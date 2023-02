Megosztó kávéval támad a Starbucks

Munkahelyteremtés! Ez a befektetésösztönzés elsődleges célja Nyíregyházán, hogy a nyíregyháziak saját városukban találjanak megfelelő munkahelyeket – fejti ki Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere. Ehhez illeszkedik a két legújabb – német, illetve dél-koreai - cég letelepedése is, akik komoly hozzáadott értéket előállítva, több mint 1500 új munkahelyet teremtenek Nyíregyházán. Ezt a gondolatmenetet igazolja vissza a Nyíregyházáról indulva országos hálózatot épített Marso Kft. és a városban megtelepedő Mentavill is, mondván: a város fejlődése a magyar befektetők számára is vonzó.