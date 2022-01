Mentavill: az emberközpontú, puritán sikersztori

A családi vállalkozások két legnagyobb kihívását, a fenntartható növekedést és a zökkenőmentes generációváltást is sikeresen teljesítette az épületvillamossági piac meghatározó szereplőjének számító magyar családi cég, a 30 éves székesfehérvári Mentavill, amelynek története arra is példa, hogy milyen lehetőségeket teremt a szigorú költséggazdálkodás, a hitel nélküli növekedés.

Igazi garázscégként, családi vállalkozásként indult 1991-ben a Mentavill Kft., amelynek alapítói, a Mentes házaspár jó érzékkel ismerték fel, hogy az állami vállalatok megszűnésével, a rendszerváltás időszakában eltűntek a villanyszerelőket és a villanyszerelési szaküzleteket kiszolgáló villamossági nagykereskedők.

Logisztikai profizmussal

Az eredeti stratégiai terv az volt, hogy a Mentavill, a jelentősebb üzleti kockázatokat kerülve, kizárólag nagykereskedelemmel foglalkozik. Országos üzletkötői hálózatot kiépítve, ehhez saját autóparkot is társítva, ennek szellemében növelte piaci részesedését a családi cég, amelyet az első perctől fogva a takarékossággal párosuló szigorú költséggazdálkodás jellemzett.

A fejlődés következő lépcsőjeként a barkácsláncok és a hipermarketek beszállítójává vált a cég, amit azért is tartottak szerencsésnek, mert ezáltal a nemzetközi áruházláncok által megkövetelt logisztikai profizmust is magukévá tették. 1996-ban ehhez kötődően adták át Székesfehérváron a 2700 négyzetméteres – mára 7400 négyzetméteresre bővített – központi raktárt. A forgalom mellett a létszám is folyamatosan növekedett a ma 424 fős, 20 milliárd forgalmú cégnél.

„A fejlődés következő fejezete akkor nyílt meg előttünk, amikor egy piaci rést felfedeztünk. Felismerve azt, hogy az átlagos fogyasztók nem a márkákhoz ragaszkodnak, hanem megfizethető áron keresnek jó minőségű termékeket” – magyarázza Mentes Zsolt, aki 2002-ben a zökkenőmentes családi generációváltás jegyében vette át a cég irányítását. 2003-ban jelentek meg az első saját márkás, nem ritkán saját fejlesztést is tartalmazó, ma már a versenytársak üzleteiben is kapható Mentavill termékek, amelyek köre ugyan egyre több igényt lefedve bővült tovább, de még mindig csak a cég forgalmának 15 százalékát adják.

Kényszerhelyzetből előnyt faragva

2005 újabb mérföldkő a cég életében. Ekkor indult a romániai leányvállalata, amely mellett ma már Marosvásárhelyen és Temesváron is saját kiskereskedelmi üzletet üzemeltetnek. A családi cég nemzetközivé válásában az is segítséget jelentett, hogy a Mentavill 2006-ban a kizárólag családi cégeket tömörítő legnagyobb, független épületvillamossági nemzetközi szervezet, az IMELCO tagja lett. Ahol a többségében fél évszázados piaci múlttal rendelkező, nyugati tagvállalatoktól szerzett tapasztalat alapján a Mentavillnél is a saját erőforrásokra, valamint a munkatársak és a munkafolyamatok ismeretére alapozva alakították ki az új cégstruktúrát.

Ennek köszönhetően pedig a székesfehérvári családi vállalkozást stabil anyagi háttérrel, professzionális szervezettel, kiépült nemzetközi kapcsolatrendszerrel érte a 2008-as globális gazdasági válság. Amelynek egyik legnagyobb vesztese az épület villamossági termékek legnagyobb felvevőpiacának számító építőipar volt.

„A nagy recesszió időszakában derült ki, milyen döntési szabadságot teremtett nekünk, hogy a szigorú költséggazdálkodás mellett, a nyereséget visszaforgatva, hitel nélkül növekedett a családi cégünk. Ez tette lehetővé, hogy amikor mindenki a túlélésre játszott, nekünk még a növekedésre is lehetőségünk nyílt” – értékel Mentes Zsolt. Így történt meg az, hogy amikor a válság hatására 2008 után több partnerük is bezárásra kényszerült, a Mentavill, eredeti szándéka ellenére, a kiskereskedelembe is belevágott. Felismerve azt a piaci kényszert, hogy csak így tarthatja fenn a közvetlen kapcsolatot a kiskereskedelmi végfogyasztókkal, vagyis a magánvásárlókkal. Az átvett és az új üzletekben pedig szakértő tanácsadó eladókat alkalmazva folytatták a kiskereskedelmi terjeszkedést.

„A Mentes család a semmiből építette fel az elektromos vállakozások világában országos jelenlétű, megbízható és pontos beszállítói hátterét, a kezdetekben felvállalva a kisvállakozások tulajdonosaira jellemző, a beszerzéstől a pénzügyön és raktározáson át az értékesítésig tartó mindenesi feladatot is. A munka szeretete, az évtizedek során kialakult tapasztalat, a lépésről lépésre történő kitartó építkezés eredményeként formálódott egyre sikeresebbé a családi vállalkozás, épült fel a többszörös Superbrand-nyertes márka. Történetükben, vezető menedzserként és szervezet és üzletfejlesztési mentorként az tartom a leginkább követésre méltónak, hogy miközben egy magánvállalkozás legnagyobb buktatóinak a folyamatos szervezetfejlesztés, a feladatok delegálása és a generációváltás számít, a Mentes család az elmúlt három évtizedben mindegyik akadályt sikeresen vette. Mindezt úgy, hogy közben a kisebb magyar szereplők mellett az építőipar és a villamossági szakma legnagyobb nemzetközi gyártói, kereskedői is megbecsült partnernek tekintik a Mentavillt. Jómagam 2004 óta ismerem személyesen is a családot, és követem az egyik legnagyobb üzleti partnerünknek számító Mentavill fejlődését, amiről csak annyit mondhatok, hogy Magyaroszágon nagyon sok ilyen példára és vállakozásra van szükség” – elemez Károlyi László, az épületek villamos- és digitális adatátviteli infrastruktúráinak vezető gyártói közé tartozó Legrand magyarországi leányvállalatának vezérigazgatója.

Több mint üzlet

A folyamatos fejlődéssel járó összetett kihívást mi sem mutatja jobban, mint az, hogy a multik mellett olyan kevésbé tőkeerős magyar kivitelezőkkel is a kölcsönös bizalmon alapuló kapcsolatot tudtak kialakítani, amelyek ugyan kisebb forgalmat hoznak, de nélkülünk elképzelhetetlen lenne a folyamatos növekedés.

„Az én történetem a Mentes családdal azért is különleges, mert bár mindketten Székefehérváriak vagyunk, édesapja révén mégis Frankfurtban, egy szakmai kiállításon ismertem meg az akkor már ügyvezetőként tevékenykedő Mentes Zsoltot. Aki a vacsora melletti beszélgetésnél azonnal eldöntöntte, hogy a Mentavill is belép az Elektromosipari Magánvállalkozók Országos Szövetségébe, amely az én elnökségem alatt a szakma legkíválóbb, fedhetetlen szereplőinek érdekképviseleti szervezeteként kíván tevékenykedni” – emlékszik vissza Mayer Gergely, a villanyszerelési kivitelezéssel foglalkozó Mayer-Vill Kft. tulajdonosa, az Elektromosipari Magánvállalkozók Országos Szövetsége, az EMOSZ elnöke. Aki a kereskedelmi céggel fennálló több, mint egy évtizedes üzleti kapcsolat alapján úgy látja, hogy a Mentavill sikerének egyik alappillére az a fair, emberközpontú kapcsolattartás, ahol nem a profit az elsődleges, hanem az embert is látják a másik oldalon.

“Így azok, akik már bizonyították korrektségüket, a lehetőségekhez képest mindenben számíthatnak a Mentavill együttműködésére. Ami azért is nagy érték, mert az építőipar rögös terület, ahol a hullámhegyeket gyakran a hullámvölgyek kísérik és nem ritka, amikor a megrendelő egyszerűen nem fizeti ki a kivitelező munkáját. Emellett a mai világban, amikor globális ellátási hiány jellemzi a szakmát, az is biztonságot jelent, hogy megrendelőként nyugodtak lehetünk abban, hogy a Mentavill mindent megtesz a termékek lehető leggyorsabb beszerzéséért. Mindez, a partnerek felé több tekintetben is megmutatkozó lojalitás szerintem, kulcskérdés, amikor egy kiszámíthatatlan világban, kell folyamatosan eredményesnek lenni” – fejti ki az EMOSZ elnöke. Utalva arra, hogy a koronavírus-járvány miatt méginkább bizonytalanná váló helyzetben minden eddiginál jobban egymásra van utalva a kivitelező és a kereskedő.

A Mentavill pedig a pandémia kitörése után sem állt le. Miközben a cég mindent megtett a dolgozók egészségmegőrzéséért, a folyamatos nyitvatartás mellett újabb városokban, újabb üzletek megnyitására is jutott ereje a családi cégnek. Ennek eredményeként ma már az ország 28 városában 31 Mentavill szaküzlet igazolja vissza azt, hogy megfontolt növekedés mellett az eredeti stratégia újratervezése is sikeresen megvalósítható.

Érsek M. Zoltán