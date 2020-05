Németország: kelet-európai idénymunkások, rabszolgasorban

Feketemunka és kizsákmányolás – Németországban és Itáliában is téma lett az import idénymunkások helyzete. Különösen, a németeknél az EU-ból érkezőké, mert tömegszállásaik járvány-gócpontokká váltak. A német olcsó zöldség és gyümölcs árát kelet-európai munkások fizetik, Olaszországban a bevándorlók kapnak lehetőséget.

Németország: sajátos szabályok

A berlini kabinet meghosszabbította az idénymunkásokra vonatkozó beutazási szabályokat. Korábban áprilisra és májusra 80 ezer fő karantén nélküli betakarítómunkás beutazását engedélyezték. A keret nem merült ki. A járvány előtt az országban tartózkodó 20 ezer dolgozó mellé 32 ezren érkeztek. Minthogy egy további speciális szabály értelmében a korábbi 70 helyett 115 napig dolgozhatnak járulékmentesen, aki április-májusban jött, augusztusig a mezőgazdaság rendelkezésére áll. A kormány azonban biztosra akart menni, így augusztus végéig marad a karanténmentesség és a járulékelengedés is. Korábban elsősorban a spárga, most leginkább az eper és a cseresznye, később pedig az almabetakarításhoz lesz szükség a kelet-európai betakarítókra.

„Az eddiginél szigorúbban fogjuk ellenőrizni a járványügyi szabályok betartását” – ígérte az agrárminiszter, Julia Klöckner, amikor a speciális szabályok meghosszabbítását Horst Seehofer belügyminiszterrel bejelentette: mozgáskorlátozás, távolságtartás, munkavégzés kisebb, állandó csoportokban, nagyobb egy főre jutó négyzetméter és jobb higiénés viszonyok a szállásokon.

A miniszterasszony a német fogyasztókra is apellált: „Érik a német zöldség-gyümölcs, van, aki leszedje. A gazdaságot és a klímának is segít, ha több regionális, német terméket vásárolunk.”

Az ellenzék hetek óta éles kritizálja a kormányt az idénymunkások ’botrányos’ elszállásolási körülményei miatt. „Az agrárlobbi erős. Nyomást gyakorol a kormányra, hogy a hatóságok nem ellenőrizzenek szigorúan. Az olcsó zöldség-gyümölcs árát kelet-európai idénymunkások fizetik” – kommentált a farmokon uralkodó állapotokat a Demokratikus Szocializmus Pártjának frakcióvezető-helyettese, Susanne Ferschl.

Van ok a kritikára

Az ellenzéknek a német közszolgálati tévé, az ARD tényfeltáró riportja és egy román idénymunkás múltheti halála is a muníciót adott.

Az 57 éves férfi egy Baden-Württemberg-i spárgaültetvényen dolgozott. A váratlan halála utáni korona-teszt pozitív lett. Társai szerint a koronánál tipikus megfázási tünetei voltak. A gazdaság üzemeltetői mégsem hívtak hozzá orvos. A tartományi agrárminisztérium adatai szerint 4900 idénymunkás dolgozik a mezőgazdaságban. Többségük a 80 ezres kontingens részeként áprilisban érkezett chartergépekkel Kelet-Európából. Az elhunyt spárgaszedő viszont már március eleje óta Németországban tartózkodott.

Az ARD politikai magazinja, a Panorama tudósításából azt tudhatta meg a közvélemény, hogy Rheinland-Pfalz tartományban a legtöbb gazdaság továbbra is tucatszámra, traktorra kötött utánfutókon, maszk nélkül szállítják a munkásokat, és teljes kihasználtsággal működő, 40-50 ágyas szobákban szállásolják el őket.

Az utóbbit a termelők többsége, sőt a riportra reagáló legnagyobb szakmai szervezetük, a Parasztszövetség (Bauerverband) is jogkonformnak tartotta. Szerintük az április elején elfogadott szabály, amely a hálótermekben csak 50 százalékos kihasználtságot enged, nem vonatkozik a korona-járvány előtt érkezett betakarítókra. A Mezőgazdasági Minisztérium a közvélemény felháborodására egyértelművé tette a jogászok szerint is többféle képen értelmezhető szabályokat és egyben szigorította őket. Május eleje óta kötelező az egyágyas szoba.

Az ellenzék szerint látszatintézkedésről van szó. A hatóságok továbbra sem ellenőrzik a szabályok betartását. Gazdasági megfontolást sejtenek e mögött. Az egyágyas elhelyezés jelentős költségekkel járna, ami végső soron versenyképtelenné tenné a német zöldséget-gyümölcsöt. Ráadásul sok gazdálkodó, ha akarná se tudná betartani őket. Nem tudna a szükséges számú munkásnak elegendő egyágyas szobát kialakítani.

Olaszország: legalitás régi bevándorlóknak

A világ egyik legjelentősebb élelmiszer exportőre, Itália a gazdaságát több hetes mesterséges kómában tartotta. A karantén szabályok lazításának kezdetével a gazdaságokban és a feldolgozóüzemek az elsők között indította újra.

Az olasz kormány jogszabály alkotott az illegálisan az országban tartózkodó idénymunkások státuszának törvényesítésére. Az agrártárca vezetője, Teresa Bellanova egyúttal 150 millió eurós állami támogatást jelentett be karantén szabályok miatt megszakadt termelői-feldolgozói-értékesítői lánc újraélesztéséhez.

A legalizálási lehetőség kiterjed a háztartási alkalmazottakra és otthoni ápolást végzőkre is, akik szintén nagy számban vannak Itáliában és tipikusan engedély nélkül tartózkodnak, dolgoznak az országban. Valamint lehetőséget ad a feketén dolgozó olaszok és tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldieknek is munkaviszonyuk legalizálására.

Szociális juttatások

Az illegális bevándorlók határozott idejű, 6 hónapos tartózkodási státuszt kaphatnak és a szociális ellátórendszerhez korlátozottan ugyan, de hozzáférhetnek. A tartózkodási engedély meghosszabbítása a munkaviszony további fennállása esetén lesz lehetséges. Azokra, akiknek nincs munkájuk, vagy nem a három említett szektorban dolgoznak, nem vonatkozik a jogszabály.

Azok profitálhatnak a legalizálásból, akiknek 2019. október 31. előtt volt tartózkodási engedélyük és csak ennek lejárta óta élnek jogi státusz nélkül Itáliában. Ezzel az illegálisok nagy részét kizárta a kormány – figyelmeztetnek elemzők. Kritika a korlátozott szociális juttatások miatt hátrányos megkülönböztetés miatt is érkezik. Sokan azt is hibának tartják, hogy az új szabály csak az agráriumban és a háztartásokban dolgozókra terjed ki. Pedig az építőiparban és a turizmusban is tipikus az illegálisan Itáliában tartózkodók alkalmazása és általában a fekete foglalkoztatnak.

’250-ek csoportja’ néven közgazdászokat, munkaadókat, újságírókat és a menekültek jogaiért küzdő aktivistákat tömörítő szervezet alakult. Céljuk a szerintük túlságosan szűk kört érintő és szociálisan igazságtalan új jogszabály megváltoztatása.