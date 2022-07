Megszűnik a papíralapú vendégkönyv

Megszavazta az Országgyűlés azt a törvénymódosítási csomagot, amely a jövőben a szakma kérésének megfelelően megszünteti a papíralapú vendégkönyvek használatát. A szálláshely-szolgáltatók által régóta várt intézkedéssel a bejelentkezéskor tovább csökken az adminisztráció, megszűnik a kétszeres nyilvántartás-vezetési kötelezettség. Az intézkedés 2023. január 1-én lép hatályba – közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség.

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) 2019-es elindításának egyik célja volt, hogy a szálláshely-szolgáltatói szektort a teljeskörű digitalizáció útjára állítsa. Mintegy három évvel a rendszer elindítása után ma már a 46 ezer hazai szálláshely mindegyike szálláshelykezelő szoftvert használ, a foglalásait digitálisan adminisztrálja és rögzíti a szoftverében. A szálláshelyek online adatrögzítése és adatszolgáltatása már stabil rendszerré vált, így a szektor digitalizációja és adminisztrációs terheinek csökkentése tovább folytatódhat – írták.

Bár 2020 óta minden hazai szálláshely-szolgáltató szálláshelykezelő szoftvert használ – hiszen ez a működés egyik alapfeltétele -, számos önkormányzat ma is rendeletben írja elő a papíralapú vendégkönyv vezetését. Ez a szálláshely-szolgáltatóknak kettős nyilvántartást, a vendégeknek pedig dupla adminisztrációt jelent. Az Országgyűlés által most elfogadott törvénymódosítások – összhangban a turisztikai szektorban érvényesülő, átfogó digitalizációs törekvésekkel – ezt a helyzetet rendezik. A papíralapú vendégkönyv kötelező használatának kivezetésével a szálláshely-szolgáltatókat a jövőben már nem terheli kétszeres nyilvántartás-vezetési kötelezettség, amelynek köszönhetően gyorsabbá válik a vendégek bejelentkezése is – mutatnak rá.

Az MTÜ közölte: a törvénymódosítási csomag hatályba lépését követően a szálláshelyeken az idegenforgalmi adó (IFA) bevallásával kapcsolatos adminisztrációt a szolgáltató kizárólag a szálláshelykezelő szoftverében vezeti majd. Így januártól a jegyzők is kizárólag a szoftverekben lévő adatok alapján ellenőrizhetik az egyes szálláshely-szolgáltatók 2023-as és későbbi évekre vonatkozó IFA-bevallásainak adatait.