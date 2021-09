Megváltoztatta az iskolakezdés a budapesti albérletárakat?

Az albérleteknek mindig borsos áruk volt, főleg Budapesten. A koronavírus azonban lejjebb nyomta a főváros méregdrága bérleti díjait. Az ingatlannet.hu statisztikai adatai szerint ez az árcsökkenés tartósnak bizonyult mindaddig, amíg el nem kezdődött a 2021/2021-es tanév.

Nem megfizethetetlenek a budapesti albérletek

A felköltözési időszakban az egyetemekhez közeli kerületekben 3000 Ft/m2 feletti volt az átlag bérleti díj. Az olcsóbbnak számító VII. és VIII. kerületekben egy 30 m2 alapterületű garzonlakást havi 90 ezer forintért kínáltak kiadásra. A már kicsit drágább kategóriás V. – VI. kerületekben pedig egy ugyanekkora alapterületű garzon átlag 110-120 ezer forintos havi bérleti díjjal került hirdetésre az ingatlannet.hu kínálatában.

Úgy tűnik idén örülhetnek az egyetemisták, hiszen az iskolakezdésre nem szálltak el annyira az árak. Ez elsősorban a pandémiás időszak miatt kibővült kínálatnak köszönhető. A diákok és sok munkavállaló visszaköltözött a szülői házba, a lakástulajdonosok kénytelenek voltak tartósan csökkenteni az áraikat. További jó hír a keresleti oldalnak, hogy a bérbeadási árat egy kis alkudozással még tovább lehet csökkenteni.

Olcsóbbak lehetnek még az albérletek?

2020 januáruja és 2021 augusztusa között rég nem látott áresés ment végbe a fővárosi albérletpiacon. Az V., VI. és VIII. kerületekben kiadó lakások átlagára 10-20 százalékkal csökkent. A VII. kerületben pedig – túlzás nélkül – árzuhanásról beszélhetünk, amelynek mértéke 30 százalék volt.

Az év hátralevő részében már kevésbé számíthatnak a bérlők alacsonyabb bérleti díjakra. A nyári időszakban több kerületben is újra drágulni kezdtek a kiadásra szánt lakások. Persze vannak olyan kerületek is, ahol kisebb mértékben folytatódik az áresés, összességében azonban itt is már csak stagnálást lehet inkább érzékelni.

Hamarosan megváltozhatnak a preferenciák

Az elmúlt 30 év távlatában idén élhettük át a legmelegebb nyarunkat, és nem kizárt, hogy jövőre megdől az idei rekord. A klímaváltozással együtt új trend jelenhet meg, ami mind az ingatlanpiacot, mind az albérletpiacot érintheti.

Azok, akik az otthonukban ‘mellőzni kívánják’ a forróságot, jobban preferálhatják majd a keleti tájolást szemben a déli tájolással. A déli fekvéssel megáldott ingatlanokba ugyanis több fény jut, így melegebbek is. Bár ezidáig a vásárlók és a bérlők többsége is a napsütés mellett tette le a voksát, meglehet, hogy 2022-ben már a keleti fekvésű, hűvösebb ingatlanok dominálnak.