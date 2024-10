Már felnőtt betegségek esetén is használható a Semmelweis HELP

Mától felnőtt betegségek kapcsán is használható a Semmelweis Egyetem ingyenes, tünetellenőrző alkalmazása, a Semmelweis HELP. Szemészettel, szülészet-nőgyógyászattal és az általános, felnőtt háziorvosi területtel bővült a közel egy éve publikált mobil- és webalkalmazás, amely abban nyújt segítséget, hogy a felhasználó betegsége vagy balesete esetén mikor kell elindulni az ügyeletre, a kórházba, a szakorvoshoz, illetve otthon hogyan enyhíthetők az észlelt tünetek.

A hazai szinten egyedülálló fejlesztés bővítésén közel egy évig, 14 orvos és két kommunikációs szakember dolgozott. Az applikáció mától ingyenesen letölthető az AppStore-ból és a Play Áruházból is, illetve elérhető https://help.semmelweis.hu címen. Azoknak, akiknek a telefonján már ott van az alkalmazás, elég csak frissíteniük azt. A fejlesztés egyetemi forrásból, a Richter Gedeon Nyrt. támogatásával valósult meg, a tartalmakat pedig a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ validálta.

A Semmelweis HELP applikációt 2023. június 14-én mutatta be az egyetem a nagyközönségnek. Eddig több mint 187 ezren használták az ingyenes tünetellenőrző alkalmazást. A rendszer nem mesterséges intelligencia alapú és nem ad diagnózist, de általa hiteles, orvosszakmailag megalapozott és a laikusok számára is érthető információkhoz juthatunk arról, hogy mi okozhatja az észlelt tüneteket, mivel a felhasználói válaszok (például vérnyomás, pulzusszám, hőmérséklet adatok) alapján megmutatja az egyes betegségekkel kapcsolatos tünetegyezés mértékét.

Dr. Merkely Béla rektor az applikáció felnőtt modulját bemutató sajtótájékoztatón elmondta, hogy a Semmelweis Egyetem mint Magyarország és a közép-európai régió vezető orvos-egészségügyi felsőoktatási intézménye, fontos feladatának tekinti a három fő tevékenysége – az oktatás, kutatás-innováció és gyógyítás – mellett a lakossági edukációt is.

Az alkalmazás olyan komplex, lakosságnak szóló felület, amely a Semmelweis Egyetem kommunikációs szakemberei és orvosai által összeállított adatbázison alapul és több mint 740 betegség vagy sérülés tüneteit tartalmazza.

A Semmelweis HELP példa nélküli sikert hozott az egyetemnek: tavaly kiérdemelte az Év Applikációja kategória Minőségi Díját, a debütálás után néhány hónappal megkapta „Az év legjobb eHealth fejlesztése” címet, és tavaly év végén az Egészségértés Díj egészségügyi intézmény kategóriájának fődíját is elhozta. Nemrégiben pedig Gyurta Dániel olimpiai bajnok úszó jelölte az alkalmazást a Highlihts of Hungary versenyében, ahol a döntőbe került, és még néhány napig lehet rá szavazni – tette hozzá a rektor.

„A technológiai fejlődés egyre szorosabbá fűzi az orvostudomány és a digitalizáció kapcsolatát, és ez a projekt kiváló példája annak, hogyan segíthetik ezek az innovációk a betegek mindennapjait. A Semmelweis HELP alkalmazás egy rendkívül hasznos eszköz, amely segíti a felhasználókat a tünetek gyors azonosításában, és iránymutatást ad arról, mikor és milyen jellegű orvosi segítséget kell igénybe venniük. Az applikáció felnőttekre való kiterjesztése nemcsak a pácienseknek kínál új lehetőségeket, de hozzájárulhat az egészségügyi rendszer terhelésének csökkentéséhez is” – emelte ki Orbán Gábor, a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója.