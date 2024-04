Megkezdte működését Bécs első zöldhidrogén-üzeme

Hatvan busz és teherautó feltöltéséhez elegendő üzemanyagot termel naponta Bécs első zöldhidrogén-üzeme, amely a napokban kezdte meg működését Bécs Simmering városrészében. A hidrogén előállításához kizárólag megújuló energiát használnak.

2022 novemberében kezdték építeni és tízmillió euróba került a Wien Energie és a Wiener Netze zöldhidrogén-üzeme, amely április elején kezdte meg működését a bécsi Simmeringben. Az osztrák főváros első ilyen üzeme óránként 54 kilogramm hidrogént állít elő – kizárólag nap-, szél- és vízenergia felhasználásával. A napi 1.300 kilogrammnyi zöldhidrogén hatvan busz és teherautó megtankolására elegendő.

A zöldhidrogén-üzem a PEM-elektrolízisen alapul, vagyis egy speciális, protoncserélő membránt használnak az elektrolízis során, hogy elektromos áram segítségével oxigénre és hidrogénre válasszák szét a vizet. A folyamat során keletkező oxigén közvetlenül a levegőbe kerül, a hidrogént pedig sűrítik, így egyszerre helytakarékosan tárolható és szállítható is. Az üzem mellett működik egy hidrogénkút is – ez Bécs második hidrogénkútja. Az üzem teljesítménye 3 megawatt és már zajlanak az előkészületek, hogy az itt termelt hidrogént be lehessen táplálni a bécsi földgázhálózatba.

A Wien Energie – a világon elsőként – tavaly már tesztelte, miként lehet egy működő erőmű esetében hidrogénnel dúsítani a földgázt. A donaustadti erőműben zajló kísérletnél kiderült, már akkor évi 33 ezer tonnányi szén-dioxidtól lehet megkímélni a környezetet, ha 15 százaléknyi hidrogént adnak a földgázhoz.

De nemcsak az ipar, hanem a szállítmányozás és a közlekedés terén is nagy lehetőségeket rejt az új üzemanyag és az új üzem. Itt tankolja járműveit az IKEA és a bécsi közlekedési vállalat, a Wiener Linien is. A közlekedési vállalat 2021 óta tesztel hidrogén-buszokat, 2025-től pedig tisztán zöldhidrogén-üzemű buszokra állítja át a 39A járatot. Az emelkedőkkel és gyakori megállókkal tarkított vonalon jövő évtől tíz portugál gyártmányú, akadálymentes CaetanoBus szállítja majd az utasokat.

Az osztrák főváros célja, hogy 2030-ra Ausztria keleti részében a hidrogén előállítás és -felhasználás meghatározó szereplőjévé váljon és a teljes értékteremtési láncot lefedje az előállítástól a raktározáson és elosztáson át a felhasználásig