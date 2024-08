Már lakáshitelnyi személyi kölcsönökkel bombázzák a bankok az ügyfeleket

A csúcsinfláció megtette a hatását: a bankok már akkor személyi kölcsönöket is hajlandóak adni, amekkorának nemrég még egy átlagos lakáshitel számított. Hiába azonban a bérek emelkedése, a 12 milliós szabad felhasználású hitel nem az átlagfizetésűek lehetősége, mert a törlesztőrészlete is havi 200 ezer forint fölött indul – derül ki a Bank360.hu összeállításából.

Ha minden drágább lett, akkor ugyanannak a megvásárlásához is nagyobb hitelt kell felvenni, mint korábban. A sokáig két számjegyű infláció nemcsak a boltok polcain és a pénztárcánkon, hanem a hitelstatisztikákban is tetten érhető. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint 2021 júniusában a felvett közel 48 milliárd forint személyi kölcsönre mintegy 22 ezer szerződés jutott, az átlagosan felvett hitelösszeg akkor 2,19 millió forint volt. Egy évvel később ugyanez az összeg már 2,29 millió forint, 2024. júniusban pedig 2,68 millió forint. 2021-hez képest a szerződések száma közel 19 százalékkal nőtt, a szerződött teljes összeg pedig ennél jelentősen nagyobb mértékben, 45 százalékkal.

A hitelcélok megdrágulására reagálva a bankok egyre magasabb összegű személyi kölcsönöket hajlandóak adni, amit a jövedelmek emelkedése is lehetővé tesz, hiszen a jobb bérűeknek még ezeknek a törlesztőrészlete is belefér a havi fizetésébe. A tízmilliós maximum már alapnak számít, de egyre több pénzintézet kínál szabad felhasználású személyi kölcsönként akár 12 millió forintot, és akad példa 15 milliós ajánlatra is. Néhány éve még a lakáshitelek voltak ekkorák: 2021 júniusában az akkor felvett lakáscélú jelzáloghitelek átlagos összege 11,58 millió forintot tett ki.

A tízmilliós vagy annál nagyobb személyi kölcsönök ráadásul nem sokkal drágábbak, mint az ugyanekkora összegű szabad felhasználású jelzáloghitelek. A Bank360.hu személyi kölcsön kalkulátora szerint 12 milliós kölcsönre az UniCredit Banknál a teljes hiteldíj mutató 11,51 százalék, ha 84 hónapos futamidővel és legalább 600 ezer forintos havi nettó jövedelemmel számolunk. A havi törlesztőrészlet így 205 090 forint, a teljes visszafizetendő összeg pedig 17 227 560 forint. A CIB Bank3 12,07 százalékos THM-jével 208 299 forintra jön ki a törlesztő, a futamidő végéig pedig 17 497 116 forintot kell visszafizetni.

Az Erste Banknál is 12 millió forint a maximum felvehető összeg, a THM 13,49 százalék, a havi törlesztőrészlet 214 344 forint, a teljes visszafizetendő összeg pedig 18 124 872 forint. Az OTP Banknál, amely éppen most augusztustól emelte meg a maximális hitelösszeget 10 millióról 12 millióra, a fogyasztóbarát személyi kölcsön 14,28 százalékos THM-mel vehető igénybe, a havi törlesztőrészlet így 219 417 forint, a teljes visszafizetendő összeg pedig 18 521 028 forint.

Az egyelőre maximum 10 millió forintos személyi kölcsönt adó pénzintézetek közül a Raiffeisen Banknál szintén 84 hónapos futamidővel számolva 11,90 százalék a THM, 171 172 forint a törlesztőrészlet, a teljes visszafizetendő összeg pedig 14 478 430 forint. A Cofidis 12,67 százalékos THM-mel nyújtja a hitelt, a havi törlesztőrészlet így 176 467 forint, a teljes visszafizetendő összeg pedig 14 823 228 forint. Az MBH Banknál közel azonos ajánlattal találkozhatunk, a THM 12,90 százalék, a havi törlesztőrészlet 177 865 forint, a teljes visszafizetendő összeg pedig 14 940 660 forintra jön ki a futamidő végéig.

A K&H Banknál is elérhető a 10 millió forintos hitel, 14 százalékos THM-mel, 180 780 forintos törlesztőrészlettel. A teljes visszafizetendő összeg így 15 326 544 forintra jön ki. A Cetelemnél a maximum felvehető hitelösszeg nem kereken 10 millió forint, hanem 9,9 millió forint. A THM 14,80 százalék, a havi törlesztőrészlet így 183 073 forint, a teljes visszafizetendő összeg 15 378 132 forintra jön ki.