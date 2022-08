A LED világításra átállás komoly lépés az otthoni rezsicsökkentés felé

Nagymértékben csökkenthető az otthoni villamosenergia-felhasználás a LED-es fényforrásokra való átállással. Jó hír, hogy miközben a LED lámpák környezetkímélőek, ma már kifejezetten megfizethető áron kaphatók. Ráadásul energiatakarékoságuknak köszönhetően akár már fél év alatt megtérülhet a cserére fordított pénz.

Tavaly ősztől – az uniós fogyasztók karbonlábnyomának csökkentése jegyében – Magyarországon is minden kiskereskedőnek alkalmaznia kell a villanykörtékre és egyéb világítástechnikai termékekre vonatkozó, klasszikus energiacímke új változatát. Azt, hogy a LED lámpák már az energiahatékonyság terén is bizonyítottak, jól mutatja, hogy az EU energiaügyi biztosa, Kadri Simson szerint a LED lámpák és egyéb világítótermékek olyan energiahatékonyságot értek el az elmúlt években, amivel a LED-ek több mint fele már a majdnem csúcsminőséget jelentő A++ energiaosztályba tartozik.

Kevesebbet fogyaszt és tovább tart

A környezetkímélő LED lámpák ráadásul úgy kínálnak nagy fényerőt, hogy közben hosszabb (a hagyományos izzó 1000 órájával szemben akár 25-50 ezer órányi) élettartam mellett lényegesen kevesebb energiát fogyasztanak, mint a hagyományos izzók. Nem véletlen, hogy a rezsicsökkentés jegyében még a korábbinál is több helyen cserélik LED-re a kül- és a beltéri világítást. Van, ahol azért is örömmel teszik ezt, mert több más előny mellett a LED-ek a színhatás és a dizájn tekintetében is nagy szabadságot engednek a tervezőknek.

LED-re vált a világ A grandviewresearch adatai szerint, miközben a globális LED-világítási piac mérete 2021-ben 55,5 milliárd dollár volt, ez 2022 és 2030 között várhatóan 10,5 százalékos növekedési rátával bővül tovább. Hasonlóan impozáns adat, hogy miközben 2021-ben a LED technológia piaci részaránya már messze meghaladta az 50 százalékot, 2025-re - a jelenlegi növekedés ütem mellett - akár már a 100 százalékos piaci lefedettséget is elérheti.

Érzékletesen mutatja a LED technológia előnyét az is, hogy az orvosi vizsgálatok, műtétek alkalmával használt halogénlámpák sokáig komoly gondot okoztak az orvosoknak. A vizsgálóhelyiségek és a műtétek megvilágítása ugyanis olyan 50-100 wattos halogén izzókkal történt, amelyek a nagy energiafogyasztás mellett magas hőkibocsátásukkal szinte fűtőtestként viselkedtek. A kisebb hőkibocsátású, ráadásul vibrálásmentes (!) LED-ek elterjedése így az orvoslásban is egyszerre szolgálja az energiatakarékosságot és az orvosi munka kényelmét, biztonságát.

De miközben Magyarországon is egyre népszerűbb a LED technológia, ez még így is jelentősen elmarad a nyugati trendektől. Az Európai Unióban ugyanis van olyan ország, ahol 2009 és 2012 között több, mint 250 százalékkal nőtt a LED-es fényforrások forgalma. Igaz, a rezsicsökkentés jegyében most nálunk is rendkívüli módon megnőtt a LED-ek iránti kereslet. Ami elsősorban azzal magyarázható, hogy miközben a háztartások energiafogyasztásának 15 százalékáért a világítás felel, a LED-es izzók használatával ez a költségtétel a hatodára csökkenthető.

Csökkenti az áramszámlát és tovább tart

„Az utóbbi időszakban azt tapasztaljuk, hogy miközben egy évtizede még sokakat távol tartott a hagyományos izzók, fénycsövek cseréjétől az, hogy a LED lámpák kifejezetten drágának számítottak, mostanra pozitív irányba változott a helyzet. A LED gyakorlatilag tömegtermékké és így már bárki által elérhetővé vált, miközben a választék is rendkívüli módon kiszélesedett. Így akár már ezer forint alatti összegtől kapható egy, a hagyományos 60 wattos izzó teljesítményéhez hasonló LED lámpa. Nem véletlen, hogy most, amikor mindenki azt a megoldást keresi, amivel tovább tudja csökkenteni az áramfogyasztását, egyre több céges ügyfelünk és magán vásárlónk dönt úgy, hogy végleg áttér a LED világításra”- fejti ki Mentes Zsolt, a világítástechnika szakértőjének számító Mentavill ügyvezető igazgatója.

Szavai szerint a LED-es világításra való áttérést az energiatakarékosság mellett azért is választja egyre több cég, mert számukra a környezeti fenntarthatósághoz kapcsolódó úgynevezett ESG megfelelés miatt is fontos a technológiaváltás. Emellett az is jó hír, hogy miközben a LED lámpák már akár hideg, vagy meleg fényt is képesek kibocsátani, a wifi kapcsolat megteremtésére is képes fényforrások akár az okos otthonokban is nagyon jól hasznosíthatók azzal, hogy a színhőmérséklet és a fényerő távkapcsolóval is változtatható.

Érsek M. Zoltán