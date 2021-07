Olaszország: Vegyen házat 1 euróért!

Az olasz ötlete rabul ejtő. 1 eurós érmével, körülbelül 350 forinttal ingatlantulajdonossá válni a napfényes Itáliában. Mielőtt azonban fejest ugrunk a projektbe, nem árt megismerni a szabályokat. A költségek ugyanis az 1 eurós vételárnál jóval magasabbak.

Álomház nem csak gazdagoknak?

A pandémia-korlátozások és utazási nehézség miatt sokan szeretnének véglegesen szebb környezetben élni. Az elmúlt másfél év azt is megmutatta, hogy a tervek pillanatok alatt semmivé válhatnak. Sokan gyorsan a tettek mezejére lépnének.

A napfényes Itália álom. Az 1 eurós házak jóvoltából pedig nem csak vagyonosok engedhetnek meg maguknak egy házat egy középkori faluban vagy tengeri panorámával ott, ahova a többség csak turistaként jut el.

Valakinek rémálom, másnak álom

Az ’1 € házak’ egy szövetség, amely elvándorlással és üresen álló ingatlanok sokaságával küzdő önkormányzatokat tömörít. Üresen álló, rossz állapotú ingatlanokat kínálnak a jelképes összegért. Így próbálják újraéleszteni a kihalás fenyegette településeket. A falvak és városkák hasonló problémákkal küzdenek: a munkalehetőségek hiánya, kevés vásárlási és szórakozási lehetőség, nincs iskola, rossz vagy egyáltalán nincs helyközi tömegközlekedés, a fiatalok elköltöznek, az idősek pedig kihalnak.

A sokszor festői környezetben fekvő települések a problémák ellenére ideálisak nyaraló helyül, falusi turizmus céljára vagy lakhelyül nyugdíjasoknak, esetleg tartósan home office-ban dolgozóknak.

Az ingatlanok többségét az elvándorolt tulajdonos vagy örökösök ajándékozták az önkormányzatnak, hogy megszabaduljanak a fölösleges házuk fenntartási költségeitől. A helyhatóság pedig jelképes áron kínálja az ingatlanpiacon eladhatatlannak számító házakat. Legtöbbjük dél-itáliai kistelepüléseken található, de van ház 1 euróért a turistacentrumokban borsos ingatlanárairól ismert Elba szigetén, Szardínián, a Garda-tónál és Toszkánában is.

Speciális előírások

A legjobb információforrás a szövetség hivatalos weboldala. Itt érhető el a kínálat, az általános szabályok és a településenként változó speciális előírások.

A legfontosabb: 1 euróval nem lehet belevágni az üzletbe. A jelképes vételárra számos költség rakódik: átírási és tulajdonszerzési illeték az államnak, az adásvételi szerződés elkészítésének díja a közjegyzőnek és kaució letétele az önkormányzatnak. Utóbbi általában 5 ezer euró. Célja, hogy a vásárló az előírásoknak megfelelően hasznosítsa új ingatlanát.

Az igazán jelnetős tétel azonban a felújítás. A legtöbb helyhatóság 1 éves határidőt szab, amelynek végéig renoválni kell a gyakorlatilag ingyen megvásárolt ingatlant. A legtöbb helyen azt is megkövetelik, hogy a vásárlástól számított 2 hónapon belül induljon meg a munka. Ennek nem teljesítése esetén a kaució elveszik, a tulajdon pedig visszaszáll az önkormányzatra.

A felújítási kiadásokat csökkentheti, hogy Itáliában ingatlanfelújításhoz, elsősorban energetikai átalakításra és nyílászárócserére támogatást lehet igényelni az államtól, a régióktól, illetve az önkormányzatoktól.

Olasz tudás híján megkerülhetetlen egy külföldiekkel gyakran kapcsolatban álló közvetítőiroda, amelyikek persze viszonylag nagy jutalékért dolgoznak. Meg kell érteni a vásárlás feltételeit, kapcsolatba kell lépni az önkormányzattal, a közjegyzővel, valamint a tervező és a kivitelező céggel.

A gyakorlat azt mutatja, hogy az ingatlan méretétől és állapotától függően 50-100 ezer eurós befektetéssel kell számolni.

Nagy a választék

Jelenleg körülbelül 50 település kínál 1 eurós ingatlant. Háztulajdonosok lehetünk például a szicíliai Deliában. Az ingatlanok azonnali felújításra szorulnak és ezt a vásárlás után egyből meg kell kezdeni. További megkötés, hogy a házakat saját lakhelyként, turisztikai szálláshelyként vagy üzlet céljára kell használni. Tehát nem lehet pusztán befektetési célból vásárolni és a házat üresen hagyni.

Az alpesi tájakat kedvelőknek lehet csábító a 200 lelkes Oyace. Az Itália legkisebb tartományában, Val d’Aostában fekvő település előnye, hogy a tartomány székhelye, a 35 ezres Aosta autóval 20 perc. A legközelebbi metropolisz, Torinó 150 kilométer. További előny, hogy van élelmiszerbolt és étterem, ami nem magától érthetődön az 1 eurós házakat kínáló falvakban.

Az elhagyatott házak részben a falu központjában, részben attól távolabb, a hegyekben felszenek. Utóbbiakat falusi turizmus céljára tartja igazán alkalmasnak a településvezetés, tekintettel a környéken virágzó hegyi turizmusra. Az ajánlatok április meghirdetése óta több, mint 50 érdeklődő látogatott el Oyacebe, 6 ház pedig elkelt.

Az olasz csizma sarkában fekvő Pugliában többek között Biccarinból van kínálat. Az új lakókat, a településünk gazdaságát és szociális életének felpezsdülését remélik. Biccarin 3 ezres középkori hangulatú kisváros tucatnyi üzlettel és vendéglátóipari egységgel. A legközelebbi város, a 150 ezres Foggia 35 kilométer, a tenger 75-re van, de nincs tömegközlekedési kapcsolat.

Üzletek vannak a szintén középkori architektúrájú Castropignanoban is. A 900 lelkes településen közel 100 ingatlan áll üresen, mert Castropignano mindentől távol, az olasz csizma közepén fekszik, a hegyvidéki Molise tartományban. Viszont a székhely, az 50 ezres Campobasso csak 20 kilométer és van távolsági busz is!

Hegyek között fekszik a 4 ezer lelkes Rose is, az olasz csizma orrában, Calabriában. Az alapvető szükségleteket kielégítő üzletek és szolgáltatások helyben is megtalálhatok, de a legközelebbi városba, a 70 ezres, 20 kilométerre fekvő Cosenzába nincs tömegközlekedés. A vásárlóknak 1 évük van a hasznosítási terv bemutatására, amelyek végrehajtását 3 hónapon belül meg kell kezdeniük. A megvalósításra a szerződéskötéstől számított 3 év áll rendelkezésre. 2020-ban 2 ház is gazdára talált Roséban.

2021-ben elsőként egy nagyváros is kínál üresen álló ingatlanokat. A 200 ezres Taranto Puglia második legnagyobb városa. A szebb napokat látott település az Antik Görögország legfontosabb dél-itáliai gyarmatváros volt és a XIX. század vége óta az olasz haditengerészet egyik központja. A ’50-es években kiépült acéliparnak köszönhetően a XX. száza második felében is virágzott. A ’80-as évektől átalakuló világpiaci viszonyok miatt az acélüzem, a térség korábban legnagyobb munkaadója sok éve a csőd szélén táncol és folyamatosan csökkenti az alkalmazottai számát.

A szerkezeti változással megküzdeni máig nem tudó városban magánszemélyek és cégek is vásárolhatlak ingatlant 1 euróért: 9 romos és 50 lakható szerepel a kínálatban. Már a szerződés aláírása előtt be kell mutatni az önkormányzatnak a hasznosítási tervet.

Ajánlat van Szardínián is: a mindössze 500 lakosú Montrestából és az ezer lelkes Ollolaiból. Közös a településekben az elhagyatott házak nagy száma mellett az is, hogy a hegyekben fekszenek. Üzletek és éttermek ugyan mindkét faluban vannak, de a turisztikai hasznosítást nehezíti, hogy a tenger kocsival is csak közel 1 óra alatt érhető el.

Petrus Szabolcs