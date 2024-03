MBH Bank: az építőiparban 2025-től várható növekedés

Idén tovább drágulhat az építőipar, de a favázas házakat ez kevésbé érinti. A könnyűszerkezetes házak lehetnek az ingatlanpiac új sztárjai, ezt bizonyítja az is, hogy az elmúlt öt évben a háromszorosára nőtt a gyorsházak építése iránti igény. Ezek a házak azonban sokkal nagyobb karriert is befuthatnának, ha nem tartaná magát makacsul az a néhány tévhit, ami a könnyűszerkezetes házakkal kapcsolatban a mai napig is kering fórumokon, közösségi oldalakon.