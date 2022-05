Megállíthatatlanul terjed a madárinfluenza az Alföldön

Csongrád-Csanád megye eddig fertőzésmentes területén jelent meg a madárinfluenza, a Nébih laboratóriuma magas patogenitású vírus jelenlétét igazolta egy székkutasi hízólúdállománynál.

A hivatal közölte: a mintegy 3200 hízóludat számláló állományban a megemelkedett elhullás, valamint az idegrendszeri tünetek megjelenése hívta fel az állattartó figyelmét a lehetséges madárinfluenza-fertőzésre. A Nébih laboratóriuma a vírus H5N1 altípusának jelenlétét igazolta a víziszárnyasoknál.

Az állomány felszámolása már a betegség gyanúja alapján megtörtént. Az érintett gazdaság körül kijelölték a 3 kilométer sugarú védőkörzetet, valamint meghatározták a 10 kilométeres sugarú megfigyelési körzetet. Ezeken a területeken további vizsgálatok indultak, valamint életbe léptek a járványvédelmi és állatmozgatási korlátozások.

Békés megyében az utolsó kitörés előzetes fertőtlenítését követően a minimálisan előírt 21 nap letelt, ezért a Nébih elrendelte a védőkörzetek feloldását.

A hivatal közleményében felhívta az állattartók figyelmét a járványvédelmi előírások betartásának fontosságára. A vadmadarak távoltartásán túl a személyi higiénia, valamint a telepre be- és kimenő járművek fertőtlenítése is kiemelt jelentőséggel bír. Az ország magas kockázatú területein továbbra is kötelező a baromfiállományok zártan tartása, és a szállítás előtti kötelezően előírt tamponvizsgálatok továbbra is érvényben maradnak.