világszerte több mint 80 országban dolgoznak munkatársaink. Mindig a helyi közösségekkel és a munkatársainkkal együttműködve születnek meg a projektek. Gyakran ők javasolnak számunkra különböző kezdeményezéseket. Így történt itt is, Budapesten. Nem ismertük korábban a Fellegajtó Nyitogatók Alapítványt, de a helyi Air France KLM csapata – aki már régóta több mindenben mellé állt ennek a nemes ügynek – megkérdezte, hogy tudnánk-e támogatni ezt a projektet.

Varga Gábor a Fellegajtó Nyitogatók Alapítvány alapító-kuratóriumi elnök és Estelle Brice

Az Air France KLM helyi csapata már 2019 óta kapcsolatban áll a Fellegajtó Nyitogatók Alapítvánnyal, ahol az elmúlt öt évben kétszer is megrendezték a “Citizen Day” nevű eseményt, amikor a budapesti csapat önkéntes fizikai munkával segítették az alapítványt. Az Air France KLM számos munkatársa azóta is személyesen segít ott, ahol szükség van rá. A teljes összefogás szellemében az AF Foundation anyagi támogatása mellett az Air France KLM csoport másik légitársasága, a KLM Wings of Support Alapítványa is csatlakozott a Fellegajtó Nyitogatók támogatói közé, hogy hozzájáruljon az alapítvány projektjeinek sikeres megvalósulásához.

– Hogyan választanak?

– Minden évben rengeteg projekt ötletet kapunk, legalább százat, amelyből választanunk kell. Ez a budapesti projekt azonban különösen megérintett minket, mert az Önök országához kötődik, és a fogyatékkal élő gyermekek segítésére irányul és tudjuk, hogy segítség nélkül ezek a gyerekek nem kapnák meg a szükséges támogatást. Ezért ezt a kezdeményezést kiemelten fontosnak tartottuk, és komolyan vesszük.

Amikor egy projektet finanszírozunk, biztosnak kell lennünk abban, hogy a támogatás konkrét és jó célra megy. Ebben az esetben látjuk, hogy az erőfeszítések kézzelfogható eredményeket hoznak, például a napi ellátásban, az egész intézmény működésében. Azt is tudjuk, hogy a jövőben is támogatni fogjuk a Fellegajtó Nyitogatókat, nemcsak egyszeri alkalommal. A projektek megvalósításában is mindig a munkatársaink és a helyi önkéntesek segítségével haladunk előre. Ők ismerik az igényeket, és ők segítenek megérteni, hogy hol és hogyan tudunk a legjobban segíteni. Büszkék vagyunk rá, hogy az alapítványunk valóban hozzájárul az általunk támogatott emberek, különösen a gyerekek jobb életéhez.

– Milyen terveik vannak a jövőre nézve?

– Továbbra is folytatjuk azokat a projekteket, amelyeket már elindítottunk. Amikor elkezdünk támogatni egy ügyet, szervezetet, az a tervünk, hogy hosszú távon is velük maradunk. Nem feltétlenül azzal, hogy minden évben támogatást adunk, hanem van amikor úgy, hogy később is visszatérünk segíteni. Évente körülbelül 40 projekt mellé állunk oda, ami persze még így is kevés ahhoz képest, amekkora segítségre szükség lenne a világban. Ezért van a csapatom, amely arra van kiképezve, hogy elemezze a projekteket és meghatározza, hogy melyeket tudjuk támogatni. A precíz elemzés azért is fontos, mert van amikor kénytelenek vagyunk nemet is mondani. Ezért a projektek kiválasztásában szív és az ész keveréke játszik szerepet. Az egyik legnehezebb feladatunk az, hogy dönteni kell. Szeretnénk mindenkinek segíteni aki arra érdemes, de sajnos nem tudunk mindenkinek. Így kénytelenek vagyunk választani és azt jól akarjuk tenni.

Érsek M. Zoltán